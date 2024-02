Is een PS5 SSD zijn geld nog waard in 2024?

Toen de PlayStation 5 werd gelanceerd, was er veel discussie over de opslagcapaciteit van de nieuwe console, vooral omdat 825GB een redelijk aparte capaciteit is, vergeleken met bijvoorbeeld de 1TB van de Xbox Series X, maar ook omdat de hoeveelheid bruikbare opslagruimte van 667GB vrij laag is.

De discussie werd alleen maar erger toen mensen ook echt games gingen downloaden. In het begin was het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden erg frustrerend. Gelukkig hebben we inmiddels voldoende opties. We waren vanaf het begin eigenlijk al op zoek naar de beste PS5 SSD's , maar nu zijn ze ook echt breed beschikbaar.

Sony maakte het in 2021 via een update mogelijk om het SSD-slot in de PS5 te gebruiken voor een extra interne SSD en vervolgens werden de prijzen voor deze SSD's consistent naar lager. In 2024 hebben we bijgevolg meer dan genoeg opties om ervoor te zorgen dat we geen tijd hoeven te verspillen door games en apps te verwijderen en opnieuw te installeren of te verplaatsen van en naar een externe harde schijf.

Misschien vraag je je inmiddels wel af of het het nog waard is om in 2024 een SSD voor je PS5 te kopen. De console zit al in zijn vierde levensjaar en het zal misschien ook niet lang meer duren voor we een mogelijke PS5 Pro krijgen. Of een PS5 SSD het voor jou nog waard is in 2024 hangt af van een aantal factoren. Die gaan we hieronder bespreken zodat jij een doordachte keuze kan maken.

Koop een PS5 SSD als...

(Image credit: Crucial)

Je veel games tegelijkertijd wil hebben

Het klinkt misschien vrij logisch, maar als je je opslagruimte uitbreidt, kan je meer games tegelijk hebben. Als jij iemand bent die graag snel tussen meerdere verschillende games wil kunnen wisselen, dan is een PS5 SSD al vrij snel een cruciale upgrade. Je hoeft je met een extra SSD geen zorgen meer te maken om welke games je op je PS5 wil houden en welke je wil verwijderen om plaats te maken voor nieuwe games.

Je hoeft maar een paar singleplayergames en een stuk of drie multiplayergames te installeren voordat de opslag van je PS5 helemaal vol zit. Wij vinden de extra ruimte van een extra SSD erg fijn. Als je toevallig graag Call of Duty speelt, dan zal je waarschijnlijk wel weten hoeveel ruimte één game niet kan innemen, laat staan meerdere grote games.

Je een abonnement hebt voor PS Plus Extra of Premium

Als je een abonnement hebt van een van de twee duurste varianten van PS Plus (Extra of Premium), dan is een extra SSD voor je PS5 ook zeker het overwegen waard. Je krijgt hiermee namelijk toegang tot honderden titels van verschillende PlayStation-generaties. Zolang je abonnement nog loopt, kan je al deze games downloaden en blijven spelen. Als je meerdere van deze games wil uitproberen, zal je interne opslagruimte bijgevolg redelijk snel vol zitten. Ook in dit geval is een extra SSD weer vrij essentieel zodat je niet maandelijks games moet verwijderen.

Je een groter budget hebt voor PS5-accessoires

Ondanks het feit dat SSD-prijzen al redelijk zijn gedaald en ze ook vaak in de aanbieding zijn, zijn PS5 SSD's nog steeds duurder dan een externe harde schijf. Je zal dus wel rekening moeten houden met die extra kosten als je ook nog op zoek bent naar andere PS5-accessoires. Zeker als je ook geïnteresseerd bent in de wat duurdere accessoires, zoals headsets, controllers of zelfs de PlayStation Portal , kan het totaalpakket vrij duur worden.

Een interne PS5 SSD van 1TB (met heatsink) vind je tegenwoordig vaak voor rond de 100 euro, terwijl een 2TB-model al gauw minstens 170 euro kost en soms nog meer. Als dat prima binnen je budget past, dan zouden we je zeker aanraden om dus ook in extra SSD-opslag te investeren.

(Image credit: Sabrent)

Je niet alleen PS5-games speelt, maar ook PS4-games

Als je naast allerlei nieuwe PS5-games ook nog een backlog vol met de beste PS4-games hebt, dan is een PS5 SSD een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je ze altijd tot je beschikking hebt. Zelfs een relatief bescheiden PS4-backlog zal samen met je huidige PS5-games een groot gedeelte van je opslagruimte innemen. Daarom is het toevoegen van extra opslagruimte al vrij snel een must als je games van meerdere generaties wil kunnen spelen zonder al te veel gedoe.

Als je het liefst maar één keer je opslag wil uitbreiden en je niet alleen je oude PS4-games, maar ook nieuwe PS5-games kwijt moet op de nieuwe schijf, dan is een PS5 SSD de handigste optie. Je kan PS5-games namelijk wel opslaan op een externe harde schijf, maar je kan ze niet vanaf zo'n externe harde schijf spelen (wat wel kan met je PS4-games). Als je dus voor een externe harde schijf kiest, moet je PS5-games van de harde schijf naar de interne SSD verplaatsen wanneer je ze wil spelen. Afhankelijk van de externe schijf en grootte van de game, ben je op deze manier ook veel tijd kwijt.

We zouden voor je PSVR 2 -games (en PlayStation VR -games) eveneens een SSD aanraden, want je krijgt op die manier snellere laadtijden dan bij een externe harde schijf. (Verder hieronder lees je wat we aanraden als je bijna alleen maar PS4-games.)

Je de snelste en beste opslag wil

Als prestaties en snelheid voor jou de hoogste prioriteiten zijn en je dan ook echt het meeste uit je PS5 en zijn accessoires wil halen, dan is een PS5 SSD voor jou zeker aan te raden als je extra opslagruimte nodig hebt. Een compatibele PS5 SSD biedt ongelofelijk snelle laadsnelheden en overdrachtssnelheden. Dit betekent dat je games heel snel kan overzetten van de ingebouwde interne SSD naar je uitbreiding, en dat je gelukkig amper hoeft te wachten tot je games geladen zijn. Laadschermen in games zijn zo weer verdwenen als je een SSD gebruikt en daardoor word je zo min mogelijk afgeleid van je games.

Moderne externe opslag is over het algemeen al erg goed, maar je krijgt daarbij simpelweg niet dezelfde supersnelle laadtijden als bij een interne SSD. Als snelheid voor jou dus belangrijk is, kies dan een interne M.2 NVMe SSD.

Koop geen PS5 SSD als...

(Image credit: Future)

De standaard opslagruimte in de PS5 prima is voor jou

Sommige mensen zullen het geen probleem vinden om gewoon met de standaard 667GB (ongeveer) te werken die nog vrij is wanneer je de PS5 net uit de verpakking hebt gehaald. Misschien vind je het bijvoorbeeld niet erg om rekening te houden met de beperkte opslagruimte en dus af en toe games te verwijderen en opnieuw te installeren. Of misschien wil je je PS5 overzichtelijk houden en alleen de games erop laten staan die je actief aan het spelen bent. In dat soort gevallen is een PS5 SSD misschien een beetje overkill, omdat je misschien dus niet per se extra opslagruimte nodig hebt, maar de bestaande ruimte gewoon efficiënt gebruikt.

Je een beperkt budget hebt voor extra opslag

Interne SSD's zijn helaas de duurdere optie. Als je dus een wat strakker budget hebt voor extra opslagruimte, dan zijn externe harde schijven voor PS5 waarschijnlijk een aantrekkelijkere optie (vooral de wat oudere HDD-schijven). Hierbij krijg je iets meer waar (opslagruimte) voor je geld, al hebben ze natuurlijk wel wat minpunten vergeleken met interne SSD's.

Tegenwoordig kan je voor ongeveer 125 euro al een externe HDD van 5TB kopen en rond die prijs vind je af en toe ook snellere 2TB externe SSD's. Je kan vanaf deze schijven dan helaas niet je PS5-games spelen en je hebt bij PS4-games te maken met wat langere laadtijden, maar deze opties bieden wel een fantastische prijs-kwaliteit. Ze zijn helemaal interessant als je misschien toch niet zo veel PS5-games speelt, maar wel een flinke gamebibliotheek met PS4-games hebt of als je het niet erg vindt om je PS5-games af en toe heen en weer te verplaatsen van de interne naar de externe opslag.

(Image credit: Western Digital)

Je draagbaarheid belangrijker vindt dan prestaties

Bij een interne PS5 SSD heb je weliswaar te maken met fantastische prestaties en snelheden, maar je kan zo'n SSD niet bepaald gemakkelijk even ergens anders mee naartoe nemen. Als je je PS5- en PS4-games dus bijvoorbeeld op meerdere locaties speelt of je je games gewoon wil kunnen meenemen naar vrienden of familie, dan is een externe harde schijf de beste optie. In dat soort gevallen is die draagbaarheid waardevoller dan de indrukwekkende prestaties van een interne SSD voor je PS5.

Je bijna alleen maar PS4-games speelt

Deze factor speelt waarschijnlijk een steeds minder grote rol door de jaren heen, maar toch zal het voor sommige mensen nog steeds een goede reden zijn om niet (meteen) te investeren in een PS5 SSD. Als je een PS5 gekocht hebt, maar je vooral PS4-games speelt, dan is de interne opslag van de PS5 misschien al genoeg. Als je dan toch nog meer ruimte nodig hebt, dan biedt een externe harde schijf voor PS4-games een betere prijs-kwaliteit dan een extra interne SSD.

Moet je een PS5 SSD kopen?

Zoals met alle PS5-accessoires, zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden voor je beslist een PS5 SSD aan te schaffen. Over het algemeen vinden wij wel dat de PS5 SSD het belangrijkste en meest waardevolle accessoire in 2024. Dat is zeker het geval nu de overkoepelende PS5-gamebibliotheek steeds groter wordt en de games zelf ook steeds groter worden.

Daarnaast willen veel mensen tegenwoordig ook snel toegang kunnen krijgen tot meerdere singleplayer én multiplayer games en daarom is extra opslagruimte ook al snel vrij belangrijk. Het toevoegen van extra opslagruimte via een snelle, interne PS5 SSD is dan ook wel de beste oplossing, want in dat geval weet je zeker dat je optimaal kan genieten van al je games.

Toch zijn er wel een aantal minpunten om rekening mee te houden. Als je extra opslagruimte wil die je mee kan nemen, het niet erg vindt om af en toe games te verwijderen om ruimte te maken op de ingebouwde SSD of vooral PS4-games speelt, dan is een PS5 SSD niet per se nodig of gewoon niet de juiste keuze. In veel gevallen is meer opslag het belangrijkst, in welke vorm dan ook. Toch is het het altijd waard om upgrade voor je interne opslag te overwegen, zeker aangezien er geregeld mooie aanbiedingen zijn te vinden voor dit soort interne SSD's.