PS5 releasedatum, specs, design en nieuws over Sony's PlayStation 5

De PS5 (of PlayStation 5) is de volgende generatie PlayStation-console. De releasedatum is bevestigd voor eind 2020.

In augustus van dit jaar hebben we al de nodige foto's omtrent het PS5 design gespot, zijn we meer te weten gekomen over de PS5 games line-up, en weten we meer over de specificaties en features van de next-gen console. Tijdens The Future of Gaming in juni 2020 zagen we trailers voor veel van de eerste games, zoals Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales en een PS5-remake van Demon's Souls.

Het ontwerp van de PS5 bracht een verrassing met zich mee, aangezien we ook een PS5 All-Digital Edition zagen zonder diskdrive. Dit is een teken dat consolefabrikanten rekening houden met een toekomst zonder fysieke media. Hoewel Sony de prijs of releasedatum van de PS5 niet heeft onthuld, weten we nu veel van wat we kunnen verwachten als de PlayStation 5 later dit jaar wordt gelanceerd.

In veel opzichten was dit het equivalent van een PS5 E3-conferentie en we hebben nu een sterk idee van wat we kunnen verwachten van Sony's next-gen console. Hier is het evenement als je het gemist hebt:

Herbekijk hier alle gameplay trailers die op het PS5 event getoond zijn

Voor het design van de PS5 verscheen, was het meest interessante onderdeel de DualSense PS5 controller. Die controller heeft indrukwekkende eigenschappen zoals haptische feedback, adaptieve triggers en een ingebouwde microfoon. Wat werkelijk aan de DualSense-controller opvalt, is zijn drastisch andere design met een buitenaards zwart-wit thema. Dit ontwerp zien we bovendien ook terug in de PS5 zelf.

Verder is er ook al het nodige bekend over wat er in de PS5 zelf zit. De uitgebreide details behandelen we hieronder, maar we weten bijvoorbeeld al dat er een AMD Zen 2 CPU met 8 kernen aanwezig is, geklokt op 3,5GHz. Er is 16GB aan GDDR6 geheugen en een custom RDNA 2 AMD GPU inbegrepen die 10,28 teraFLOPS aan processorkracht kent.

Kijken we naar de features, dan is er onder meer ray-tracing, een supersnelle SSD, ingebouwde 4K Blu-ray speler en een backwards compatibility-optie aanwezig. Er zijn zelfs tekens dat er een spraakassistent inbegrepen is. Vooralsnog ziet de PS5 er veelbelovend uit.

Hieronder bespreken we uitgebreid de belangrijkste reeds verkregen informatie en geruchten.

BREAKING: Sony heeft de prijzen en verkoopdata van de PS5 bekendgemaakt op zijn PlayStation 5 Showcase.

PS5 en PS5 Digital Edition pre-order datum: nog niet bekend

PS5 en PS5 Digital Edition verkoopdatum: 19/11/2020

PS5 prijs: 499,99 euro

PS5 Digital Edition prijs: 399,99 euro

(Image credit: Sony)

PS5: Belangrijkste zaken

Wat is het? De Sony PS5 is de volgende generatie PlayStation-console en vervangt de PS4 Slim en PS4 Pro. Er zal voor het eerst ook een All-Digital Edition zijn zonder diskdrive.

De Sony PS5 is de volgende generatie PlayStation-console en vervangt de PS4 Slim en PS4 Pro. Er zal voor het eerst ook een All-Digital Edition zijn zonder diskdrive. Wanneer verschijnt ze? 19 november 2020 in zowel Nederland als België.

19 november 2020 in zowel Nederland als België. Wat kan ik erop spelen? Enkele spannende titels wachten ons op, waaronder een nieuwe Spider-Man met Miles Morales, Gran Turismo 7 en GTA 5.

Enkele spannende titels wachten ons op, waaronder een nieuwe Spider-Man met Miles Morales, Gran Turismo 7 en GTA 5. Heeft de PS5 ook VR? Zeker weten. De console van de nieuwe generatie zal compatibel zijn met de de huidige PSVR hardware.

Zeker weten. De console van de nieuwe generatie zal compatibel zijn met de de huidige PSVR hardware. Wat gaat de PS5 kosten? 499,99 euro voor de gewone PS5, 399,99 euro voor de PS5 Digital Edition

499,99 euro voor de gewone PS5, 399,99 euro voor de PS5 Digital Edition Ondersteunt de PS5 ook PS4-accessoires? Grotendeels wel. De DualShock 4 werkt met ondersteunde PS4 games, en ook officiële PS4 racewielen, headsets en meer zijn inbegrepen.

Grotendeels wel. De DualShock 4 werkt met ondersteunde PS4 games, en ook officiële PS4 racewielen, headsets en meer zijn inbegrepen. Kan ik PS4 games op de PS5 spelen? Sony meldt dat we veel mogen verwachten wat betreft backwards compatibility en via PlayStation Plus lijken de meeste PS4 games gewoon speelbaar de zijn op de PS5.

Sony meldt dat we veel mogen verwachten wat betreft backwards compatibility en via PlayStation Plus lijken de meeste PS4 games gewoon speelbaar de zijn op de PS5. Vertraagt het coronavirus de PS5 release? Sony heeft bevestigd dat de PlayStation 5 wordt uitgebracht op 19 november in Nederland en België, waarmee het zijn belofte van "Feestdagen 2020" heeft kunnen inlossen.

Officieel PS5 design

Het design van de PS5 werd officieel onthuld op 11 juni 2020. Bekijk de PS5 hardware trailer hierboven.

Toen het ging om de onthulling van de console zelf, legde Sony de kers (of eerder twee kersen) op de taart na het PS5-games-evenement. Niet één, maar twee PlayStation 5-consoles worden gelanceerd: een standaardeditie met een 4K Blu-Ray-schijfstation en een slankere, schijfloze Digital Edition.

Beiden maken gebruik van USB-C die de controllers opladen, en kunnen gebruik maken van een HD-camera-accessoire, naast een nieuwe draadloze PS5-headset en een afstandsbediening.

Het is een mix van zwarte en witte kunststoffen met blauwe accentverlichting, ver verwijderd van de 'black box'-ontwerpen van de vorige PlayStation-consoles. Wat echter niet werd onthuld, waren de prijzen en de precieze beschikbaarheid. Nauwkeuriger dan "feestdagen 2020" wordt het voorlopig niet.

De digitale editie geeft aan dat ook Sony denkt aan een toekomst zonder fysieke media. Deze console lijkt qua specs identiek aan de gewone PS5 met als enige verschil dat spelers hun games moeten downloaden in de PlayStation Store en die op de SSD, in de cloud of op een harde schijf moeten opslaan.

Interessant detail: Sony heeft gemeld dat de UI (user interface) volledig vernieuwd wordt bij de PS5. Daarover binnenkort meer.

Hier zijn enkele foto's van het PS5-ontwerp:

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Sony) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Sony) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Sony) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Sony) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Sony)

Sony heeft officieel bevestigd dat de PS5 'Holiday 2020' verschijnt. Met deze term doelt Sony op de Amerikaanse vakantieperiode aan het einde van het jaar. Op de PS5 Showcase van 16 september heeft het de definitieve prijzen en data bekendgemaakt.

De PS5 zal je 499,99 euro kosten, terwijl de PS5 Digital Edition een richtprijs van 399,99 euro heeft. Beide versies zullen op 19 november 2020 in Nederland en België te koop zijn. Voorlopig hebben we nog geen specifieke info over pre-orders, maar die voegen we hier zo snel mogelijk toe.

(Image credit: charnsitr / Shutterstock.com)

PS5 DualSense controller

(Image credit: Sony)

Op 7 april 2020 heeft Sony de nieuwe PS5 DualSense Controller uit de doeken gedaan. Het beestje verschilt rigoureus met zijn voorganger, de DualShock 4 Controller. De meest bijzondere aanpassing zit hem (vooralsnog) in het kleurenschema van de controller: half zwart en half wit. Die keuze kan niet iedereen bekoren.

Het is nog onduidelijk of er bij de release ook een DualSense controller verschijnt in een andere kleur. Op het internet zien we wel al mock-ups van het toestel, waaronder een volledig zwarte versie.

Gelukkig is er buiten de kleursamenstelling meer dan genoeg ander interessant nieuws om te delen over het apparaat. Onder de nieuwe features vinden we haptische feedback terug, wat voor een nog meeslependere spelervaring moet zorgen.

(Image credit: Sony)

Verder zijn er adaptive triggers inbegrepen aan de achterzijde. De L2- en R2-knoppen kunnen weerstand bieden bij het indrukken van de knoppen. Verder zit er een microfoon verwerkt in de controller waardoor je zonder headset met vrienden kunt praten. Ook zien we dat de 'Share' knop is ingeruild voor een 'Create' knop.

De lichtbalk van de DualShock 4 bracht de nodige ergernis met zich mee bij veel gebruikers. Met name de sterkte van het licht was nogal fel, en het feit dat het licht enkel aan de bovenzijde zat was niet erg praktisch. Gelukkig is het balkje in de PS5 controller vervangen door een LED die het touchpad omringt. De controller moet er hierdoor lichtelijk groter uitzien en aanvoelen.

Er zit een oplaadbare batterij verpakt in het totaalpakket, net als bij de PS4 controller. Sony belooft dat de batterijduur beter zal zijn dan die van zijn voorganger, zonder al te veel extra gewicht met zich mee te brengen.

Sony heeft bevestigd dat de DualShock 4 zal werken op PS5, maar alleen voor ondersteunde PS4-games. Over het niet ondersteunen van PS5 games voor de DualShock 4 meldt Sony: "PS5-games moeten profiteren van de nieuwe mogelijkheden en functies die we naar het platform brengen, en daar horen de functies van de DualSense controller bij".

PS5 specificaties

Ghost of Tsushima (bron afbeelding: SuckerPunch)

CPU: AMD Zen 2-gebaseerde CPU met 8 kernen bij 3,5 GHz (variabele frequentie)

AMD Zen 2-gebaseerde CPU met 8 kernen bij 3,5 GHz (variabele frequentie) GPU: 10,28 TFLOP's, 36 CU's bij 2,23 GHz (variabele frequentie)

10,28 TFLOP's, 36 CU's bij 2,23 GHz (variabele frequentie) GPU-architectuur: Custom RDNA 2

Custom RDNA 2 Geheugeninterface: 16GB GDDR6 / 256-bit

16GB GDDR6 / 256-bit Geheugenbandbreedte: 448GB/s

448GB/s Interne opslag: Custom 825 GB SSD

Custom 825 GB SSD IO doorvoer: 5,5GB/s (ruw), typisch 8-9GB/s (gecomprimeerd)

5,5GB/s (ruw), typisch 8-9GB/s (gecomprimeerd) Uitbreidbare opslag: NVMe SSD-slot

NVMe SSD-slot Externe opslag: USB HDD-ondersteuning (alleen PS4-games)

USB HDD-ondersteuning (alleen PS4-games) Optische aandrijving: 4K UHD Blu-ray drive

Naast hoe de PS5 eruit ziet, weten we ook veel over de PS5 specs. Sony heeft de sluier van de PlayStation 5 tijdens het eerste officiële PS5 onthullingsevenement in maart opgetild, waardoor we een idee krijgen van wat de nieuwe PlayStation ons allemaal te bieden heeft.

(Image credit: Sony)

Het belang van SSD

De SSD van de PlayStation 5 is de sleutel tot het succes. Interne opslag van de drive bedraagt 825GB. Dat is minder dan wat de Xbox Series X aanbiedt, maar wel met een behoorlijk intelligente implementatie van de technologie.

SSD's laden niet alleen sneller, maar ze openen ook de mogelijkheid tot grotere spelwerelden (in theorie). Ontwikkelaars hoeven niet meer games met kleine werelden maken vanwege de beperkingen die HDD's meebrengen. SSD's gaan bovendien effectiever om met systeemopslag.

SSD's hebben meer bandbreedte, dus gegevens kunnen van de SSD worden geladen wanneer dat nodig is in plaats van ladingen potentieel onnodige gegevens in het RAM te laden. In pure gameplay-termen betekent dit dat spellen minder last hebben van pop-in textures, en laadtijden worden enorm verkort bij het gebruik van de fast-travel optie van een spel. Opstarten vanuit stand-by zou over het algemeen ook veel sneller moeten gaan.

Je hebt verder meer controle over hoe je spellen installeert en verwijdert, wat betekent dat je gewoon de multiplayermodus van een spel kunt installeren in plaats van het volledige gegevensblok. Dit maakt het mogelijk om direct de gameplay te starten, waardoor spelers meteen in aspecten van verschillende games kunnen springen (zoals matchmaking, doorgaan met het opslaan van game etc.) zonder dat ze het volledige spel hoeven op te starten.

Wat de uitbreidbare opslag betreft, lijkt Sony ruimte te bieden voor kant-en-klare NVMe-pc-schijven in plaats van eigen opslagsystemen, iets waar Xbox voornamelijk op zal vertrouwen. Er zijn echter niet veel schijven op de markt die gebruik maken van de PCIe 4.0-interface die nodig is - ze moeten ten minste een overdrachtssnelheid van 5,5 GB/s hebben.

PS4-games op de PS5 werken echter prima als ze worden opgeslagen op een gewone harde schijf, waardoor je die kostbare SSD-ruimte niet onnodig hoeft te gebruiken,

Op de vraag naar de snelheid van de PlayStation 5 in vergelijking met de huidige generatie console tijdens een bedrijfsstrategievergadering, beweerde Sony in een officieel document van Sony dat PS5 een "revolutie teweeg zal brengen in de game-ervaring voor gebruikers".

Sony CEO Kenichiro Yoshida voegde eraan toe dat de op maat gemaakte SSD van de PS5 de verwerkingssnelheden van de PlayStation 4 in het niet vallen bij die van de PS5; de PS5 is 100 keer zo snel als de PS4.

Epic Games heeft zelfs onthuld dat de SSD van de PS5 zo snel is dat de ontwikkelaar de technische demo van Unreal Engine 5 moest herwerken om er optimaal van te kunnen profiteren.

(Image credit: Sony)

Een custom processor en GPU, plus gevolgen voor backwards compatibility

We wisten al dat Sony de Zen 2 CPU-processortechnologie van AMD zal gebruiken, met acht kernen en 16 threads. Tijdens het evenement in maart werd echter onthuld dat de PS5 3,5 GHz frequenties zal leveren - dus de PlayStation 5 zal 8x Zen 2 Cores op 3,5 GHz (bij variabele frequenties) draaien ten opzichte van de PS4 zijn 8x Jaguar Cores op 1,6 GHz draaien. Dat is een enorme prestatiesprong.

Stap over naar de GPU en je kijkt naar de AMD RDNA 2 GPU, zelf aangepast. Hij maakt gebruik van 36 rekeneenheden met een maximum van 2,23 GHz. Een piek in rekenprestaties van 10.28TF werd tijdens het evenement genoemd.

Het slimme is dat deze combinatie het eenvoudig maakt voor de PS5 om PS4 backwards compatibility aan te kunnen; door middel van een GPU-architectuur in plaats van urenlange codering. Bijna alle top 100 PS4-games zullen bij de lancering volledig compatibel zijn. PS4-games zullen op de GPU-silicon worden ondersteund, maar hier lijkt de GPU PS4- en PS4 Pro-grafische chips na te bootsen, wat een vreemde oplossing is, en niet zo interessant als de methode van Xbox Series X. De console van Microsoft is in staat om eerdere Xbox-games op te schalen en HDR toe te voegen aan eerdere HDR-loze titels.

(Image credit: Sony)

Tempest 3D audiotechnologie

De PS5 ondersteunt 3D audio te ondersteunen. Dit allemaal dankzij de nieuwe Tempest Engine. Het is een ontzettend krachtig systeem. Als de PSVR '50 vrij goed klinkende audiobronnen' kan ondersteunen, zo meldt Cerny (het PSVR audiosysteem is een van de meer complexe audiosystemen op de gaming markt momenteel), dan zou de PS5 Tempest Engine er honderden aankunnen.

Het voorbeeld dat Cerny gebruikte, beschreef het in termen van regenval. Vandaag de dag is het geluid van de regen in een game een enkel geluidsspoor, maar de PS5 zou theoretisch in staat zijn om je individuele regendruppels te laten horen in relatie tot de plaats waar het spelerspersonage zich bevindt.

"Waar we terecht zijn gekomen, is een toestel met ongeveer hetzelfde SIMD-vermogen en dezelfde bandbreedte (single instruction, multiple data) als alle acht Jaguar-kernen in de PS4 samen", aldus Cerny.

De hoeveelheid aandacht die Sony besteedt aan zijn Tempest Audio Engine suggereert dat dit misschien wel het geheime wapen is in het PlayStation 5-arsenaal. Tijdens een bedrijfsstrategievergadering voor Sony noemde een slideshow de PlayStation 5 een "evolutie van het geluid".

"Door het installeren van een aangepaste 3D audioverwerkingseenheid in PS5, hebben we het mogelijk gemaakt om diverse en geavanceerde 3D audio-ervaringen te leveren", aldus de diashow. "Spelers kunnen geluid ervaren dat van voor naar achter, van boven naar beneden en overal om hen heen beweegt."

(Image credit: Sony)

"Als we dezelfde algoritmen als PSVR zouden gebruiken, is dat genoeg voor zo'n vijfduizend geluidsbronnen - maar we willen natuurlijk complexere algoritmen gebruiken, en we hebben zo'n aantal geluiden niet nodig."

Misschien is het beste van alles de manier waarop je dit zult ervaren; zelfs een bescheiden paar koptelefoons bij de lancering zal in staat zijn om te profiteren van de superieure audiotechnologie. Het bedrijf zegt ook toe om later multi-speaker surroundsystemen te ondersteunen met de technologie.

Dit is een doorlopend project voor Sony. Om de positionering van surround data nauwkeurig te kunnen modelleren, moet Sony een Head-related Transfer Function, oftewel HRFT, in kaart brengen. Dat is een duidelijk algoritme dat het beste werkt als het systeem de exacte vorm van je oren kent.

"Misschien moet je ons een foto van je oor opsturen, waarna we een neuraal netwerk gebruiken om de dichtstbijzijnde HRTF in onze bibliotheek te kiezen", plaagde Cerny. "Misschien stuur je ons een video van je oren en je hoofd, en maken we er een 3D-model van en synthetiseren we de HRTF. Misschien speel je een audiospelletje om je HRTF af te stemmen, we veranderen het subtiel terwijl je speelt, en komen we thuis op de HRTF die je de hoogste score geeft, wat betekent dat hij het beste bij je past."

Backwards compatibility met PS4 accessoires

Hoewel de PS5 niet alle PS4-accessoires ondersteunt, lijkt de console wel de meeste randapparatuur te ondersteunen.

Om te beginnen werkt je vertrouwde DualShock 4 op PS5, maar alleen voor ondersteunde PS4-games. Dat betekent dat je bijvoorbeeld geen exclusieve PS5-games zoals Horizon Forbidden West kunt spelen met je bestaande pad, maar dat je het wel kunt gebruiken bij het spelen van een PS4-game die achterwaarts compatibel is.

Voor gamers die eerder een officieel gelicenseerd racestuur, arcadestick of iets dergelijks hebben gekocht, werken deze ook met PS5-games en ondersteunde PS4-games. Daarnaast werken de Platinum- en Gold Wireless-headsets, evenals headsets van derden die zijn aangesloten via USB of de audioaansluiting van de DualShock 4, ook op PS5. De bijbehorende app voor de headset is echter niet compatibel met PS5.

Maar hoe zit het met PlayStation VR? Sony laat de ondersteuning voor zijn virtual reality headset niet zomaar vallen. Zowel PS Move Motion Controllers als de PS VR Aim Controller zullen met gesteunde PSVR games op de PS5 werken, en de PlayStation-camera zal ook compatibel zijn. De PlayStation-camera vereist echter een adapter die zonder extra kosten voor PS VR-gebruikers wordt geleverd.

Welke games mogen we verwachten op de PS5?

Op 11 juni kregen we eindelijk onze eerste blik op Sony's "boeiende" PS5-games line-up met aankondigingen van first én third party titels. De games van 11 juni onthullen een sterke collectie voor de PS5 en de combinatie van gameplay en trailer was goed voor een livestream van iets meer dan een uur.

Tientallen games werden getoond, en een grote verscheidenheid aan Indie-games stond naast grote namen als Capcom en Bethesda. Maar er waren een paar opvallende games.

Een opvallende naam was het vervolg op Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Een game die ontegenzeggelijk pronkte met de next-gen visuals, met zonovergoten stranden en tropische riffen, compleet met de robotdinosaurussen die het originele spel terroriseerden.

Andere franchises maken ook hun terugkeer. Sony neemt het op tegen Spider-Man, die aan het roer staat van Insomniac Games, en zal terug in actie komen met Miles Morales die de rol van Spider-Man op zich neemt in een andere open-world titel.

De langverwachte Demon's Soul PS5 remake werd ook bevestigd, voor degenen die van licht masochistische RPG's houden. En de Resident Evil-franchise maakt opnieuw een first-person-uitje, waarbij de mainline-serie een nieuw vervolg krijgt: Resident Evil 8: Village ziet eruit alsof het een reis terug zal maken naar het griezelige Europese klimaat dat doodeng was in de klassieker Resident Evil 4.

Een nieuwe Ratchet en Clank-game, een nieuwe Oddworld-titel en een nieuwe Gran Turismo®-titel werden ook allemaal onthuld, evenals het nieuws dat een 'uitgebreide en verbeterde' versie van Grand Theft Auto 5 voor PS5 ook zal verschijnen, wat de derde generatie consoles markeert waarop de iconische misdaadgame nu te zien is.

(Image credit: Naughty Dog)

Maar als je hoopt dat een van de PS5-exclusives van Sony die tijdens de showcase werden onthuld, ook naar de PS4 komt, kun je teleurgesteld zijn.

In een interview met GamesIndustry.biz leek de president en CEO van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, de mogelijkheid neer te halen dat PS5-exclusieve games in de toekomst naar de PS4 komen.

"We hebben altijd gezegd dat we in generaties geloven," zei Ryan. "We geloven dat als je de moeite neemt om een next-gen console te maken, dat hij functies en voordelen moet bevatten die de vorige generatie niet bevat. En dat, in onze visie, mensen games moeten maken die het meeste uit die functies kunnen halen."

"Wij geloven in generaties, en of het nu de DualSense-controller is, of de 3D-audio, of de verschillende manieren waarop de SSD kan worden gebruikt... we denken dat het tijd is om de PlayStation-community iets nieuws te geven, iets anders, dat echt alleen op PS5 kan worden genoten."

Sony heeft ook bevestigd dat de PS5 prioriteit zal geven aan AAA-games boven indie-games in een poging om zich te richten op "serieuze gamers".

We hebben in Epic's Unreal Engine 5 ook een beetje gezien waar de PS5 toe in staat is. Deze technische demo draait op de PS5: