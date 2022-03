Steam Deck review

In het kort

De Steam Deck, de draagbare console van Valve, wist meteen na zijn aankondiging onze volledige aandacht te trekken, en nu is de console eindelijk gelanceerd.

Het leek een uiterst ambitieuze taak voor Valve om deze handheld te maken, maar het is er toch grotendeels in geslaagd een indrukwekkend product af te werken. Voor velen is het nog steeds een rivaal voor de Nintendo Switch, maar dat is niet echt correct. Het vormt eerder een direct alternatief voor gaming laptops.

Als je een pc-gamer met een grote Steam-bibliotheek bent, en inmiddels al gewend bent geraakt aan alle eigenaardigheden die bij het spelen van pc-games komen kijken, dan zal je ongetwijfeld een grote fan zijn van de Steam Deck en zijn ruigere snel vergeven.

Als je echter een console-gamer bent die van meer afgewerkte producten houdt en alles zo eenvoudig mogelijk wilt, dan zal je misschien teleurgesteld worden.

Sommige van de ruige kantjes van de Steam Deck maken echter deel uit van zijn charme, en in sommige gevallen zijn ze te wijten aan de flexibiliteit van het toestel die andere consoles niet kunnen bieden. Je kan hem in eender welke USB-C-hub aansluiten, hem met een monitor of televisie verbinden en zo gamen op het grote scherm. Je kan de Steam Deck ook in desktop-modus gebruiken, wat je de optie geeft om allerlei Linux-apps te installeren. Zo transformeer je de Steam Deck in een kleine pc. Je kan zelfs andere besturingssystemen installeren, waaronder Windows 11.

(Image credit: Future)

Dankzij deze veelzijdigheid biedt de Steam Deck veel meer dan zijn traditionele concurrenten. Gebruikers die op zoek zijn naar eenzelfde ervaring als bij de Nintendo Switch zullen dit niet altijd vinden. Voor pc-gamers die een gaming laptop in huis willen halen, is de Steam Decht wel een briljant toestel met veel potentieel, zeker als ze er graag zelf mee knutselen.

De ondersteuning van games behoort wel tot de ruwe randjes. Als je een game koopt op de Nintendo Switch, dan werkt het daar ook zonder problemen op. Als je echter een game koopt op Steam, houdt dat niet meteen in dat het spel ook op de Steam Deck zal draaien. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat de Steam Deck op Linux draait, Steam OS 3.0 om specifiek te zijn. De meeste Steam-games zijn enkel voor Windows bedoeld. Valve heeft echter meegewerkt aan een indrukwekkende oplossing genaamd Proton. Dit laat jou games spelen op Linux, maar is niet helemaal perfect. Sommige games, zeker de spellen die anti-cheat-software gebruiken, werken niet via Proton.

Valve heeft een eenvoudige manier om aan te geven welke games op de Steam Deck werken. De spellen met een groene vink in de Steam Library-gebruiksinterface zijn geverifieerd voor de Steam Deck en draaien zonder problemen. De standaard grafische instellingen en besturingsopties werken goed, en alle menu's en tekst zal leesbaar zijn.

Er zijn ook games met gele vinkjes. Deze spellen zijn 'speelbaar', maar nog niet volledig uitgetest, en er kunnen zich dus problemen voordoen als je ze aan de praat wilt krijgen. Momenteel vallen de meeste games in jouw Steam-bibliotheek daaronder.

Daarnaast is er nog de 'Unknown'-categorie waar er nog niet genoeg informatie over is hoe goed het spel draait. Er is ook een 'Unsupported'-categorie van spelen die zeker niet werken. Deze groep is gelukkig relatief klein momenteel, en bestaat voor het grootste deel uit games die een bepaald soort hardware vragen dat niet ondersteund wordt door de Steam Deck, waaronder VR-games. Je kan zelf bekijken hoeveel spellen binnen jouw bibliotheek speelbaar zijn op de Steam Deck met de Steam Deck Compatibiliteitswebsite van Valve.

Dit is zeker de moeite waard om even te bekijken, omdat een van de grote verkoopargumenten voor pc-gamers neerkomt op het feit dat je jouw Steam-bibliotheek kan spelen op de Steam Deck zonder dat je games opnieuw moet kopen. als je reeds over een groot aantal games op Steam beschikt, dan lijkt de startprijs van 419 euro al wat minder groot.

Deze startprijs is voor het instapmodel met 64GB eMMC-opslag en een draagtas. We raden je wel aan om voor het 256Gb-model te kiezen voor 549 euro, wat een boel meer opslag biedt en ook sneller is. Er is ook nog een model met 512GB opslag voor 679 euro, wat dan nog met anti-glare-glas komt. Alle modellen komen met een microSD-kaartsleuf wat een interessante toevoeging is, maar wel voor tragere laadtijden in games zorgt.

(Image credit: Future)

De Steam Deck is ook vrij stevig gebouwd. Ook al is het een groot toestel, toch voelt het niet oncomfortabel aan. Als je echt kleine handen hebt, dan zal je hier misschen wel wat hinder ondervinden. Daarnaast is het best verbazingwekkend om te zien hoeveel game-ervaringen er juist beschikbaar zijn. De console kon zonder problemen het prachtige God of War aan, en is ook een mooie showcase voor indie games. Dit laatste is dan ook waar de Steam Deck in uitblinkt, zijnde de games die gemaakt zijn om in korte vlagen gespeeld te worden, samen met stijlvolle graphics die de hardware van de Steam Deck niet teveel belasten.

Daar komt dan nog de inclusie bij van een 'pauze'-functie bij die je in staat stelt om snel terug games te openen als je ze wilt spelen. De batterijduur van de Steam Deck is echter wat teleurstellend, en ze houdt het slechts anderhalf uur uit als we God of War spelen. Voor minder intensieve games kan je op vier uur accusap rekenen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Spec sheet Dit is de configuratie van de Steam Deck waar we bij TechRadar mee aan de slag konden: CPU: AMD Zen 2 four core 2.4-3.5GHz

Graphics: AMD RDNA 2

RAM: 16GB LPDDR5

Scherm: 7 inch, 1,280 x 800 touchscreen, 60Hz

Opslag: 256GB PCIe SSD

Poorten: USB-C, 3.5mm headphone jack, microSD

Connectiviteit: Wi-Fi 5, Bluetooth 5

Gewicht: 0,67kg

Grootte: 29,8 x 11,7 x 4,9cm; W x D x H

De Steam Deck zou eigenlijk in december van 2021 verschijnen, maar Valve kondigde al snel aan dat de lancering uit werd gesteld tot 25 februari 2022. Net als veel andere consoles kan je er niet zomaar eentje in de winkel vinden. Gamers die eentje in huis willen halen moeten de console via de website van Steam reserveren. Vanwege de grote vraag waren enkel de eerste gelukkigen in staat om een toestel te reserveren dat op of rond 25 februari werd verzonden.

Op het moment van schrijven zullen mensen die nu een pre-order plaatsen moeten wachten 'tot na Q2 van 2022'. Het duurt dus nog even alvorens je er eentje in huis kan halen. Als je dus van plan was om de Steam Deck in huis te halen in plaats van een PS5 of RTX 3080, dan is dat minder goed nieuws. De Steam Deck ondervindt namelijk ook bevoorradingsproblemen.

De Steam Deck is verkrijgbaar in drie verschillende versies. De standaardversie kost 419 euro en komt met 64GB eMMC-opslag en een draagtas.

De upgrade kost 549 euro en bevat een 256GB NVMe SSD voor snellere opslag, een draagtas en een exclusieve Steam Community-profielbundel.

De meest high-end versie kost 679 euro en komt met een 512GB NVMe SSD aan interne opslag, premium anti-reflecterend glas en een exclusieve draagtas, Steam Community-profielbundel en digital toetsenbord-thema.

Het grote verschil tussen de verschillende modellen komt dus neer op de hoeveelheid opslag die je krijgt. De standaardversie is het goedkoopst, maar 64GB zal al snel weinig zijn voor de modernere games. God of War, wat een van de meest indrukwekkende spellen is die je kan spelen op de Steam Deck, vraagt bijvoorbeeld al 65GB aan opslag. Dat zal je dus niet op het standaardmodel kunnen draaien.

Het goede nieuws is wel dat elke Steam Deck met een microSD-kaartsleuf komt, dus je kan de opslag vrij eenvoudig zelf omhoog trekken. Je zal dus de prijs van deze microSD-kaart ook in die van jouw Steam Deck moeten verwerken bij het kopen van het basismodel, waardoor dit ook al minder aantrekkelijk wordt.

Dit zorgt er dus al snel voor de dat versie met 256GB meer waar is voor zijn geld, zeker als je weet dat de NVMe SSD binnen de modellen met 256GB en 512GB veel sneller zal zijn dan eender welke microSD-kaart die je ook gebruikt (wat dubbel telt aangezien de Steam Deck beperkt is tot UHS-I-snelheden die maximaal 150mb/s zijn).

Het 512GB-model komt niet enkel met twee keer zoveel opslag als de versie met 256GB, maar heeft ook een ander scherm. We konden ook dit model even uitproberen. De anti-reflectieve coating sloeg er in om iets van weerspiegelingen weg te werken, maar niet genoeg om de prijsstijging te verantwoorden. Daarom blijven we dan ook het 256GB-model aanraden.

Hoe dan ook is de Steam Deck niet enorm goedkoop, met het basismodel dat nog steeds meer kost dan de Nintendo Switch die voor 300 euro verkrijgbaar is, en zelfs de Nintendo Switch OLED die 365 euro kost.

Nintendo heeft qua prijs van de console dus het voordeel, maar veel games kosten op Steam minder dan op de Nintendo Switch. Als je reeds over een grote game-bibliotheek beschikt, dan zal je ook een mooie hoeveelheid games hebben die je dus niet meer moet kopen. Dit is dan ook belangrijk voor pc-gamers. Het houdt in dat we bij het opstarten van de Steam Deck reeds toegang hadden tot honderden games.

In vergelijking met een gaming laptop of gaming pc is de Steam Deck dus veel goedkoper. Het toestel is niet even veelzijdig als een traditionele laptop of pc, maar zoals Valve aanhaalt, is het gewoon een computer. Je kan hem dus aansluiten op een USB-dock en met een toetsenbord, muis en monitor gebruiken. Zo heb je Steam OS 3.0, wat een Linux-distro is gebaseerd op Arch Linux. Dit geeft je een KDE Plasma-desktop-omgeving die op Windows lijkt. Je kan hier ook andere software installeren, zoals tekstverwerkers. Als je wilt, dan kan je zelfs andere besturingssystemen installeren, waaronder zelfs Windows 11.

(Image credit: Future)

Design

De Steam Deck is een handheld console, maar wel een van de grootste die we ooit hebben gebruikt. Het toestel valt dan ook veel groter en zwaarder uit dan de Nintendo Switch. Naar de release toe beweerde Valve dat het veel tijd had gestoken in het ontwerpen van de Steam Deck zodat deze altijd comfortabel zou aanvoelen bij langere speelsessies.

Je zal even moeten wennen aan de grootte, zeker als je kleinere handhelds of controllers gewoon bent. Snelle games als Hades zullen ook wat minder comfortabel aanvoelen om te spelen.

Hoe meer tijd we echter met de Steam Deck spenderen, hoe meer comfortabel deze aanvoelt. Op de voorkant van de Steam Deck bevinden er zich twee thumbsticks met ingebouwde touch-sensoren, eentje voor elke kant van het scherm, die volgens Valve "een niveau van precisie en comfort bieden die je in geen enkel ander draagbaar gaming toestel zal terugvinden".

Ze voelen zeker robuust, responsief en accuraat aan, en zijn dan ook de besturingsmethodes die we het vaakst gebruiken. Daar komt aan elke kant dan nog eens een aanraakgevoelige trackpad bij voor games die iets van muiscontrole nodig hebben. Deze zijn te vergelijken met de trackpads op de Steam Controller, en bieden subtiele haptische vibraties, wat een leuke toevoeging is. Tijdens onze testperiode hebben we deze echter zelden gebruikt.

(Image credit: Future)

Bovenaan de linkse thumbstick vind je een D-Pad wat handig is voor 2D- en retro-games. Boven de rechtse thumbstick zitten er vier knoppen, zijnde A, B, X en Y, net als bij de Xbox-controller.

Er zijn ook een View-, Menu-, Steam- en Quick Access-knop voorzien. Deze voelen soms wat excessief aan, omdat het niet altijd duidelijk is wat ze in sommige contexten juist doen.

Als je echter van trekkers en knoppen houdt, dan is de Steam Deck zeker iets voor jou. Bovenaan bevinden er zich twee volumeknoppen, een aan/uit-knop, twee schouderknoppen (L1 en R1), en twee trekkers (L2 en R2). Er is ook een koptelefoonaansluiting, USB-C-poort om het toestel op te laden en op een USB-hub te plaatsen, samen met een status-LED.

Alsof dat niet genoeg is, bevinden er zich achteraan nog vier bijkomende knoppen. Dit geeft de Steam Deck een grote mate van veelzijdigheid, zeker als je pc-games speelt die verscheidene hotkeys nodig hebben die je doorgaans op jouw toetsenbord terugvindt. We gebruikten deze echter zelden tijdens onze games. Ook al lijken meer knoppen beter, toch zaten deze achterste knoppen soms in de weg. Je kan ze per ongeluk indrukken als je de Steam Deck vasthoudt of oppakt, wat gevolgen kan hebben in de games die je aan het spelen bent.

(Image credit: Future)

Vooraan bevinden er zich ook nog stereo speakers en twee microfoons, zodat je helder met jouw vrienden kan communiceren zonder nood aan headset.

De Steam Deck heeft een 7 inch 1280 x 800 display met een 16:10 beeldverhouding. Dit is ook een touchscreen, wat je extra mogelijkheden tot input geeft. Dit hebben we tijdens games nooit gebruikt, maar het kan wel handig zijn als je snel dingen wilt selecteren in een menu.

Het scherm is groter dan het 6,2 inch display van de Nintendo Switch, en even groot als dat van de Nintendo Switch OLED. Beide Switch-modellen hebben een resolutie van 1280 x 720, dus hier heeft de Steam Deck een betere verticale resolutie. Veel games ondersteunen verscheidene beeldverhoudingen, maar sommige houden het toch nog bij 16:9, waardoor je dus boven- en onderaan op het scherm van de Steam Deck zwarte randen te zien krijgt. Je hebt met andere woorden niet veel aan deze extra resolutie.

(Image credit: Future)

Gelukkig kunnen de meeste moderne pc-games om met meerdere resoluties en beeldverhoudingen, dus zij passen perfect op het scherm.

De resoluties zijn ook logisch. Op een 7 inch scherm zien ze er scherp en levendig uit, maar misschien iet zo goed als het OLED-paneel van de nieuwste Switch. De relatief lage resolutie houdt in dat games niet teveel eisen van de hardware van de Steam Deck, wat voor betere prestaties en een langere batterijduur moet zorgen.

Wat we wel moeten aanhalen, is dat de Steam Deck ventilatoren heeft, in tegenstelling tot andere handheld consoles, met uitlaatpoorten bovenaan de console. Zodra de Steam Deck hard begint te werken, komen deze tot leven. Ze zijn niet enorm luid, maar wel merkbaar. Voor pc-gamers zal het geen probleem zijn, maar fans van stille handhelds zullen hier mogelijk over struikelen.

(Image credit: Future)

Prestaties

De prestaties van de Steam Deck lijken tweeledig. Soms weet de console ons enorm te verrassen, en op andere momenten vieren frustraties hoogtij. Veel van deze frustraties zijn te wijten aan het feit dat het een vroege versie is van Steam OS. Valve brengt echter wel bijna elke dag updates en fixes uit.

Veel ontwikkelaars zijn ook bezig om hun spellen Steam Deck Verified te krijgen. Deze games, die in jouw bibliotheek met een groen vinkje verschijnen, werden uitvoerig uitgetest op de Steam Deck en bieden een vlotte gameplay en interface-opties die makkelijk leesbaar zijn op het scherm van de Steam Deck. Als je een van deze games opstart, dan zullen ze gegarandeerd goed werken zonder dat je veel aan de instellingen moet prutsen.

Het aantal games dat Steam Deck Verified is, blijft steeds groeien en bevat enkele grote namen als God of War, maar ook klassiekers als Portal 2. Bij het opstarten van de Steam Deck was Hades, een game die volgens wel perfect zou zijn voor de Steam Deck, nog niet Steam Deck Verified. Na enkele dagen brachten de ontwikkelaars een update uit waarbij het deze verificatie wel kreeg. Zelfs in zijn pre-verificatie-staat speelde het echter zeer vlot.

(Image credit: Future)

Dit zal dan ook de ervaring zijn voor veel van de games die vermeld staan als 'Speelbaar'. Deze zijn nog niet geverifieerd, maar zouden wel op de Steam Deck kunnen draaien. Er zijn enkele games die zo vermeld staan en even goed spelen als geverifieerde games. Er zijn er ook enkele, waaronder Monkey Island 2, die toch nog vervelende bugs blijven vertonen. In het geval van dit spel konden we het niet opladen voorbij het hoofdmenu.

Er zullen ook enkele games zijn die het label 'Unsupported' krijgen. Vanwege de gigantische hoeveelheid games op Steam zijn er veel die in deze categorie vallen, en zeker de meer obscure titels. Dit wilt niet zegen dat ze niet speelbaar zijn, maar dat er veel bugs, niet-responsieve interfaces of amper leesbare tekst aanwezig kan zijn.

Gelukkig heeft de Steam Deck allerlei opties waarbij je de games kan afstellen om beter te draaien. Door enkele games full-screen te zetten in plaats van windowed, of door de resolutie aan te passen, draaien games vaak beter. Er zijn ook verscheidene vooraf ingestelde controllerschema's beschikbaar, zodat je de beste controllerschema's kan vinden voor een game. Dit kan belangrijk zijn voor games die niet ontwikkeld zijn voor het gebruik met een controller.

Dit hoort allemaal voor een groot deel bij pc gaming, dus voor pc-gamers zal dit niet vreemd aanvoelen. Als je echter consoles gewoon bent die alles reeds voorgekauwd aanbieden, dan zal dit je misschien afstoten.

Het goede nieuws is dat we geen enkele problemen ondervonden bij het spelen van games die volledig Steam Deck Verified zijn. Alle basisinstellingen werkten goed, dus die kan je zo behouden als je niet graag met de opties knoeit.

(Image credit: Future)

Zelfs in dit beginstadium van het toestel is het aanbod aan Steam Deck Verified-games indrukwekkend, en het spelen van een grafisch intense game als God of War voelt echt uitzonderlijk aan. Het snel kunnen overschakelen naar verslavende indie games als Hades of Hotline Miami (wat perfect is voor de Steam Deck) laat je ten volle genieten van het potentieel van de Steam Deck.

We hebben de instellingen van God of War wel van 'Ultra' naar 'Hoog' gezet voor meer consistente prestaties, en op het 7 inch scherm ziet het er fenomenaal uit. Het gaat nooit onder 30fps en blijft meestal rond de 40fps.

Ook al is het indrukwekkend, toch is het geen game die voor handheld-platformen werd ontwikkeld. Ook sommige shooters voelden wat lastig aan om te spelen, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat we voor dit soort games liever met een toetsenbord en muis spelen.

Snelle games die je voor korte periodes kan spelen, zoals bijvoorbeeld Hades en Hotline Miami, werken hier zeer goed. Door op de aan/uit-knop te drukken gaat de Steam Deck in 'Suspend'-modus. Als je opnieuw op deze knop drukt, dan start de console in enkele seconden terug op en kan je de draad opnieuw oppikken.

Dit is een mooie toevoeging aan de aantrekkingskracht van de Steam Deck. Quick Resume is iets dat console-gamers nu al een tijdje kennen, maar voor pc-gamers is het vrij onbekend. Portal 2 was bijvoorbeeld een leuke verrassing op de Steam Deck. Deze physics-FPS-combo krijgt hier een nieuw leven. We haalden eerder al aan dat FPS-games niet echt op de Steam Deck lijken te horen, maar Portal 2 werkte prima. Dit ligt ook gedeeltelijk aan het feit dat de game uit kleine aparte puzzels bestaat, waardoor je er makkelijk mee aan de slag kan als je bijvoorbeeld op de trein zit. Het is inmiddels een iets ouder spel, maar het ziet er nog steeds fantastisch uit en het voelt goed om er op deze manier terug mee aan de slag te kunnen gaan. Het is een game van Valve zelf, dus het mag je niet verbazen dat het dan ook Steam Deck Verified is.

(Image credit: Future)

De prestaties zijn echter niet perfect, en zelfs bij grafisch minder intense games kunnen er zich occasioneel haperingen voordoen. Over het algemeen zijn de prestaties goed en lijkt het ons dat de meeste plooien wel zullen worden platgestreken na updates aan Steam OS, Proton en de games zelf.

Valve doet zijn best om de Steam Deck ook aan te prijzen als een draagbare pc, en terecht. Je kan van de standaard Big Picture-modus omschakelen naar een desktop-omgeving van SteamOS 3. Van hieruit kan je dan andere applicaties installeren en gebruiken. Die installatie kan plaatsvinden via een webbrowser, of door het Discover Software Center.

Dit stelt je dus in staat om de Steam Deck ook als een volledige pc te gebruiken, en er is dankzij een toegewijde community van open source-ontwikkelaars een grote waaier aan applicaties die je op SteamOS kan gebruiken. Je kan de Steam Deck ook met een USB-hub verbinden om zo een muis, toetsenbord en monitor aan te sluiten, waardoor hij nog meer weg heeft van een kleine desktop. De resultaten zijn indrukwekkend, en het is interessant om te zien hoe Valve zich zo blijft inzetten op de openheid en flexibiliteit van het toestel. Je kan praktisch elke USB-C-hub gebruiken, en hoeft niet meteen naar dure accessoires te grijpen.

In tegenstelling tot de Nintendo Switch biedt het docken van de Steam Deck geen prestatiesverbeteringen. Als je een scherm met een hoge resolutie gebruikt, zoals bijvoorbeeld een 4K televisie, dan vallen de hardware-beperkingen van de Steam Deck je des te meer op. Je bent hoe dan ook nog steeds in staat om games te spelen op het grote scherm met een toetsenbord en muis, en ook hier zijn de prestaties zeer goed.

Linux, en zeker een distro die op Arch gebaseerd is, is niet het meest gebruiksvriendelijke besturingssysteem voor beginners. Als je er dus niet vertrouwd mee bent, dan zal je de Steam Deck waarschijnlijk wel een tijdje in Steam Big Picture-modus willen houden. In de desktop-modus wordt alles wat je doet apart gehouden, zodat je bij grote updates aan Steam OS niet alles kwijt bent. De kans bestaat natuurlijk wel dat je bij het rondneuzen in Linux iets kapot doet, en dat je een factory reset moet uitvoeren.

Je kan ook Windows 11 installeren op de Steam Deck. Dit geeft je een grotere keuze aan games, omdat je zo ook Windows-games die je niet op Steam terugvindt kan installeren, waaronder die van Ubisoft en Activision Blizzard. Op het moment van schrijven voelde de ondersteuning van Windows 11 wat wankel aan met enkele problemen met de drivers, maar ook hier gaan we ervan uit dat dit met enkele updates wel verholpen wordt.

Zelfs met ons 256GB-model met een SSD waren de laadtijden voor games vrij lang. Als je van een gaming pc of console met een supersnelle SSD komt, dan voelen de laadtijden ongemakkelijk aan. Het is nog erger als je een microSD-kaart gebruikt. De snelheden worden beperkt tot UHS-I, wat rond de 104MB/s ligt. Dit is veel trager dan een SSD, en bij grote games kan het dus voor langere laadtijden zorgen.

Vanop de SSD duurde het bij Portal 2, wat nu al een iets oudere game is, 51 seconden om het menu te laden, en nog eens 23 seconden om ons opgeslagen spel op te starten. Dat geeft dus een minuut en 14 seconden tussen het lanceren van het spel en de mogelijkheid om het te spelen. Ook al lijkt dit niet veel als je het zo leest, toch voelt het heel lang aan als je de Steam Deck gebruikt en moet wachten tot jouw spel klaar is.

Deze laadtijden zijn minder problematisch bij oudere titels of indie games. De Steam Deck laat je dit ook in sommige situaties omzeilen met de Suspend-optie. Door de Steam Deck uit zijn slaapmodus te halen stap je in een kwestie van seconden in eerdere spellen die je aan het spelen was.

Dit zorgt er mee voor dat de Steam Deck uitermate geschikt is voor het opzetten en spelen van een spel dat je in korte vlagen kan spelen. Zeker als je vaak op je pc speelt, dan moet je nog eerst jouw desktop opstarten en wachten tot Windows geladen is, waarna je pas een spel op kan starten. Dat is dus hier niet het geval. Het houdt ook in dat, naast de eerste laadbeurt of het herladen als je sterft, de 'Suspend'-functie de laadtijden niet als een probleem laat aanvoelen. Je moet je hier trouwens ook geen zorgen maken om jouw batterij. We waren slechts acht procent kwijt na onze Steam Deck voor 16 uur in 'Suspend'-modus te hebben geplaatst.

Valve voegde tijdens onze testperiode van de Steam Deck ook een functie toe waarbij het mogelijk is om meerdere apps tegelijkertijd te laten draaien. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld muziek wilt afspelen tijdens het spelen van games, maar het houdt ook in dat je twee games op hetzelfde moment kan draaien, en zonder iets van laadtijden tussen beide kan wisselen.

Dit vraagt natuurlijk iets meer van de Steam Deck, en zeker het RAM-geheugen en de batterij, en er verschijnt zelfs een waarschuwing als je het tweede spel opstart die je duidelijk maakt dat dit een impact kan hebben op de prestaties. Hopelijk zal dit, naarmate dat de Steam Deck iets meer evolueert, minder ingrijpend worden voor het toestel.

De games zien er op het 7 inch scherm zeer goed uit, zeker als het 2D-games zijn. Titels als Hades zien er zeer helder en levendig uit. Het anti-reflectieve scherm op de top-end versie met 512GB is zeker een leuke toevoegingen, maar ook het gewone scherm was voor ons al goed genoeg. De audiokwaliteit van beide speakers wist ons te verrassen met een mooie hoeveelheid slagkracht en scheiding tussen de stereo-kanalen. Je kan ook een koptelefoon gebruiken (zowel via de koptelefoonaansluiting of Bluetooth-verbinding) samen met de audio-output.

De algemene prestaties van de Steam Deck wisten ons te verbazen met hun mogelijkheid om zowel grafisch sterke AAA-games als indie games te leveren. Gezien de vormfactor en hardware in het toestel lijkt de Steam Deck voor ons uit te blinken in indie games die je snel kan starten en spelen, in plaats van in cinematische games of titels met zeer complexe besturingsinstellingen.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Uit onze tijd met de Steam Deck kunnen we wel meedelen dat de batterijduur een probleem vormt. Bij het spelen van God of War hield de Steam Deck het slechts anderhalf uur uit op de batterij. Dat ligt onder de twee uur die Valve zelf beweert. Dit is natuurlijk een vrij intensief spel, maar het houdt wel in dat het vrij onmogelijk is om langere periodes te gamen op de Steam Deck.

Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor mensen die van plan zijn om de Steam Deck te gebruiken voor langere vluchten bijvoorbeeld. Er zijn wel dingen die je kan doen om de batterijduur te verlengen, zoals de instellingen van jouw games verlagen of een powerbank gebruiken. Omdat het toestel met een USB-C-poort laadt, is dit dus geen probleem. Het zorgt er wel allemaal voor dat deze draagbare console iets minder draagbaar aanvoelt.

Pc-gamers die nu al een tijdje gebukt lopen onder de jammerlijke batterijduur van gaming laptops kennen het klappen van de zweep. Als je immers iets kleins wilt dat toch sterk genoeg is om moderne games te spelen, dan zal je aan batterijduur moeten inboeten. Console-gamers die een langere batterijduur gewoon zijn in hun handhelds zullen dit als zeer pijnlijk ervaren.

Het goede nieuws is wel dat bij het spelen van minder intensieve games de batterijduur het al meteen beter doet. 2D-games gaven ons meerdere uren plezier, en dat over meerdere speelsessies.

Als je jouw verwachtingen in toom houdt, dan zal de batterijduur van de Steam Deck niet rampzalig zijn. Als je echter uren aan een stuk AAA-games wilt spelen, dan zal je snel naar een oplader grijpen.

Koop hem als...

Je een grote Steam-bibliotheek hebt

Beschik je reeds over veel Steam-games? Dan zal je ongetwijfeld in staat zijn om meteen een grote hoeveelheid games te spelen.

Je niet van gaming laptops houdt

Gaming laptops zijn niet voor iedereen, maar de Steam Deck biedt je wel de mogelijkheid om pc-games te spelen op een iets meer draagbare vormfactor.

Je van flexibiliteit houdt

De Steam Deck is verbazingwekkend open als het op hardware en software aankomt. Je kan makkelijk hubs en randapparatuur van derde partijen gebruiken, zelf Linux-desktop-apps installeren, of gewoon volledig nieuwe besturingssystemen.

Koop hem niet als...

Je van Nintendo houdt

Ook al lijkt de Steam Deck in veel opzichten op de Switch, toch biedt het een volledig andere ervaring. Ook al kan je enkele Xbox- en PlayStation-games op Steam terugvinden, Nintendo doet daar niet aan mee.