De Nvidia GeForce RTX 3080 is een absolute krachtpatser van een grafische kaart, die een van de grootste generatiesprongen in de GPU-geschiedenis maakt. Iedereen die geïnteresseerd is in 4K-gaming zou naar deze videokaart moeten kijken, zelfs als de voordelen bij lagere resoluties afnemen.

De Nvidia GeForce RTX 3080 volgt eindelijk de controversiële Nvidia Turing line-up op en brengt daarmee veel betere prestaties, maar zonder de prijs te verhogen.

Toen de RTX 2080 en RTX 2080 Ti werden gelanceerd, maakte Nvidia een hoop controverse los door deze kaarten tegen hogere prijzen te introduceren (759 euro en 1.259 euro). Dit leidde ertoe dat velen dachten dat dit keer hetzelfde zou gebeuren.

In plaats daarvan krijgen we met de Nvidia GeForce RTX 3080 een enorme 50-80% boost in prestaties tegenover de RTX 2080 op hetzelfde prijspunt, om nog maar te zwijgen van een 20-30% boost tegenover de RTX 2080 Ti, die voor bijna het dubbele werd verkocht.

En hoewel we graag hadden gezien dat de prijzen zouden dalen tot waar de Pascal 10-serie equivalenten zitten, kunnen we nu bevestigen dat dit echt de grootste generatiesprong in PC-graphics is die we in jaren hebben gezien.

Prijs en beschikbaarheid

De Nvidia GeForce RTX 3080 is beschikbaar op 17 september, vanaf 719 euro voor de Founders Edition. Echter, zoals bij elke grote grafische kaart, zullen er tientallen aangepaste grafische kaarten van bedrijven als MSI, Asus, Zotac en meer zijn.

Wees ervan bewust dat sommige van deze aangepaste kaartontwerpen steile prijsstijgingen kunnen zien ten opzichte van deze Founders Editie, gebaseerd op zaken als exotische koeloplossingen en in de vooraf ingestelde overklokken. Maar elke RTX 3080 zou min of meer in hetzelfde segment van prestaties moeten zitten als het origineel.

Features en chipset

De Nvidia GeForce RTX 3080 is gebaseerd op de nieuwe Nvidia Ampere grafische architectuur, die enorme verbeteringen brengt in zowel de pure prestaties als de energie-efficiëntie. Het feit dat Nvidia de rekenkracht zo veel heeft verhoogd ten opzichte van de RTX 2080 én de energie-efficiëntie heeft verhoogd, betekent dat de totale prestaties ver boven elke bestaande Nvidia Turing grafische kaart liggen.

Er zijn duidelijke verbeteringen aangebracht aan de RT en de Tensor-kernen - we zitten respectievelijk op de tweede en derde generatie - maar misschien is de grootste verbetering wel de rasterisatiemotor geweest.

Door een slimme optimalisatie kon Nvidia het aantal CUDA-kernen op elke Streaming Multiprocessor (SM) verdubbelen door beide datapaden op elke SM in staat te stellen de werklast van Floating Point 32 (FP32) te verwerken. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van Turing, waar één datapad volledig was gewijd aan de integere werklast. Dit verdubbelt de pure FP32-doorvoer kern per kern, hoewel dit zich meestal niet direct vertaalt in een verdubbeling van de framerate in je favoriete PC-games.

Wat dit betekent is dat, terwijl de Nvidia GeForce RTX 3080 slechts 46% meer SM's heeft dan de RTX 2080 op 68, het de CUDA-kernaantal meer dan verdubbelt, van 2.944 tot 8.704. Dit vertaalt zich in bijna drie keer de theoretische FP32 doorvoer van ongeveer 10 TFLOP's naar 29,7 TFLOP's, een enorme generatiesprong.

Wanneer je de hogere CUDA-kernen koppelt met enorme boosts in Cache, Texture Units en Memory Bandwidth (dankzij de overstap naar snellere GDDR6X geheugen op een 320-bit bus), krijgen gaming prestaties een van de grootste generatiesprongen in jaren, zelfs als ze een beetje achterlopen op dat '2x performance' doel waar sommigen op hoopten. Maar daarover later meer.

Nvidia RT cores zijn ook terug - daarom heeft Nvidia natuurlijk die RTX-naam - en ze zien ook enorme verbeteringen. De grafische kaarten van Nvidia Ampere, waaronder de RTX 3080, bevatten RT-kernen van de tweede generatie, die op dezelfde manier zullen functioneren als de RT-kernen van de eerste generatie, maar twee keer zo efficiënt zullen zijn.

Bij ray tracing zal de SM een lichtstraal werpen in een scène die wordt weergegeven, en de RT-kern zal het vanaf daar overnemen, waar het alle berekeningen zal doen die nodig zijn om uit te vinden waar die lichtstraal stuitert, en zal die informatie terugmelden aan de SM. Dit betekent dat de SM met rust gelaten wordt om de rest van de scène weer te geven. Maar we zijn nog steeds niet op een punt waar het inschakelen van de ray tracing geen invloed heeft op de prestaties.

Tensor kernen zijn deze keer ook twee keer zo krachtig, wat Nvidia ertoe heeft gebracht om er slechts 4 in elke SM op te nemen in plaats van de 8 die je in een Turing SM zou vinden. In combinatie met het feit dat er nu meer SM's in het algemeen zijn, krijgen de DLSS-prestaties ook een enorme boost.

Deze generatie van grafische kaarten gaat echter niet alleen over gaming. Nvidia heeft een aantal nieuwe functies die het leven voor vrijwel iedereen met een RTX-kaart beter zullen maken.

Zo waren we bijvoorbeeld al grote fans van RTX Voice, en heeft Nvidia het eindelijk uit de bèta gehaald en verwerkt tot een volwaardige app. Terwijl RTX Voice achtergrondgeluiden uit je microfoon filtert, kun je Broadcaster instellen om achtergronden uit je webcam te filteren of om achtergrondvervaging in te stellen.

Het videogedeelte is nog steeds in bèta, en we hebben wel wat glitches gezien, maar het is veel beter dan elke andere oplossing die er is om je achtergrond te vervangen zonder een green screen.

Een van de functies die we graag geïmplementeerd zien, is Nvidia RTX I/O, een API die in combinatie met Microsoft's DirectStorage API zal werken, om gegevens rechtstreeks van je SSD naar je grafische kaart te sturen. In next-gen games zou dit niet alleen de laadtijden massaal moeten verminderen, maar ook de baanbrekende I/O-prestaties bieden die getoond zijn in next-gen consoles, zoals de PS5 en Xbox Series X. Veel meer voor dan hoge framerates of mooie graphics, is deze technologie van cruciaal belang voor toekomstige gamingtechnologie.

Helaas is dit een technologie die door game-ontwikkelaars in hun games moet worden geïmplementeerd, en we waren niet in staat om te zien wat voor een echt verschil het zal maken. Hoewel het iets is wat we actief zullen testen zodra de technologie op grote schaal is geïmplementeerd en omdat de consoles soortgelijke technologie gaan gebruiken, verwachten we dat het een snellere doorlooptijd zal hebben dan ray tracing.

Voor de eigenlijke Founders Edition GPU ging Nvidia met een volledig nieuw ontwerp, dat veel praktischer is dan ooit tevoren. Het bedrijf gebruikte een kortere, meerlagige printplaat om de achterkant van de kaart gewoon als heatsink te laten werken. Door dit te doen, was Nvidia in staat om een ventilator aan de achterkant van de grafische kaart te monteren die koele lucht door de heatsink zal zuigen, en die uit de case zal sturen.

We waren een beetje bezorgd toen we voor het eerst dit ventilatorontwerp zagen dat het invloed zou hebben op de CPU- en RAM-temperatuur, omdat het warme lucht rechtstreeks over deze componenten blaast, maar zelfs in onze persoonlijke installatie, waar we een Noctua NH-12UA-luchtkoeler op een AMD Ryzen 9 3900X hebben, hebben we geen enkel verschil in prestaties waargenomen. We denken dat het helpt dat de meeste PC-games niet echt de nadruk leggen op zowel de GPU als de CPU.

Wat de stroomvoorziening betreft, is die nieuwe 12-pins voedingsaansluiting zeker aanwezig, en we hebben er wat gemengde gevoelens over. Het is duidelijk dat het nieuwe PCB-ontwerp van de Founders Edition-kaart deze kleinere connector nodig heeft om deze nieuwe koeler te laten werken, we willen alleen dat de 2 x 8-pins PCIe tot 1 x 12-pins dongle iets langer was. Zoals hij nu is, is het een beetje moeilijk om het uit de weg te binden om niet direct zichtbaar te zijn, maar in ieder geval zullen aangepaste kaarten dat niet meteen gebruiken.

De Founders Edition heeft ook drie DisplayPorts en een HDMI 2.1-uitgang voor beeldschermen, wat goed is. We vinden het echter niet leuk dat Nvidia hier de USB-C-uitgang weggelaten heeft, want de makers zullen deze ongelooflijk krachtige kaart zeker nog willen gebruiken, en veel pro-monitoren die er zijn, zijn in feite USB-C-monitoren.

Ondanks onze kleine problemen met de Founders Edition - en ondanks dat we dachten dat het lelijk was toen het voor het eerst werd getoond - is het een aantrekkelijk stuk hardware. Het geheel is helemaal zwart met zilveren accenten, wat zorgt voor een erg professionele look.

De enige verlichting is het 'GeForce RTX'-logo op de zijkant van de grafische kaart in het wit, dat zal alle anti-RGB-gebruikers zeker bevallen. Plus, gamers die echt all-out willen gaan met regenboogverlichting zullen die optie hebben met kaarten van derden.

Prestaties

Test systeem specs Dit is de set-up die we hebben gebruikt om de Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition testen: CPU: AMD Ryzen 9 3950X (16-core tot 4.7GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,600MHz

Moederbord: X570 Aorus Master

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Stroomtoevoer: Phanteks RevoltX 1200

Case: Praxis Wetbench

Alleen al door Nvidia's eigen (overdreven) marketing verwachtten we dat de RTX 3080 een snelle grafische kaart zou zijn, maar het "snel" noemen is een beetje een understatement. Vanaf minuut één liep alles van Final Fantasy XIV tot Control erg vlot. De GPU kwam alleen nog maar uit onze persoonlijke installatie om te worden aangesloten op onze testbench voor daadwerkelijke benchmarking.

Voor de 3080 hadden we een Nvidia GeForce RTX 2080 Ti en het verschil was direct duidelijk voordat we zelfs maar begonnen met benchmarken. Zo is een van de spellen die we het meest spelen Final Fantasy XIV en in die game, met name in de laatste uitbreiding, waren er momenten waarop de RTX 2080 Ti onder de 60 fps zou zakken bij 4K. Dat gebeurt niet met de RTX 3080. In de praktijk loopt het spel meestal overal van 75-100 fps op 4K met maximale grafische instellingen, waar de RTX 2080 Ti meestal gekoeld rond de 60 fps draaide.

Hoewel de thermiek in onze benchmarks niet al te spannend is, moet je er rekening mee houden dat deze zijn opgenomen op een openlucht testbank. In onze gesloten toren, met twee 240mm ventilatoren die als koeling dienen, piekten de temperaturen rond de 60°C en dat is veel koeler dan de temperaturen van midden 80°C die we normaal gesproken zouden zien bij de RTX 2080 Ti Founders Edition.

Als we kijken naar de werkelijke benchmark resultaten, is het duidelijk dat de Nvidia GeForce RTX 3080 met kop en schouders boven de RTX 2080 Ti steekt. In 3DMark Time Spy Extreme is de RTX 3080 maar liefst 63% sneller dan de RTX 2080 en 26% sneller dan de 2080 Ti. Dat is een enorme generatiesprong als je bedenkt dat de RTX 2080 slechts 40% sneller was dan de GTX 1080 toen we hem in 2018 onder de loep namen.

Maar Time Spy Extreme is niet eens het beste scenario voor de winst van de RTX 3080. In Red Dead Redemption 2, zagen we een enorme 87% verbetering gen-op-gen. Dit komt niet overeen met die 2x prestatiesprong die werd aangehaald bij de RTX 3080 launch, maar het is zeker dichterbij dan we verwachtten. De RTX 3080 is over het geheel bekeken tussen 50-80% sneller dan de RTX 2080.

Dat brede gat in de prestaties is pas echt aanwezig bij 4K, wanneer de grafische kaart geen knelpunten meer heeft. Er zijn veel titels in onze testsuite waar zelfs de AMD Ryzen 9 3950X, gekoppeld aan 64GB RAM bij 3.600MHz, de RTX 3080 in het stof deden bijten. Daarom zijn bijvoorbeeld de RTX 2080 Ti en de RTX 3080 bij 1080p in Metro Exodus vrijwel identiek, maar bieden ze bij 4K een 19%-prestatievoordeel.

Daarom raden we niemand aan om de Nvidia GeForce RTX 3080 ook echt te kopen, tenzij ze op 4K gaan spelen, of mogelijk 3.400 x 1.440 Ultrawide. De winsten zijn gewoon niet van toepassing op lagere resoluties, dus je kunt beter gewoon wachten op de Nvidia GeForce RTX 3070.

De prestaties van de Nvidia GeForce RTX 3080 maken de kloof tussen Nvidia en AMD in het premium segment nog groter, waardoor de prestaties van AMD's krachtigste grafische kaart voor de consument, de Radeon RX 5700 XT, in veel tests meer dan verdubbeld worden. AMD Big Navi gaat een groot gevecht voeren als het wil proberen de 4K-kroon te claimen die de RTX 3080 net heeft gewonnen.

Koop hem als...

Je de beste 4K prestaties wilt

4K gaming is moeilijk om te draaien, maar de RTX 3080 doet het als de beste. Elke bestaande game zal je kunnen spelen op een stabiele 60 fps.

Je next-gen prestaties wilt

Nu de volgende generatie games ons opwacht, moet de hardware zich aanpassen. De RTX 3080 is aanzienlijk sterker (op papier) dan de GPU's in zowel de PS5 als de Xbox Series X.

Je een oudere GPU hebt

Als we kijken naar de prestaties van Nvidia Pascal tegenover Nvidia Turing dan zagen we maar een kleine boost, waardoor de meeste mensen bij hun 10-reeks GPU bleven. Als je nu nog een van deze kaarten hebt, dan zal je een enorme boost krijgen met de RTX 3080.

Koop hem niet als...

Je games speelt op een lagere resolutie

De Nvidia GeForce RTX 3080 is een 4K GPU, waardoor hij niet meteen geschikt is voor games op een lagere resolutie. Zelfs met de sterkste CPU's die er zijn, kan je dan toch in de problemen komen.