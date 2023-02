PSVR 2 review

(opens in new tab)

Sony's tweede intrede in de wereld van virtual reality met de PSVR 2 is een groot succes. Ja, het is een erg duur apparaat, maar het is dan ook een apparaat dat de lat erg hoog legt voor toekomstige VR-headsets voor consoles. Daarnaast is de prijs nog niet zo heel extreem vergeleken met vergelijkbare VR-headsets voor de pc. Misschien is het wel duur voor bij een console die zelf goedkoper is dan de headset, maar de PSVR 2 levert een VR-ervaring die het geld zeker waard is. Deze headset zal nog interessanter worden wanneer hij meer exclusieve games krijgt.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

PSVR 2 specs Resolutie: 2.000 x 2.040 per paneel

Verversingssnelheid: Tot 120Hz

Display: OLED HDR

Gezichtsveld: 110 graden

Audio: Headset-audio via de 3,5 mm koptelefoonpoort

Aansluiting: USB-C

Tracking: IR-camera met Tobii-oogtracking

Andere benodigdheden: PS5

PSVR 2 is eindelijk gearriveerd en hij heeft hoge verwachtingen om aan te voldoen. Sony's eerste PSVR-headset was een goedkope headset, maar hij had ook een vrij lage resolutie per paneel en in combinatie met de standaard PS4 waren de beelden sowieso niet altijd even mooi. Veel fans van die eerste generatie PSVR hoopten dus op een betere VR-ervaring in de toekomst. Zeven jaar later is de PSVR 2 dan ook eindelijk verschenen en het is duidelijk te merken aan deze headset dat vrijwel alle aspecten van de originele PSVR zijn verbeterd.

Elk aspect van de PSVR 2 lijkt specifiek te zijn ontworpen om een bepaald probleem van de eerste headset op te lossen en om optimaal gebruik te maken van de kracht van de PS5. Exclusieve games voor de PSVR 2 zoals Horizon: Call of the Mountain laten zien dat de verbeterde resolutie van 2.000 x 2.040 per paneel goed kan worden gebruikt om VR-games veel gedetailleerder te maken. Het kost gelukkig ook veel minder moeite om de PSVR 2 in te stellen en te gebruiken met je PS5. Je hebt maar één USB-C-kabel nodig om de headset met je PS5 te verbinden.

Eigenlijk is het enige echte minpunt van de PSVR 2 de prijs en dat is best indrukwekkend. Het feit dat deze VR-headset duurder is dan de PS5 zelf zal voor veel mensen een reden zijn om hem niet te kopen. Toch is de prijs niet zo heel vreemd als je de headset vergelijkt met veel van de andere beste VR-headsets op de markt. De meeste van deze headsets zijn duurder en sommige hebben dan zelfs nog lagere specs, zoals de Valve Index.

De PSVR 2 is ongetwijfeld een luxeproduct, maar we denken wel dat mensen die de headset kopen zeker waar voor hun geld krijgen.

PSVR 2: prijs en beschikbaarheid

De grootste tegenvaller van de PSVR 2 zal voor veel mensen de prijs zijn. De VR-headset kost namelijk 599,99 euro en dat is 50 euro duurder dan de PS5 zelf. Je kan de PSVR 2 bestellen via de PlayStation Direct-webwinkel. Hij is officieel gelanceerd op 22 februari 2023.

Het schiet alleen niet echt op als je een PSVR 2-headset hebt zonder games, dus daarom heeft Sony ook een bundel beschikbaar gemaakt met de headset en de nieuwe exclusieve game Horizon: Call of the Mountain. Die bundel kost je 649,99 euro bij PlayStation Direct.

Er zitten natuurlijk bij de PSVR 2 ook twee Sense-controllers in de doos, maar je kan bij PlayStation Direct ook nog een oplaadstation kopen voor 49,99 euro om de controllers wat gemakkelijker op te laden.

PSVR 2: design

(Image credit: Future)

Design is vergelijkbaar met de originele PSVR en de headset voelt ook vergelijkbaar

Erg gemakkelijk in te stellen via een enkele USB-C-kabel

Zit comfortabel op je hoofd dankzij de verstelbare hoofdband

Sony heeft duidelijk veel moeite gestoken in het ontwerp van de PSVR 2. Het design is op het gebied van stijl en ergonomie erg vergelijkbaar met de originele PSVR, maar het ontwerp is wel iets verbeterd om de headset comfortabeler te maken dan zijn voorganger.

De grootste verbetering ten opzichte van de originele PSVR merk je echt meteen. De PSVR 2 is namelijk erg gemakkelijk om in te stellen in tegenstelling tot de originele headset. Je hoeft maar één (meegeleverde) USB-C-kabel op je PS5 aan te sluiten en vervolgens word je de eerste keer even door een snelle setup geleid. Daarna is het echt een kwestie van de USB-C-kabel aansluiten en beginnen met gamen. Bij de originele PSVR had je meerdere kabels en adapters nodig, dus gelukkig is er nu maar één kabel.

De eerste keer dat je de PSVR 2 aansluit, word je dus snel door vrijwel elk aspect van de headset geleid. Je maakt op die manier kennis met de slider waarmee je de afstand tussen de lenzen kan aanpassen en een draaiknop op de achterkant waarmee je de hoofdband vast (en los) kan draaien, zodat hij goed op je hoofd blijft zitten. Er is ook nog een slider waarmee je de focus van de PSVR-lenzen kan aanpassen, zodat het beeld zo scherp mogelijk is en je zo min mogelijk last hebt van ghosting.

Nog een groot pluspunt is dat er bijna geen licht wordt binnengelaten in de headset als je hem goed op hebt. Dat zorgt voor een veel beter inlevingsvermogen op de PSVR 2 dan op zijn voorganger.

De headset is dan wel relatief licht, maar hij voelt niet goedkoop aan.

De PSVR 2-headset is redelijk lichtgewicht en daarom staat er niet te veel druk op je hoofd wanneer tijdens het spelen, of je nou staand of zittend aan het gamen bent. Hoe comfortabel de headset op je hoofd zit, zal natuurlijk per persoon verschillen, maar tijdens het testen hadden wij heen last van nekklachten na een Horizon: Call of the Mountain-sessie van ongeveer twee uur. Het is vaak eerder de rest van je lichaam dat even rust nodig hebt als je (staand) actief aan het gamen bent in VR.

De headset is dan wel relatief licht, maar hij voelt niet goedkoop aan. De verstelbare hoofdband maakt gebruik van een fijn kussen en zal bij de meeste gebruikers dus ook voor een goede pasvorm zorgen. De sliders en knoppen op de headset en hoofdband voelen ook stevig aan en je merkt het ook echt als je ze gebruikt, wat extra handig is als je de headset op je hoofd hebt.

Het enige wat wel een beetje tegenvalt aan het design van de PSVR 2-headset is de plaatsing van de knoppen. De aan/uitknop en de 'passthrough'-cameraknop zitten allebei op de onderkant van de headset en zijn dus een beetje lastig te bereiken, zeker omdat ze ook niet echt uitsteken, maar net een beetje hol zijn. Dit is maar een klein minpunt, want op een gegeven moment wen je daar ook wel aan.

Design: 4,5/5

PSVR 2: functies

(Image credit: Future)

De passthrough-cameramodus is erg handig, maar niet bepaald scherp

Oogtracking werkt bijna perfect

Het console dashboard reageert soms niet echt soepel

Een fantastische toevoeging die de PSVR 2 heeft overgenomen van de andere beste VR-headsets zoals de Quest 2, is een passthrough-cameramodus waarmee je de game kan pauzeren en meteen je omgeving (buiten de virtuele wereld) te zien krijgt, zonder dat je de headset van je hoofd af hoeft te halen. Je kan deze modus activeren met een knop op de headset. Het beeld dat je te zien krijgt is wel in zwart-wit en niet heel scherp (je ziet veel beeldruis), maar het is toch heel handig als je bijvoorbeeld even je Sense-controllers kwijt bent of gewoon even je omgeving wil checken.

Veel PSVR 2-games maken ook gebruik van de nieuwe functie voor oogtracking. Die functie wordt vooral in menu's gebruikt, waarbij je gewoon kan kijken naar de opties op het scherm om ze te selecteren. Wanneer je de headset voor het eerst instelt, word je ook gevraagd of je deze functie wil activeren en kalibreren.

Deze functie werkt grotendeels geweldig, maar het kan soms wel een beetje lastig zijn als bepaalde instellingen in een menu heel dicht naast elkaar staan. We zijn in ieder geval erg benieuwd hoe deze technologie verder in games zal worden gebruikt.

Net als bij de headset voor de PS4 kan de PSVR 2 ook het dashboard van je PS5 laten zien door op een van de Home-knoppen op de Sense-controllers te drukken. Dat werkt normaal gesproken vrij soepel, maar het dashboard wordt op de PSVR 2-lenzen in een nogal lage resolutie weergegeven. Op dat gebied is het dus niet echt een grote vooruitgang ten opzichte van eerste PSVR, want daar was de 'Cinematic Mode' ook niet echt aan te bevelen.

Daarnaast verloopt het overschakelen naar het dashboard soms niet echt soepel als je het vanuit een openstaande game doet. Het beeld stottert nogal als je ineens van een game in 120Hz wisselt naar het dashboard van minder dan 60Hz.

Functies: 4/5

PSVR 2: prestaties

(Image credit: Future)

Uitstekende beeldkwaliteit

Oortjes zorgen voor een beter inlevingsvermogen met 3D-audio

Af en toe last van ghosting

De verbetering van de beeldkwaliteit van de PSVR 2 ten opzichte van de PSVR is echt enorm indrukwekkend. De originele headset had een resolutie van 960 x 1.080 pixels per oog. Daarnaast moesten games zoals Skyrim VR de beeldkwaliteit nog verder omlaag doen om gebruik te kunnen maken van een verversingssnelheid tussen 90Hz en 120Hz. PSVR-games zagen er dan ook vaak nogal vaag uit en dat helpt zeker niet als je normaal gesproken al snel misselijk wordt bij het gebruiken van een VR-headset.

PSVR 2 heeft dit probleem grotendeels opgelost. De resolutie is omhoog gegaan naar 2.000 x 2.040 pixels per oog. Dat zorgt ervoor dat je veel meer details kan zien in games en dat is ook zeker te merken in games zoals Horizon: Call of the Wild en Kayak VR met enorm gedetailleerde omgevingen. Die omgevingen komen beter tot hun recht door deze hogere resolutie.

Ondanks deze verbeteringen kan je af en toe nog steeds last krijgen van ghosting. Hierbij zie je soms een beeld een beetje dubbel, net alsof je het beeld een beetje met een vertraging beweegt. Dat kan soms wel afleidend zijn en je een beetje uit de game halen, maar de mate waarin je dit meemaakt hangt af van de visuele kwaliteit van de games die je speelt en de instelling van je lens-slider.

De PSVR 2-oortjes profiteren enorm van Sony's eigen 3D-audio.

Door die slider aan te passen totdat je beeld zo scherp mogelijk is, verklein je de kans dat je hier last van krijgt. Dat kan er soms echter wel voor zorgen dat de lenzen flink tegen je neus aan drukken. Je kan het beste dus een beetje spelen met de slider om de juiste balans tussen comfort en beeldkwaliteit te vinden.

Tijdens onze tests merkten we dat alle PSVR 2-games gelukkig constant een 90Hz of 120Hz verversingssnelheid gebruikten. Dat zorgde niet alleen voor een heel erg soepele game-ervaring, maar het zorgt er ook voor dat je minder snel misselijk wordt van VR (samen met het donker maken van de randen van het display).

De PSVR 2-ervaring wordt dankzij de meegeleverde oortjes nog beter. Net als bij de eerste PSVR verbind je deze oortjes direct met de headset. De PSVR 2-oortjes profiteren enorm van Sony's eigen 3D-audio.

Ruimtelijk geluid is een geweldige functie in VR en de PSVR 2 maakt er dus optimaal gebruik van. Het is vooral indrukwekkend bij Kayak VR, een game met een heel dynamisch geluid. Je krijgt daarbij een hele mooie mix te horen van het paddelen waar je zelf mee bezig bent en bijvoorbeeld vogelgeluiden vanuit de verte. Ook Tetris Effect en Rez Infinite bieden indrukwekkende audio-ervaringen. Die games hebben gelaagde en meeslepende soundtracks die echt goed tot leven komen dankzij de 3D-audio van de PS5.

Prestaties: 5/5

PSVR 2: Sense-controllers

(Image credit: Future)

Erg accurate bewegingen

Haptische feedback is niet heel sterk

Slechte batterijduur

PSVR 2 wordt geleverd met twee Sense-controllers. Er is één controller voor in elke hand en samen beschikken ze over dezelfde functies als één DualSense-controller. De knoppen, sticks en triggers zijn eerlijk verdeeld over de twee Sense-controllers en ze hebben beide een Home-knop, zodat je altijd gemakkelijk terug kan gaan naar het PS5-dashboard. De Opties/Pauze-knop vind je op de rechter controller en als je deze knop een paar seconden ingedrukt houdt, dan wordt het beeld gereset, zodat het weer recht voor je te zien is (en niet vanuit een rare hoek als je in beweging bent geweest).

De Sense-controllers zijn niet de beste VR-controllers die we getest hebben. Ze voelen bijvoorbeeld niet zo goed aan als de controllers van de Valve Index, maar ze werken wel gewoon goed. Bewegingen met de controllers zijn heel accuraat en met het cirkelvormige design kan je ook gemakkelijk veel verschillende soorten bewegingen maken.

Er lijkt wel een beetje bespaard te zijn op de Sense-controllers. Sommige functies die worden overgenomen van de DualSense zijn toch iets minder effectief op deze controllers. Er is namelijk ondersteuning voor haptische feedback, maar die implementatie bleek tijdens het testen van meerdere games niet heel sterk en al helemaal niet in vergelijking met dezelfde functie op de DualSense and DualSense Edge.

De batterijduur van de controllers is ook een probleem. Ze gingen ongeveer vijf tot zes uur mee op een nadat ze helemaal waren opgeladen. Het zijn ook twee losse controllers, dus je moet ze ook los van elkaar opladen en er wordt dus ook al een USB-poort op je PS5 gebruikt door de headset zelf. Je zal het dus soms met kortere gamesessies moeten doen als de Sense-controllers leeg zijn en je niet kan of wil wisselen naar een gewone DualSense-controller terwijl ze opladen.

Sense-controllers: 3,5/5

Moet ik de PSVR 2 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een premium VR-ervaring wil

Qua specs is de PSVR 2 echt een van de beste VR-headsets op de markt en hij legt de lat dan ook hoog voor toekomstige VR-headsets voor consoles.

Je de exclusieve games wil spelen

De PSVR 2 zal steeds aantrekkelijker worden naarmate er meer exclusieve games uitkomen voor de headset. Horizon: Call of the Mountain is al een goed begin en is momenteel ook wel de "killer app".

Je een gebruiksvriendelijke VR-ervaring wil

PSVR 2 is erg gemakkelijk in te stellen en hoeft maar via één kabel met je PS5 verbonden te worden. Je hebt dus geen extra kabels en adapters nodig en dat maakt hem heel gebruiksvriendelijk.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

De PSVR 2 is een dure headset en zal daarom ook niet voor iedereen geschikt zijn. Als je nog niet zeker weet of het iets voor jou is, dan kan je misschien beter even wachten tot hij eventueel wat goedkoper wordt.

Je op zoek bent naar een VR-headset voor je pc

De PSVR 2 werkt standaard niet met een pc (wie weet of Sony of iemand anders dat later wel voor elkaar krijgt). Als je een VR-headset zoekt om in combinatie met je pc te gebruiken, dan kan je beter kijken naar bijvoorbeeld de Quest 2 of de Valve Index.