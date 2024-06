Moet je nu nog een Nintendo Switch kopen?

Het is inmiddels officieel: de Nintendo Switch krijgt een opvolger. Volgens Nintendo zelf gaan ze die dit boekjaar nog lanceren en dat wil zeggen ten laatste in maart 2025. Op dat moment zal het bijna acht jaar geleden zijn dat de originele Nintendo Switch werd gelanceerd. Tussen de lancering van de Wii U en de Nintendo Switch zaten daarentegen maar vijf jaar, dus Nintendo is deze keer extra lang bezig met hun volgende console.

Andere merken hebben echter door dat de formule van de Nintendo Switch gewoon werkt. Zo bracht Sony de PlayStation Portal uit, een accessoire voor de PS5, waarop je games kan spelen terwijl iemand anders naar de tv kijkt. Daarnaast heb je natuurlijk nog de gaming handhelds zoals de Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go en MSI Claw. Er zijn daarom genoeg alternatieven als je een compact apparaat zoekt om onderweg te gamen.

Nu we weten dat de Nintendo Switch 2 – de naam is nog niet officieel, maar voor het gemak noemen we hem zo – eraan komt, stellen velen zich de vraag of ze nog wel een Nintendo Switch moeten kopen in 2024. Hij was namelijk zeven jaar geleden al niet de krachtigste console en elke concurrent hierboven is vele malen krachtiger. Wij helpen je een handje zodat je de juiste keuze kan maken.

Drie smaken van de Switch

"De Nintendo Switch" is eigenlijk maar één van de drie versies van de console. Je kan namelijk kiezen uit de Nintendo Switch Lite, de standaard Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED. Hoewel deze drie op verschillende momenten zijn uitgebracht, zijn ze identiek qua prestaties, aangezien ze dezelfde chipset bevatten. We bekijken kort de verschillen tussen deze drie versies, samen met de actuele verkoopprijzen.

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch (update uit 2019): 280 euro

De originele Nintendo Switch verscheen in 2017, maar heeft in augustus 2019 een upgrade gehad. De upgrade had uitsluitend betrekking op de batterij die een grotere capaciteit heeft gekregen zonder dat de console fysiek groter is geworden. De adviesprijs werd ook niet aangepast en je mag ervan uitgaan dat elke nieuwe Nintendo Switch die je nu in de winkel vindt een model is met grotere batterij. Deze Switch heeft een LCD-display van 6,2 inch en 32 GB opslag die je kan uitbreiden met een geheugenkaartje. Aan de achterkant vind je een kleine kickstand waarmee je hem rechtop kan zetten.

(Image credit: Getty Images, Olly Curtis, Future Publishing)

Nintendo Switch Lite (2019): 200 euro

In 2019 verscheen de Nintendo Switch Lite. Dit was een kleinere versie van de console die je niet kon aansluiten op een tv. De Nintendo Switch Lite is daarom een pure gaming handheld, want zelfs met accessoires is het niet mogelijk om games op een ander scherm te weergeven. Hij is even krachtig als de gewone Nintendo Switch en games draaien dus niet trager. Je hebt hier wel een iets kleiner display van 5,5 inch, maar wel dezelfde 32 GB interne opslag die je kan uitbreiden met een geheugenkaart. Als je geen tv hebt of de behoefte niet voelt om op een tv te gamen, dan is de Nintendo Switch Lite een goede keuze.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch OLED (2021): 310 euro

De meest recente variant dateert uit 2021 en is de Nintendo Switch OLED. De naam vertelt al bijna alles dat je moet weten. Er is een groter OLED-scherm van 7 inch aanwezig in plaats van een LCD-display. Verder is de bouwkwaliteit steviger, de kickstand groter en stabieler, krijg je 64 GB interne opslag in plaats van 32 GB en heeft het dock een ethernetaansluiting. De processor binnenin is hetzelfde, waardoor de Nintendo Switch OLED even krachtig is als de Nintendo Switch Lite die ruim 100 euro goedkoper is.

Duizenden games (met korting!)

Het eerste waar de meesten zich zorgen om maken bij oudere consoles zijn de games. De voorbije jaren zijn er non-stop nieuwe games verschenen voor de Nintendo Switch, waaronder meerdere Mario-games, twee onvergetelijke Legend of Zelda-games, verschillende Pokémon-games en nog veel meer. Naast Nintendo zelf zijn er ook andere ontwikkelaars die games maken voor de Nintendo Switch en in de eShop vind je daarom duizenden games.

Omdat sommige games al wat ouder zijn, krijgen ze ook sneller korting en Nintendo pakt geregeld uit met uitverkopen in de eShop. Het aanbod tweedehandsgames blijft ook groeien. Je hebt daarom niet alleen een betaalbare console, maar ook betaalbare games. Veel van deze games zijn volledig afgewerkte producten en daarmee bedoelen we dat er geen nieuwe content verschijnt via updates, wat wel het geval is bij games als Fortnite en Valorant. Als je The Legend of Zelda: Breath of the Wild, een game uit 2017, nu speelt, krijg je precies dezelfde ervaring als toen.

(Image credit: Nintendo)

Hoewel Nintendo zelf nog geen officiële informatie heeft gedeeld over backwards compatibility, zijn er wel geruchten die hierop wijzen. Dit wil zeggen dat je alle games voor de originele Nintendo Switch ook zal kunnen spelen op zijn opvolger. Nintendo staat bekend om uitstekende backwards compatibility: de Wii U kon games spelen van de Wii, de Wii kon games spelen van de GameCube, de Nintendo 3DS kon games spelen van de Nintendo DS en de Nintendo DS kon games spelen van de GameBoy Advance. De enige uitzondering is eigenlijk de Nintendo Switch, die geen games kon spelen van de Wii U, maar dat was een bewuste keuze aangezien de Wii U de grootste flop was in de geschiedenis van het bedrijf.

Wij zijn daarom vrij zeker van backwards compatibility, maar hoe zit het met de ondersteuning van nieuwe games? Zal Nintendo nieuwe games maken die zowel werken met de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 of zal de focus volledig op de nieuwe console liggen? Hierover is nog geen duidelijkheid. Bij de lancering van de PS5 heeft Sony bijvoorbeeld de belofte gemaakt om de eerste twee jaar zoveel mogelijk games te maken voor zowel de PS4 als PS5. Als we kijken naar de geschiedenis van Nintendo, zien we toch dat de focus vrij snel uitsluitend op de nieuwe consoles komt te liggen.

(Image credit: Nintendo)

Als je je op dit moment echter de vraag stelt of je nog een Nintendo Switch zou kopen, ben je vermoedelijk geen persoon die gamenieuws op de voet volgt en altijd de allernieuwste games meteen in huis haalt. Het is ook vrijwel onmogelijk om elke game voor de Nintendo Switch uit te spelen voor zijn opvolger verschijnt, dus je zal hoe dan ook nog jaren plezier beleven aan de console. Verder staan Nintendo-consoles bekend om hun extreem lange levensduur en zelfs onze Nintendo 3DS die dateert uit 2012 werkt op dit moment (12 jaar later!) nog steeds uitstekend.

Misschien denk je ook wel dat er steeds meer mobile games zijn die je op je smartphone kan spelen. Hier hoort één belangrijke "maar" bij en dat is dat al die games een internetverbinding vereisen. Wil je gamen in de trein, dan kan de verbinding regelmatig wegvallen en in het vliegtuig heb je dan weer helemaal geen bereik. Met uitzondering van online multi-player games, zoals Fortnite en Palia, zal je elke game die je hebt gekocht voor de Nintendo Switch waar dan ook kunnen spelen.

Is de Nintendo Switch niet te traag?

(Image credit: Nintendo)

Nintendo heeft nooit bekend gestaan om krachtige consoles en ook in 2017 was de Nintendo Switch geen krachtpatser. Een console is echter meer dan zijn specificaties en dat zagen we ook bij de Xbox Series X. Die zat qua prestaties op hetzelfde niveau als de PS5, maar zat met één probleem: een groot gebrek aan games. Aan een console zonder goede games heb je enorm weinig en op dat vlak blijft Nintendo wonderen verrichten.

Een game van Nintendo zelf kan je ook alleen maar spelen op een console van Nintendo. Ben je helemaal gek op Mario, Pokémon of The Legend of Zelda? Dan leiden alle wegen naar de Nintendo Switch. Elke game van Nintendo is specifiek ontwikkeld voor de Nintendo Switch en zal dus prima werken. Ondanks de verouderde hardware, zijn games met indrukwekkende visuals, zoals Xenoblade Chronicles en Legend of Zelda, geen enkel probleem.

De Nintendo Switch is niet probleemvrij en dat merk je bij games die op meerdere platformen beschikbaar zijn. Toen The Witcher 3 in 2019 beschikbaar werd op de Nintendo Switch, merkte je dat de visuals ver achterstonden op de pc-versie van de game. Hetzelfde zagen we bij The Outer Worlds, dat zelfs met aangepaste (lees: slechte) visuals nog steeds kampte met laadschermen van meerdere minuten. Er is ook een reden waarom Hogwarts Legacy meteen beschikbaar was op de PS5 en pas zes maanden later op de Nintendo Switch. Als je een pc of andere console hebt om deze games te spelen, dan raden we ten zeerste aan dat je die gebruikt in plaats van de Nintendo Switch.

Zijn er alternatieven?

De Nintendo Switch is nooit de krachtigste console geweest, maar hij is ook nooit de duurste geweest. Hoewel Nintendo de adviesprijs amper verlaagd heeft en het woord "korting" niet meteen in hun woordenboek staat, is dit nog steeds de goedkoopste gameconsole. De prijzen van concurrenten zijn soms twee of zelfs drie keer hoger. Onterecht is dat niet, want ze zijn op elke mogelijke manier krachtiger. Hieronder geven we een korte overzicht van de concurrenten.

Image 1 of 4 Steam Deck (Image credit: Valve/Future) ASUS ROG Ally (Image credit: Asus) MSI Claw (Image credit: Jouri Altorf) Lenovo Legion Go (Image credit: Lenovo)

De eerste "concurrent" voor de Nintendo Switch was de Steam Deck die verscheen in februari 2022. Deze gaming handheld is ontwikkeld door Valve, het bedrijf achter de populaire Steam Store waar menig gamer een gigantische bibliotheek aan games heeft. Hij was iets groter en dikker dan de Nintendo Switch en had geen afneembare controllers, maar het principe was hetzelfde. Je kan je favoriete Steam-games op deze handheld spelen en als je dat wil, kan je hem aansluiten op een groter scherm. De Steam Deck is momenteel verkrijgbaar vanaf 369 euro (64GB opslag, LCD-scherm) en de duurste versie kost 679 euro (1TB opslag, OLED-scherm). Dit is meteen ook de goedkoopste concurrent.

Daarna volgden meerdere gaming handhelds met Windows 11 aan boord. Eerst kwam de ASUS ROG Ally, daarna de Lenovo Legion Go en tot slot de MSI Claw. Adviesprijzen liggen hier tussen de 700 en 1000 euro. Ze doen eigenlijk allemaal hetzelfde als de Steam Deck, terwijl ze een lichtjes aangepaste versie van Windows 11 draaien zodat je ook makkelijk games kan spelen die niet in de Steam Store staan. Daarnaast heeft de Lenovo Legion Go afneembare controllers zoals de Nintendo Switch.

Lenovo Legion Go boven een Nintendo Switch (Image credit: Lenovo)

Deze vier handhelds zijn stuk voor stuk dikker en zwaarder dan de Nintendo Switch. Dat valt vooral op wanneer je ze naast elkaar legt, zoals op de foto hierboven. De reden daarvoor is opnieuw de hardware. De processoren zijn krachtiger en worden warmer. Om die hitte efficiënt af te voeren, heb je een goede ventilator nodig en ook dat neemt ruimte in beslag.

Zelfs met hun krachtigere hardware zijn de prestaties van deze handhelds, vooral degenen met Windows 11, niet perfect. De reden hiervoor is dat Windows 11 een veeleisend besturingssysteem is en dat games ontwikkeld worden voor traditionele pc's. De ene game werkt daarom al beter dan de andere op een gaming handheld. Zo moet je bij sommige games de grafische instellingen zodanig laag zetten dat je de game bijna niet meer wil spelen. In dat opzicht is de Nintendo Switch eenvoudiger, aangezien je hier niet moet prutsen met instellingen om de juiste balans tussen prestaties en visuals te krijgen.

Moet je een Nintendo Switch kopen in 2024?

(Image credit: Nintendo)

We ronden af met de hamvraag: moet je nog een Nintendo Switch te kopen in 2024? Ons antwoord is ja (met een paar kanttekeningen). De prijs van de console zelf mag dan niet drastisch gedaald zijn door de jaren heen, toch blijft het de goedkoopste gaming handheld met games waarvan je weet dat ze gewoon gaan werken.

Je gaat geen 4K-resolutie of 120Hz halen, maar slechts 1080p en 60Hz. Wat ons betreft, is dat prima aangezien alle games van Nintendo zelf specifiek ontwikkeld zijn voor de Nintendo Switch. Er is een gigantisch aanbod games en die worden steeds goedkoper.

Kijk je verder dan het aanbod van Nintendo zelf, dan merk je wel dat niet alle games even goed zullen werken. Sommige populaire gratis games, zoals Palia en Fortnite, werken bijvoorbeeld ook op de Nintendo Switch. Met "werken" is wel alles gezegd, want zelfs een goedkope gaming laptop levert betere prestaties. We raden daarom aan om naar het aanbod games van Nintendo zelf te kijken. Zie je daar genoeg titels die je aanspreken, dan is de Nintendo Switch een uitstekende aankoop.

Ten slotte zijn de originele Nintendo Switch en je gamebibliotheek niet plots waardeloos, wanneer de Nintendo Switch 2 gelanceerd wordt. Aangezien we zo goed als zeker zijn van backwards compatibility, kan je je oude Nintendo Switch bijvoorbeeld verkopen en dat geld gebruiken voor je gloednieuwe Nintendo Switch 2.