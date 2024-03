De tijd die ik heb doorgebracht met de MSI Claw was beperkt, maar de ervaring was erg goed. Dankzij de Intel-integratie kan dit wellicht wel eens de beste handheld worden sinds de originele Steam Deck. Toch is het maar de vraag of dit product aanslaat gezien de stevige concurrentie en het feit dat MSI erg laat is.

MSI Claw: Review in een notendop

Tijdens MSIOLOGY 2024 op 14 maart presenteerde MSI een heleboel laptops die volledig gebruik maken van de nieuwste AI-trucjes van Nvidia, maar dat was natuurlijk niet het belangrijkste onderdeel van het event. Nee, dat was de presentatie van de nieuwe MSI Claw, de nieuwste gaming handheld in een snel groeiende markt.

De MSI Claw heeft een grote onderscheiding ten opzichte van de concurrentie, want dit is de eerste moderne gaming handheld die door Intel-chips wordt aangedreven. Gezien de sterke prestaties van AMD met zijn AMD Z1 en Z1 Extreme chips die de Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go en waarschijnlijk nog vele anderen aandrijven, kan Intel het zich niet veroorloven om deze snelgroeiende markt te missen.

Ondertussen waagt MSI een gokje met de nieuwe Intel Core Ultra-serie die menig nieuwe laptop aandrijft, en tot nu toe zijn deze chips nog niet uitvoerig getest, dus het is nog te vroeg om te zeggen of de geïntegreerde Arc graphics in de MSI Claw hetzelfde prestatieniveau zullen hebben als de RDNA 3 graphics in de AMD Z1, vooral omdat de MSI Claw en meer recente AMD-aangedreven handhelds volledige 1080p-schermen hebben met hoge refresh rates.

De Intel Arc graphics in de Core Ultra processors voelden erg goed uit in de beperkte tijd dat ik de MSI Claw kon gebruiken. MSI is wel erg laat op de markt en ik heb zo'n idee dat ze zich er maar al te bewust van zijn, maar de komst van Intel op de handheldmarkt in combinatie met de hardware en kennis van MSI is veelbelovend.

MSI Claw hands-on review: prijs en beschikbaarheid

De MSI Claw komt in twee verschillende configuraties op de markt. De basisconfiguratie heeft een Intel Core Ultra 5 135H-processor en 512GB SSD en is nu bij grote retailers beschikbaar voor 829 euro. De duurste configuratie beschikt over een Intel Core 7 155H-processor en 1TB SSD voor 949 euro. Op dit moment is er alleen een 16GB LPDDR5 optie, ongeacht de configuratie, maar ik verwacht dat afhankelijk van het succes er misschien een 32GB-versie komt.

Het grootste struikelblok van de MSI Claw is dat ze erg laat op de markt zijn, misschien te laat. De ASUS ROG Ally kwam vorig jaar al uit en kostte 799 euro bij de lancering, maar je kan deze handheld inmiddels voor een stuk minder krijgen. De reguliere ASUS ROG Ally is al rond de 600 euro verkrijgbaar en de Extreme-versie zit rond de 700 euro.



Daarnaast zijn er nog de andere concurrenten zoals de Steam Deck en de Lenovo Legion Go (en stiekem ook de Nintendo Switch hoewel die console al 7 jaar oud is) die een stuk voordeliger zijn op het moment. De vraag is dan ook of er genoeg vraag is naar een nieuwe handheld, of die nou Intel heeft of niet.

MSI Claw hands-on review: specs

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Basisconfiguratie Max configuratie Processor Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H GPU Intel Arc graphics Intel Arc graphics RAM 16GB LPDDR5 16GB LPDDR5 Opslag 512GB PCIe NVME 1TB PCIe NVME Display 7-inch full HD, 120Hz IPS, 100% sRGB 7-inch full HD, 120Hz IPS, 100% sRGB Connectiviteit WiFi 7, Bluetooth 5.4 WiFi 7, Bluetooth 5.4 Aansluitingen 1 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x MicroSD Card Reader, 1 x 3.5mm audio jack 1 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x MicroSD Card Reader, 1 x 3.5mm audio jack Batterij 53WHr 53WHr Afmetingen 294 x 117 x 21,2mm 294 x 117 x 21,2mm Gewicht 675g 675g

MSI Claw hands-on review: design

(Image credit: Jouri Altorf)

Qua design zal de MSI Claw zeer vertrouwd zijn voor iedereen die een van de nieuwe gaming handhelds heeft gebruikt, maar er zijn een aantal ontwerpkeuzes die vrij typisch voor MSI zijn.

De MSI Claw heeft veel raakvlakken met de gaming laptops van het merk en daarmee bedoelen we de agressieve gaming stijl die zo kenmerkend is. Denk hierbij aan RGB op elke plek waar RGB kan zitten, scherpe lijnen, een opvallend logo etc.

Toch zitten er genoeg functionele verschillen tussen de Claw en de grootste concurrenten. Het koelsysteem op de MSI Claw is groter dan op de ROG Ally, wat zorgt voor een iets dikker apparaat, en de meer open ventilatie aan de achterkant van de Claw zorgt ervoor dat er genoeg lucht wordt doorgelaten om de Core Ultra-processor koel te houden.

Er zijn ook twee knoppen op de achterkant van het apparaat waarmee je je eigen macro's kunt programmeren en de keuze voor een FHD-resolutie en 120Hz refresh rate zorgt voor een iets minder scherp uitziend beeld dan het QHD-scherm van de Legion Go. Met zo'n klein scherm is 1080p veel meer dan je waarschijnlijk nodig hebt en in de praktijk ziet het er fantastisch uit.

Qua gewicht en formaat is de MSI Claw zwaarder dan de Steam Deck, maar hij is niet buitensporig groot of log, in ieder geval niet meer dan zijn concurrenten. De knoppen aan allebei de kanten van het scherm hadden iets duidelijker aangeduid kunnen worden, want in eerste opzicht is het onduidelijk waar ze voor dienen. Die knoppen dienen voor de MSI Center M-interface, de instellingen en de inhoudelijke gameopties, maar ik kan nu al niet bedenken welke van de twee aan de rechterkant voor de MSI Center M dient.

De MSI Claw werd wel erg heet tijdens het event, maar dat zegt in principe helemaal niets want die staat dan ook de hele dag aan. Zelfs toen de Claw erg heet was, kon ik de handheld nog steeds comfortabel vasthouden.

MSI Claw hands-on review: prestaties

Gezien de geringe tijd die ik met de MSI Claw kon doorbrengen, heb ik geen benchmarks of andere uitvoerige testen kunnen doen. De games die ik kon spelen waren beperkt tot Borderlands 3 en Forza Horizon 5 en ze speelden allebei ronduit fantastisch op de Claw.

Het spel dat ik het meeste heb gespeeld, was toch Forza Horizon 5 en dat is een spel dat zich perfect leent voor een gaming handheld. Het spel ziet er goed uit en om een beetje fatsoenlijke tijden neer te kunnen zetten, is het wel handig dat je een hoge refresh rate hebt om snel genoeg te kunnen reageren. Hier kwam het 120Hz-display van de Claw dan ook erg goed van pas. Het is vooral verrassend dat de resolutie slechts 1080p is, want het voelt allemaal een stuk helderder en strakker uit dan de benoemde resolutie.



Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je 1080p speelt op een 7 inch scherm, maar zelfs als ik met een grote snelheid door een strakke checkpoint reed, kon ik geen ghosting of screen tearing waarnemen. Het feit dat er geen OLED-display gebruikt is, was eigenlijk totaal niet storend.

MSI Center M ziet er overzichtelijk uit.

De Intel Arc geïntegreerde GPU heeft 8 Xe cores, wat hetzelfde is als de Intel Arc A380. Dit levert erg goede grafische prestaties en de verbeteringen die Intel het afgelopen jaar heeft aangebracht in het Arc-stuurprogramma hebben mijn vertrouwen in deze GPU's aanzienlijk verbeterd.

Hoewel de audio moeilijk te horen was in de drukke zaal kon ik toch de ronkende motor van de auto boven de gesprekken om mij heen horen. Het zal niet nodig zijn om altijd oordopjes in te hebben. In de 15 minuten die ik met de Claw heb doorgebracht, heb ik geen testen kunnen uitvoeren op het gebied van de batterijduur. Ik verwacht echter niet dat de 53WHr slecht in de praktijk is, maar dat zijn allemaal aspecten waar we dieper op in zullen gaan als we de MSI Claw volledig kunnen reviewen.

MSI Claw hands-on review: vroeg oordeel

Hoewel een volledige review van de MSI Claw zal moeten wachten op meer rigoureuze benchmarks en meer speeltijd, ziet hij er erg veelbelovend uit, vooral voor een chip die relatief nieuw is. De Intel Arc heeft zeer sterke hardware, vooral de hardware AI cores die XeSS super sampling aansturen om framerates en visuele kwaliteit te verbeteren. Het zou daardoor veel makkelijker moeten zijn om hogere framerates te halen op de MSI Claw dan op de Asus ROG Ally (voor de games die het ondersteunen).



De prijs is eigenlijk te hoog en hoewel het niet ongehoord is in de huidige handheldmarkt zijn ze wel erg laat. Het design van de MSI Claw is typisch MSI en de MSI Center M interface is zowel overzichtelijk als intuïtief. MSI en Intel hebben een mooi product neergezet dat zich van de concurrentie zal onderscheiden, maar of dat genoeg is, zullen we nog moeten zien.