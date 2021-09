De Nintendo Switch OLED is een interessante upgrade, maar heeft niet echt de wauw-factor. Dankzij het 7 inch scherm heeft het een groter display dan de originele Switch. De OLED-technologie erachter versterkt de contrasten voor iedereen die de console in een handheld- of tabletop-modus speelt. Je kunt profiteren van een bredere, betrouwbaardere standaard, twee keer zoveel interne opslag en een ethernetpoort voor het tv-dock. Het gaat op verschillende vlakken een stapje verder, maar het valt geen Nintendo Switch Pro te noemen.

De Nintendo Switch OLED is niet de Nintendo Switch 4K of Pro waar veel mensen op hoopten, maar als je van plan bent om Nintendo Switch-games voornamelijk handheld of in tabletop-modus te gebruiken, is de geüpgradede OLED-versie een goede aanwinst. Als je de console voornamelijk op je tv wil gebruiken, is het upgraden niet de moeite waard.

De launch-game Metroid Dread, die net als de console op 8 oktober verschijnt, is ook compatibel met de originele Nintendo Switch en de Nintendo Switch Lite. Dat is goed nieuws aangezien de pre-orders voor de Nintendo Switch OLED zijn uitverkocht en het daardoor lastig is om aan deze versie te komen.

(Image credit: Future)

Het grotere 7 inch OLED-scherm is een stuk immersiever dan verwacht. Na 4,5 jaar met de originele 6,2 inch Switch gespeeld te hebben, met diens gedateerde LCD-display en dikke schermranden, is het lastig om van de OLED-versie terug te keren naar het originele model. Dat zou vergelijkbaar zijn met het teruggaan van een iPhone 13 Pro Max naar de kleinere iPhone 5 met dikkere schermranden.

De hogere contrastverhouding is ideaal voor donkerdere games. Daarom is Metroid Dread ideaal voor de Switch OLED. Het heeft een aantal heldere kleuren in een doorgaans donkere setting. De schermresolutie bedraagt nog steeds 720p in plaats van 1080p als de Switch niet in het dock staat. Samus Aran ziet er in Metroid Dread scherp uit en de kleuren van haar pak springen goed uit het heldere OLED-paneel. Het roept de vraag op hoeveel beter alles eruit komt te zien als er een hogere pixeldichtheid op het 7 inch Full HD-scherm zou zijn.

De Switch OLED behoudt de bekende look-and-feel met vrijwel identieke afmetingen als de originele Switch, maar dan met een zichtbaar groter scherm. Dit betekent dat je dezelfde afneembare Joy-Cons aan de zijkanten van het scherm kunt bevestigen. Het Switch OLED-model waar we tijdens onze review mee aan de slag zijn gegaan, beschikte over fris ogende witte Joy-Cons, hoewel Nintendo ook een model lanceert met Joy-Cons in de originele Neon Red en Neon Blue.

(Image credit: Future)

De herontworpen standaard aan de achterkant van de Switch is nu breder en duurzamer. Dat is handig als je de console in tabletop-modus wil gebruiken. De speakers zijn krachtig genoeg dat je niet per se een koptelefoon hoeft te gebruiken. Er is 64GB opslag aanwezig, ten opzichte van de 32GB uit het originele model. Er is LAN-ondersteuning door middel van de Ethernet-poort in het docking station. Dit is voor iedereen een pluspunt, of je de console nu handheld, tabletop of via de tv wil gebruiken.

De meeste upgrades in de Nintendo Switch OLED zijn gericht op gamers die niet vaak gebruik maken van het tv-dock. De tv-modus heeft nog steeds een maximale resolutie van 1080p. Het betreft dus niet de Nintendo Switch Pro waar veel mensen op hoopten. Het is in elk geval een stap in de goede richting. De Nintendo Switch OLED is een herkenbare, maar zichtbaar verbeterde handheld console. Het is ongetwijfeld de beste manier om alle toekomstige Nintendo-exclusives te spelen.

Nintendo Switch OLED: prijs en releasedatum

Voor dat grotere, betere scherm en de extra opslag zal je wat extra moeten betalen, al is het geen significante prijsstijging. De Nintendo Switch OLED heeft een prijskaartje van 365 euro. Het is een gemakkelijke keuze als je nog niet over een Switch beschikt.

(Image credit: Future)

Dat is 50 euro meer dan de originele Nintendo Switch toen deze in 2017 lanceerde. De 2019-versie, met betere batterijduur, ligt momenteel in de winkels voor 299 euro. Daarnaast is er nog de Nintendo Switch Lite, die voor 208 euro in de schappen ligt. Hierbij ontbreekt de mogelijkheid om de console in een dock te plaatsen en de games op je tv af te spelen.

De Nintendo Switch OLED verschijnt op vrijdag 8 oktober 2021. De voorverkoop startte in juli en de vernieuwde console was binnen enkele minuten uitverkocht. Het zal de komende tijd waarschijnlijk lastig zijn om aan een OLED-versie van de Switch te komen.

Groter, beter display voor handheld-gamers

De naam van de nieuwe Nintendo Switch OLED verklapt meteen de voornaamste reden om deze console te kopen. Het nieuwe OLED-display is een stuk beter dan het LCD-paneel uit de originele Switch. Dit heeft zowel met de schermgrootte als de helderheid en duidelijkheid te maken.

(Image credit: Future)

De sprong naar een 7 inch display is aanzienlijk, zelf van een 6,2 inch display. Het beschikt daarnaast over de beste nieuwe schermtechnologie. OLED is in veel gevallen - maar niet alle - een stuk beter dan LCD. De pixels tonen sterkere zwartwaardes. Dat is dan ook een reden dat veel high-end smartphones gebruikmaken van OLED-technologie.

De diepere zwarttinten maken zeker een verschil. Veel 2D-levels in een game als Metroid Dread zitten vol donkere gebieden en zien er fantastisch uit op het OLED-model. Kleuren springen eruit als ze tegen de inkzwarte omgeving worden aangehouden. Er treedt bovendien geen blooming op.

(Image credit: Future)

We hebben Metroid Dread nog niet kunnen testen op de originele Nintendo Switch. In onze volledige review zullen we terugkomen op een-op-een-vergelijking van de beeldkwaliteit van de twee consoleversies.

OLED-technologie is niet perfect. De kans op inbranden ligt op de loer. Het goede nieuws is dat de helderheid met de schuifregelaar gemakkelijk op te krikken is. Soms moest de helderheid zelfs verlaagd worden om er foto's van te maken.

Nieuwe kleur en standaard

De witte Joy-Cons zijn overal in het promotiemateriaal van Nintendo's nieuwe Switch OLED te zien. Het biedt een fris ogende kleur, die wat volwassener oogt in vergelijking met de roodblauwe kleur. De Nintendo Switch OLED is overigens nog altijd verkrijgbaar in de kleur Neon Blue en Neon Red.

(Image credit: Future)

De standaard aan de achterkant van de Switch heeft in de OLED-versie een broodnodige make-over gekregen. De originele Switch had nogal een slappe standaard. De vernieuwde standaard beslaat zowat de hele achterkant van het scherm en maakt gebruik van een sterkere scharnier. Het is een stuk duurzamer als het gaat om tabletop-gaming.

Er zijn echter weinig andere designveranderingen op te merken in de Nintendo Switch OLED. De knoppen en analoge sticks zijn hetzelfde. Het is nog niet bekend of de driftproblemen van de Joy-Cons inmiddels zijn verholpen. Het railsysteem om de Joy-Cons te bevestigen aan de console is onveranderd. Ook de afmetingen zijn zo goed als gelijk gebleven. Het OLED-model is zo'n 0,1 inch breder dan het origineel. Al je huidige accessoires moeten dus blijven werken op de Nintendo Switch OLED.

Speakers, ethernet-poort en specs

Hoewel je de Nintendo Switch OLED met een gaming-headset kunt gebruiken, zijn de speakers krachtig genoeg. Het is dus niet per se nodig om een koptelefoon te gebruiken.

De bredere, naar voren gerichte stereospeakers zijn een aangename upgrade voor de handheld- en tabletopmodi. Er is echter niet zoiets als Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig voor de tv-modus.

(Image credit: Future)

De Nintendo Switch OLED beschikt echter wel over een dockingstation mét ethernetpoort. Hierdoor kun je de Switch bekabeld verbinden met internet, wat het spelen van online multiplayersessies een stuk betrouwbaarder maakt dan via wifi.

Nintendo heeft daarnaast meer interne opslag voorzien. Er is 64GB opslag aanwezig, in plaats van de 32GB uit de originele Switch. Uiteraard kun je ook de microSD-kaart gebruiken voor uitbreidbaar geheugen. De sleuf voor de microSD-kaart is nog altijd aan de achterkant te vinden (achter de standaard).

De console heeft nog altijd dezelfde Nvidia Custom Tegra X1-processor en 4GB RAM-geheugen aan boord. De OLED-versie zal dus geen snellere weergave van 3D-graphics verzorgen of extra texturen toevoegen aan nieuwe of bestaande games.

Voorlopig oordeel

De Nintendo Switch OLED is een mooie upgrade, maar het imponeert niet. Het grotere 7 inch OLED-scherm en het krachtiger luidsprekersysteem ten opzichte van de 4,5 jaar oude Switch bieden een mooie audiovisuele boost. Als je een gamer bent die de Switch vaak als handheld gebruikt, zal je deze verbeteringen zeker waarderen. Bovendien zorgt de betere, bredere standaard voor prettigere multiplayer-uitjes in de tabletop-modus.

(Image credit: Future)

Als je de Switch momenteel exclusief op de tv aansluit, zal je merken dat het OLED-model voor jou geen duidelijke verbeteringen biedt. Ethernet-ondersteuning en 64 GB interne opslag zijn handig, maar geen reden genoeg om 399 euro voor uit te geven.

Voor iedereen die nog niet over een Switch beschikt, is de OLED-versie de beste keuze om nieuwe games als Metroid Dread en The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (verschijnt volgend jaar) te spelen. Ook klassiekers als Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country: Tropical Freeze en Mario Kart 8 Deluxe komen beter tot hun recht op het OLED-display.