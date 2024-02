De PS5 Pro moet deze 5 functies hebben

De PlayStation 5 is al sinds november 2020 beschikbaar, wat betekent dat het hoog tijd is dat Sony met een vernieuwde versie van de console komt. We hebben de langverwachte PS5 Slim al zien verschijnen in de vorm van een compactere vervanging voor het originele PS5-model. Gezien het gat van drie jaar tussen de release van de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro lijkt het waarschijnlijk dat we in de nabije toekomst ook een soort "Pro"-versie van de console aangekondigd zullen zien.

Met de grote kans dat er in de komende maanden een potentiële Nintendo Switch 2 of nieuwe Xbox-versie verschijnt, is het logisch dat Sony ook met een krachtigere opvolger wil komen. Er is zoveel meer dan alleen een toename in pure kracht die een potentiële PS5 Pro zou kunnen bieden om de game-ervaring te verbeteren. Dit zijn onze voorspellingen voor wat een PS5 Pro zou kunnen inhouden.

1. Betere prestaties

(Image credit: Sony)

Het spreekt bijna voor zich, maar de PS5 Pro zou krachtiger moeten zijn dan de standaard PS5 of PS5 Slim. De PS4 Pro had een reeks upgrades voor de CPU, die op een 30% hogere kloksnelheid draaide. Dit ging gepaard met een verdubbeling van de GPU-kracht ten opzichte van de basis-PS4. Als we dezelfde prestatietoename zien in de richting van de PS5 Pro, is dat waarschijnlijk meer dan genoeg om veel mensen over te halen om te upgraden.

De meeste PS5-games ondersteunen 4K-video-uitvoer, maar niet veel games halen die resolutie met 60 fps. De meeste titels kiezen ervoor om de resolutie te verlagen naar 1440p om 60 fps te halen of spelen 4K beelden af in 30 fps. Het is zeker niet onaangenaam om een game met 30 fps te spelen, maar een stabiele 60 fps is het wel waard.

De PS5 ondersteunt ook 120 fps, maar daar maken op dit moment nog maar weinig titels gebruik van. Om in games zoals Call of Duty: Modern Warfare 3 en Tiny Tina's Wonderlands te duiken met een bliksemsnelle HDMI 2.1-kabel en een 120 Hz gaming-tv voelt fantastisch aan, en het zou dan ook fantastisch zijn als sommige games deze framerate kunnen halen.

Het zou games ook in staat stellen om beter gebruik te maken van ray tracing, dat op dit moment onderbenut lijkt. We stonden versteld van sommige van de geavanceerde reflecties in Control Ultimate Edition. Meer is in dit geval beter.

2. Verbeterde opslagcapaciteit

(Image credit: Future)

Het is echt opmerkelijk hoe snel de beperkte hoeveelheid bruikbare interne opslagruimte van ongeveer 660 GB op een PS5 vol zit. Met veel van de beste PS5-games die meer dan 100GB innemen, is het een bekend probleem.

De PS5 Slim heeft wat verbetering gebracht in dit opzicht, met bijna 850GB bruikbare opslag, maar de PS5 Pro moet nog meer bieden. Als de PS5 Pro zou worden uitgerust met ongeveer 2 TB aan interne opslagruimte, zouden we toegang krijgen tot ongeveer 1,5 TB aan bruikbare opslagruimte. Dit zou al veel problemen verhelpen en hierdoor is de nieuwe PS5 Pro weer toekomstbestendig.

3. Wi-Fi 7 voor supersnelle downloads

(Image credit: Sony)

De komst van Wi-Fi 7 staat misschien nog niet op je radar, maar dat zou misschien wel moeten. Wi-Fi 7 is een nieuwe Wi-Fi-standaard die dit jaar op grote schaal beschikbaar komt en biedt snelheden die tot vijf keer hoger liggen dan de vorige versie, Wi-Fi 6 (die wordt ondersteund door de PS5). Net als een potentiële opslagboost zou de toevoeging van Wi-Fi 7-ondersteuning de PS5 Pro in de toekomst enorm ten goede komen.

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat je alles laat vallen om snel een dure router te kopen (om nog maar te zwijgen van een duur breedbandabonnement) die de nieuwe standaard meteen ondersteunt, is de kans groot dat je op een gegeven moment Wi-Fi 7 gaat gebruiken, omdat deze steeds meer wordt gebruikt. Het voordeel kan enorm zijn en de tijd die nodig is om je games te downloaden kan drastisch verkort worden. PlayStation Portal-gebruikers zouden hier zelfs van kunnen profiteren, omdat de kans kleiner wordt dat trage Wi-Fi het spelen op afstand verstoort.

Snellere internetsnelheden zouden ook goed zijn voor mensen die hun PS5 naast gamen ook als mediacenter willen gebruiken. Hierdoor kun je videocontent van hogere kwaliteit streamen met minder haperingen bij populaire streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime Video.

4. Een betere DualSense controller

(Image credit: Dashiell Wood/Future)

De DualSense Wireless Controller is dankzij zijn lay-out met gemak een van de beste controllers op de markt. Maar het heeft een aantal belangrijke problemen... Om te beginnen is er de batterijduur, die gewoon onacceptabel kort is. De controller om de paar uur moeten opladen is erg vervelend, en een verbeterd model met een betere batterijduur zou een van de grootste ergernissen tijdens het spelen kunnen verminderen.

5. OS upgrades

(Image credit: Sony)

Het besturingssysteem (OS) van de PS5 is functioneel, maar erg basic, waardoor het na een paar jaar al verouderd aanvoelt. Daarom hopen we graag dat het besturingssysteem na de lancering van een PS5 Pro wordt bijgewerkt en verbeterd. Dit kan zoiets simpels zijn als het terugbrengen van thema's, waarmee je het uiterlijk van je startscherm op de PS4 kon aanpassen, of het veranderen van de indeling van de menu's om alles weer fris te laten aanvoelen.

De PlayStation Store kan ook wel wat liefde gebruiken, want de huidige implementatie is een vreemd uitklapmenu op het beginscherm dat soms behoorlijk onhandig is om door te bladeren. Gamelijsten (het PS5-equivalent van mappen) zouden ook een opknapbeurt moeten krijgen. Hoewel ze nuttig kunnen zijn, zijn ze zo verstopt in het scherm van de spelbibliotheek dat het makkelijk is om te vergeten dat ze überhaupt zijn toegevoegd.

Er zijn een heleboel spannende dingen die Sony met de PS5 Pro zou kunnen doen ten voordele van PlayStation-gamers. Hoewel we niet weten of het systeem binnenkort wordt aangekondigd, lijkt het zeer waarschijnlijk dat er iets onderweg is en het zou ons niet verbazen als een flink aantal van onze wensen voor de nieuwe console uitkomen.