PS5 Project Q heet nu officieel PlayStation Portal en komt later dit jaar nog uit

Sony heeft onthuld de officiële naam van de PS5 Project Q onthuld en het is de PlayStation Portal. Het bedrijf claimt dat dit het eerste apparaat is dat speciaal voor Remote Play is gemaakt en er is ook bevestigd dat de Portal dit jaar nog zal worden gelanceerd.

Sinds zijn aankondiging in mei wordt er al geel veel gespeculeerd over wat de PS5 Project Q nou precies is en wat hij allemaal kan. Nu heeft de Japanse hardware-gigant echter officieel de PlayStation Portal onthuld, met meer details over de specs en de prijs. Je zal in Europa 219,99 euro neer moeten leggen voor het deze handheld die alleen via Wi-Fi werkt. De Portal is echter momenteel nog niet te pre-orderen, dus het is nog even afwachten tot er wordt aangekondigd wanneer dat wel kan.

De PlayStation Portal dient in principe als een tweede scherm voor je PS5. Je kan de beste PS5-games van je console naar deze handheld streamen via Wi-Fi. Zoals door Hideaki Nishino, de 'Senior Vice President of Platform Experience' bij SIE, is bevestigd: "Je kan heel snel overschakelen van het spelen op je PS5 naar je PlayStation Portal". Hij voegt hier echter wel aan toe dat "PSVR2-games, die de headset vereisen, en games die worden gestreamd via PlayStation Plus Premium's cloudstreaming, niet ondersteund zijn."

Als we het over de technologie hebben, dan kunnen we zeggen dat de PlayStation Portal "de PS5-ervaring levert in de palm van je hand" met zijn 8-inch LCD-scherm van 1080p die games kan weergeven in 60fps. Er werd al gehint naar deze informatie tijdens de oorspronkelijke onthulling en dit is ook enigszins vergelijkbaar met de wat we hebben gezien op apparaten zoals de Logitech G Cloud en Razer Edge. Dit betekent in ieder geval dat games er mooi scherp uit moeten zien op dit kleine display.

Zoals we al verwacht hadden gezien het design van de PlayStation Portal, beschikt hij ook over alle features van de DualSense-controller. Hij biedt geen ondersteuning voor een dataverbinding, dus dat betekent dat dit apparaat echt bedoeld is om te gebruiken in je eigen huis, net zoals het geval was met de Wii U Gamepad. Het is dus geen losstaande handheld zoals de Nintendo Switch of PlayStation's eigen PS Vita. Als je je gaming tv echter ook wel eens vrij wil houden voor andere activiteiten, content of gewoon voor andere mensen, dan is dit misschien nog niet zo'n gekke optie, al moet je zelf natuurlijk bepalen of je de prijs te verantwoorden vindt.