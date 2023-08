PS5 Slim: wanneer komt er een kleinere, lichtere PlayStation 5?

Een PS5 Slim moet nog worden aangekondigd, maar het systeem is waarschijnlijk in de maak gezien elke PlayStation-console in de 29-jarige geschiedenis van de console een vernieuwde versie heeft gekregen. Een slanker model zou de voetafdruk van de PS5 aanzienlijk kunnen verkleinen met behoud van alle hardware die nodig is om games te optimaliseren.



In feite is Sony al begonnen met het afslanken van de PS5. Het nieuwe model van de PS5 Digital Edition, CFI-1100B, is maar liefst 300 gram lichter dan de eerste versie en Sony heeft zelfs besloten om de schroef die bij de standaard van de PS5 wordt geleverd te vervangen. Deze vernieuwde console heeft ook een herontworpen koellichaam, waardoor het geheel nog lichter is geworden.



Een kanttekening hierbij is dat een PS5 Slim goedkoper kan worden gebouwd dan het origineel en dat hoeft niet meteen een voordeel te zijn. Dit betekent dat de bouwkwaliteit ook een klap kan krijgen. De PS4 Slim was een bescheiden verkleining van de originele hardware. We zouden kunnen zien dat de slankere versie voor een lager bedrag wordt verkocht, maar dat is nog afwachten.

PS5 Slim Prijs en releasedatum

De PS5 Slim zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan de oorspronkelijke PS5's introductieprijs van 499 euro, hoewel deze sindsdien is gestegen naar 549 euro door een algemene prijsverhoging van de PS5. We verwachten dat hij ongeveer 100 euro goedkoper zal zijn, ongeveer de lanceringsprijs van de PS4. Het oorspronkelijke PS5-prijskaartje van 499,99 euro zal waarschijnlijk dienen als de prijs voor de PS5 Pro, zoals het geval was toen de PS4 Pro uitkwam.



Het is onduidelijk of Sony een PS5 Slim Digital Edition zal uitbrengen, maar we verwachten dat deze hetzelfde prijsbeleid zal volgen als voorheen, met een korting van 100 euro ten opzichte van de disc-versie. Dat zou Sony's volledig digitale console ongelooflijk aantrekkelijk kunnen maken, maar we weten niet zeker of Sony in dit stadium nog een digitaal model zou willen proberen.



Historisch gezien heeft Sony de neiging om drie jaar na de lancering een Slim-versie van zijn consoles uit te brengen. Dit was het geval bij de PS3 en PS4, terwijl de PS2 Slim en PS One respectievelijk vier en zes jaar op zich lieten wachten. Het is dus waarschijnlijk dat er ergens in 2023 of begin 2024 een PS5 Slim uitkomt.

PS5 Slim design

Hoewel het onmogelijk is om precies te voorspellen hoe een PS5 Slim eruit zou zien, verwachten we een vrij drastische vermindering van de totale omvang en het gewicht van de console. Waarschijnlijk zal het ontwerp van de console niet te ver afwijken van Sony's oorspronkelijke visie, dus verwacht een kleinere, compactere versie van het huidige ontwerp van de PS5.

De PS5 is de grootste console die Sony ooit heeft gemaakt en eist dan ook behoorlijk wat ruimte op in de gamekamer of gewoon op je televisiemeubel, vooral als je hem rechtop zet. We zouden graag zien dat Sony de standaard helemaal zou afschaffen voor degenen die de console op zijn kant zetten, en we kunnen ons voorstellen dat hij een stuk korter wordt dan de huidige PS5.

Sony heeft al 300 gram van de huidige PS5-modellen afgehaald, maar we verwachten ook verdere verbeteringen aan het forse frame van de console. Het is met 3,9 kilo het op één na zwaarste console dat Sony tot nu toe heeft gemaakt.



Tot nu toe hebben we één onofficiële poging gezien om een PS5 Slim te maken. In juni propte een YouTuber de PS5 Slim in een piepklein omhulsel, maar dit was een beetje valsspelen, omdat de voedingseenheid werd gescheiden in een aparte grote module. We zien Sony nooit voor deze aanpak kiezen, maar het was hoe dan ook een interessante poging.

PS5 Slim specs

De hardwarespecificaties van de PS5 Slim zijn waarschijnlijk identiek aan die van het originele systeem, maar dan in een kleinere uitvoering. Dat komt door een proces dat 'die shrink' wordt genoemd, waarbij de printplaten zelf veel kleiner zijn terwijl ze een identiek circuit bevatten met dezelfde hoeveelheid halfgeleiders. Eventuele verbeteringen hebben waarschijnlijk betrekking op de interne schijfsnelheden.



Er gaan al bijna een jaar geruchten dat de PS5 Slim een verwisselbaar schijfstation zal hebben. Dit zou betekenen dat je het systeem met of zonder dit accessoire kunt kopen, waardoor je niet meer hoeft te kiezen tussen PS5 of PS5 Digital.

Moet ik wachten op de PS5 Slim? De PS5 Slim zal ongetwijfeld goedkoper zijn dan het huidige prijskaartje van de PS5 en het kleinere profiel zal mensen aanspreken die de PlayStation 5 misschien gewoon te groot vinden. Maar je zult waarschijnlijk nog wel even moeten wachten.