Nadat we de aankomende Asus ROG Ally voor het eerst in handen kregen, waren we al snel onder de indruk van niet alleen zijn prachtige en praktische honingraat-behuizing, mooie witte kleur en RGB-verlichting, maar ook van zijn hoge prestatievermogen.

Als je ook maar een beetje tijd besteed met de nieuwe Asus ROG Ally handheld, dan merk je snel genoeg dat zijn prestaties zeker geen grap zijn, ook al werd de Ally op 1 april aangekondigd. Voor degenen die er misschien nog niet bekend mee zijn: dit is een handheld voor pc-games die een geweldige balans tussen prestaties en draagbaarheid wil creëren, zonder te veel in te leveren op één van beide.

Asus is al wat langer geïnteresseerd in het toetreden tot de wereld van draagbare gaming apparaten, maar met dit nieuwste product lijkt het bedrijf klaar te zijn om in het diepe te springen.

Er worden logischerwijs veel vergelijkingen gemaakt tussen de ROG Ally en Valve's Steam Deck. De Ally moet ook zeker gaan concurreren met de Steam Deck, maar Asus claimt wel dat zijn handheld ook al vijf jaar in ontwikkeling was. Dat geloven we ook wel, want na er even mee te spelen, merkten we dat het een indrukwekkend apparaat is dat duidelijk veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

Het wordt nog interessant om te zien hoe goed de Asus ROG Ally het op de handheld-markt zal gaan doen vergeleken met de Steam Deck en misschien zelfs de Nintendo Switch, die momenteel het dominantste is binnen deze markt. Het is in ieder geval mooi om te zien dat er nu steeds meer krachtige rivalen voor de Switch naar voren komen, want Nintendo's handheld had bijna een hele generatie geen echte concurrentie.

Asus ROG Ally: Prijs en beschikbaarheid

Asus heeft nog niet bepaald veel informatie vrijgegeven over de prijs en de beschikbaarheid van zijn Asus ROG Ally. We weten wel dat hij officieel wordt onthuld op 11 mei en volgens een vertegenwoordiger uit het VK, zal hij on ieder geval minder dan 1000 dollar kosten en zullen er twee verschillende modellen verschijnen.

Verder is het dus nog niet bekend hoe dit apparaat precies zal vergelijken met zijn directe concurrent, de Steam Deck, qua prijs. Valve's handheld heeft drie modellen: een model voor 419 euro, een model voor 549 euro en een model voor 679 euro. Aangezien we wel al veel over de specs weten, kunnen we ons in ieder geval niet voorstellen dat er een versie voor rond 400 euro zal verschijnen. Qua beschikbaarheid weten we in ieder geval dat hij waarschijnlijk naar de VS en het VK zal komen, maar voor andere regio's hebben we nog geen informatie gekregen.

Asus ROG Ally: Design

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Ally specs Categorie Spec Prijs N/A Processor AMD Ryzen Z1 Graphics XG mobile Werkgeheugen Tot 16GB LPDDR5 Opslag Tot 512GB PCIe SSD (Gen4) Display 120Hz, 500 nits, 7 ms

De meest opvallende aspecten van de Asus ROG Ally zijn zijn karakteristieke witte kleur en honingraat design. De RGB-verlichting om de analoge sticks heen is ook een mooie toevoeging aan een behuizing die er verder al erg mooi uitziet.

Wanneer je de ROG Ally in je handen hebt, wordt het al vrij snel duidelijk dat dit honingraat design een praktisch nut heeft. Door dit design blijft het apparaat namelijk relatief licht. Het gewicht van 608 gram is dan ook erg indrukwekkend. De Ally is iets minder breed dan de Steam Deck en is over het algemeen ook dunner. Toch weet de ROG Ally er toch nog als een premium handheld uit te zien, in tegenstelling tot de Steam Deck (en Switch) die er iets meer als speelgoed uitziet.

Het feit dat hij lichtgewicht is, is ook een groot voordeel, want dat maakt hem comfortabeler om tijdens lange sessies vast te blijven houden. Verder zal de witte behuizing ook helpen bij het verminderen van de hitte rond je handen, zodat je ook minder snel zweethanden krijgt tijdens die langere gamesessies.

De analoge sticks hebben een fijne grip en lijken ook van goede kwaliteit te zijn. We zijn ook erg blij met de locatie van de zes triggers (de vier gebruikelijke triggers aan de zijkanten bovenop en twee triggers op de achterkant). Het voelt heel natuurlijk om je vingers op deze triggers te houden en om ze in te drukken, zelfs bij de triggers op de achterkant.

Het display is ook erg indrukwekkend. Het is een Full HD-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz, een reactietijd van 7 ms en een helderheid van 500 nits, waarmee je gemakkelijk bij veel en weinig verlichting kan blijven gamen. De audiokwaliteit is ook uitstekend. Geluiden zoals muziek en geluidseffecten in games klinken verrassend duidelijk.

Het ventilatiesysteem is ontworpen met het idee in gedachten dat de handheld veel zal worden verplaatst en niet grotendeels stilstaat zoals een pc of laptop. Dit systeem doet in ieder geval redelijk goed zijn werk, want de Ally blijft soepel draaien tijdens intense gamesessies. We merkten echter wel dat het apparaat vrij heet kan worden aan de bovenkant, waar je vingers meestal rusten.

Asus ROG Ally: Prestaties

De ROG Ally draait standaard op Windows 11. Dat klinkt misschien riskant gezien alle problemen met dit besturingssysteem, maar toch biedt dit spelers wel meer opties en flexibiliteit voor hoe ze het apparaat willen gebruiken.

Niet alleen heb je dankzij Windows op de ROG Ally volledige ondersteuning voor Xbox Games Pass, Steam, de EA App en de Epic Games Store, maar je kan deze handheld dus ook gemakkelijk als een kleine vervanger voor je desktop-pc gebruiken. Je kan heel gemakkelijk een Bluetooth-toetsenbord en -muis verbinden en aan de slag gaan met het oude vertrouwde Windows. Je hoeft dus niet eerst te wennen aan Linux, zoals op de Steam Deck (hoewel dat ook wel meevalt).

De handheld van Asus gebruikt ook de 'Armoury Crate CE'-software, waarmee je de instellingen voor de prestaties kan aanpassen, evenals de functies van de knoppen en nog veel meer. De meningen van gamers zijn nogal verdeeld over de software zelf (los van deze handheld), maar op de ROG Ally werkt het allemaal prima.

Wat er aan de binnenkant van dit apparaat zit is nog veel interessanter. De behuizing is dunner dan die van de Steam Deck en bevat tegelijkertijd een volledige CPU en GPU. De CPU is een Ryzen Z1-chip met de Zen 4-architectuur, die speciaal is ontworpen voor de ROG Ally door de chipfabrikant om dus ook beter geoptimaliseerd te zijn voor een mobiel apparaat.

De Ally maakt ook gebruik van AMD’s grafische RDNA3-technologie en die technologie is nog indrukwekkender. De GPU is de 'XG mobile'. Dat is normaal gesproken een erg compacte, maar krachtige externe GPU voor pc's, maar hier is hij gebruikt als een interne GPU.

We hebben ook even de game Ghostrunner kunnen uitproberen, en daarbij kregen we de keuze om met DirectX 11 of met de meer experimentele (zoals het menu het noemt) DirectX 12 te spelen. We kozen voor DirectX 12 en de gameplay verliep extreem soepel, zonder merkbare vertragingen. De graphics zagen er overigens geweldig uit. We merkten wel een keer nadat we doodgingen in het spel en opnieuw moesten laden, dat het apparaat ineens heel traag reageerde totdat we hem opnieuw opstartten en overschakelden naar DirectX 11. Met DirectX 11 bleek de ervaring toch inderdaad veel stabieler te zijn.

Asus ROG Ally: Vroeg oordeel

(Image credit: Future)

Aan de hand van wat we gezien hebben en waar we mee hebben kunnen spelen, zijn er extreem onder de indruk en dat kwam wel een beetje als een verrassing. Asus heeft duidelijk veel moeite gestoken in de ontwikkeling van de ROG Ally. Als je één ding uit deze hands-on mee kunt nemen, is het dat dit zeker geen goedkoop plastic apparaat is, dat maar even snel in elkaar geflanst is in een poging om met de Steam Deck te concurreren.

Dit is een serieuze poging van Asus om de perceptie van waar draagbare gaming-apparaten toe in staat zijn te veranderen.

Onze grootste zorg voor nu is de prijs. De specs zijn zeker indrukwekkend genoeg, maar als de prijs te hoog is, dan weten we niet of het een groot publiek zal bereiken. Natuurlijk kan je deze handheld ook als een vervanger voor een desktop-pc gebruiken, maar de meeste mensen zullen hem waarschijnlijk gewoon als een gaming-handheld gebruiken. Mensen willen voor zo'n apparaat waarschijnlijk maar een relatief beperkte hoeveelheid geld neerleggen voordat het als te duur wordt gezien. Hopelijk stelt Asus ons dus niet teleur op dat vlak, want anders kan het toch een duur (1 april) grapje worden voor het bedrijf.