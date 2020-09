Oculus Quest 2 review

Twee minuten review

Als je op zoek bent naar een VR-headset, en hebt niet het geld voor de allerbeste Valve Index Setup op PC, dan moet je de Oculus Quest 2 kiezen. Dit mobiele VR-gadget biedt je eenvoudig de toegang tot datgene dat VR zo speciaal maakt, met een uiterst kwalitatieve virtuele ervaring tegen een eerlijke prijs.

De Oculus Quest 2 is een immersieve gadget die zelfs tech-leken een leuke tijd kan bezorgen door ze rond te laten lopen in gamewerelden, 360-graden video's en applicaties.

Het blijft vrij hard lijken op de originele Oculus Quest - een losse headset op batterij waardoor je vrij doorheen jouw fysieke en digitale speelruimtes kan lopen zonder dat je bang moet zijn om over een draad te struikelen. Dat is natuurlijk niet slecht - de Quest is een leuk en toegankelijk startpunt om van VR te kunnen genieten, en het werkt geweldig, recht uit de doos.

Er zijn wel enkele veranderingen. Het is algemeen een meer responsieve ervaring dankzij verbeterde RAM- en chipspecificaties, en een display met een hogere resolutie die 50% scherper is dan die van de voorganger. Ontwikkelaars hebben nu de optie om hun games op 90Hz te laten lopen (wat belangrijk is voor een verhoogd comfort en realisme als je speelt), en de headset zelf is ook lichter dan ervoor. Het tracken van handen, wat ook naar de originele Quest kwam via een firmware update, maar nu standaard in de Quest 2 zit, is ook indrukwekkend, al is er nog wel wat werk aan de winkel.

(Image credit: Future)

Het komt met twee controllers (nu met een verdubbelde batterijlevensduur in vergelijking met hun voorgangers) en biedt honderden apart verkochte spelletjes aan - en zelfs enkele gratis. Gaande van shooters tot puzzelspellen, fitness tot meditatie, er is iets bij voor iedereen, zelfs met variërende kwaliteits- en comfortniveaus.

De Quest 2 is ook een sociale ervaring. Sommigen zullen misschien huiveren bij de verplichting om een Facebook-account te hebben, de Oculus Quest 2 is geweldig als het aankomt op spelen met vrienden, of het nu met online avatars is of in dezelfde fysieke ruimte dankzij de optie om wat je ziet via Google Cast naar een scherm te sturen.

Ook al is de Quest 2 een van de meest toegankelijke en functie-rijke VR-headsets die we kennen, toch trappen ze ook hier in de gebruikelijke valkuilen waar de VR-markt last van blijft hebben. Er bestaat nog altijd een kans dat je je na een verloop van tijd misselijk voelt, afhankelijk van jouw gestel, en het strak aanspannen van de headset op jouw hoofd kan heel claustrofobisch en oncomfortabel aanvoelen. Deze problemen blijven onopgelost. Voor een nieuwe generatie van hardware hadden we ook graag een breder aanbod van gloednieuwe software gezien.

Als je je daar over kan zetten, dan is er niets zo leuk als de spanning van VR. Spelletjes zoals Robo Recall en Beat Saber blijven verbazen, en in een tijd van sociale isolatie is het omzetten van YouTube VR naar jouw persoonlijk IMAX-scherm een aangename afleiding.

Oculus Quest 2 is niet perfect - maar het komt voorlopig wel het dichtst in de buurt.

Prijs en beschikbaarheid

Oculus Quest 2 komt in twee varianten: een model met 64GB opslaghoeveelheid voor €349, en eentje met 256GB voor €449. Pre-orders lopen nu via de Oculus-website, met een algemene beschikbaarheid op 13 oktober 2020.

Dat is een aanzienlijke besparing op de prijs waarmee de originele Oculus Quest opende. Het is nog steeds niet goedkoop, maar aangezien dit een allesomvattende ervaring is die geen PC, console of extra scherm vraagt, blijft het wel waar voor zijn geld.

Ontwerp

Op zichzelf staande VR-headset

Verbeterde schermresolutie en processor

Controllers hebben een verdubbelde batterijlevensduur en rustplaatsen voor duimen

De Oculus Quest 2 wordt op het hoofd gedragen, net zoals een scuba-masker. Waar dan bij een scuba-masker het kijkvenster zou zitten heb je nu een beklede holte waarin je een paar lenzen kan terugvinden die voor een scherm zitten en je stereoscopisch 3D-zicht geven. Dit wordt dan gecombineerd met bewegings- en snelheidssensoren in de headset, zodat je kan bewegen en jouw hoofd kan draaien, waarna je die beweging vertaald krijgt in de digitale wereld.

Het lichte ontwerp lijkt op dat van de eerste Oculus Quest (nu in een witte plastic behuizing in plaats van een stofverzamelende, beklede zwarte versie) met de buitenste laag als behuizing voor de externe camera's die jouw positie helpen bepalen, alsook die van jouw bijgeleverde controllers. Je kan de headset vastzetten met een velcro-band, wat een verandering is (niet noodzakelijk een verbetering) ten opzichte van het rubberen origineel.

(Image credit: Future)

De interne verbeteringen zijn significant. Vergeleken met de originele Quest biedt de Quest 2 6GB RAM aan in plaats van 4GB en wordt alles bestuurd via een snellere Qualcomm Snapdragon XR2-chipset. Dit zorgt voor een meer getrouwe weergave van de ervaringen op de Quest 2, alsook voor betere resoluties en refresh rates.

De eerste Oculus Quest maakte gebruik van dubbele 1440 x 1600 OLED-displays (eentje voor elk oog), maar de Quest 2 kiest voor een enkel LCD-scherm dat is opgesplitst zodat je een resolutie van 1832 x 1920 pixels per oog krijgt. Dat is ongeveer 50% scherper dan bij de originele Quest en ook al verkiezen we gebruikelijk de weelde van een OLED-display, toch missen we het hier amper. LCD biedt ook een verbeterde refresh rate van 90Hz aan voor ontwikkelaars, vergeleken met de originele 72Hz. Als het wordt ondersteund, dan zal het een opvallend vlottere ervaring geven.

Er is wel een verandering geweest in de Interpupillar Distance (IPD, oftewel de afstand tussen jouw pupillen)-schuifbalk op de Quest 2. Daarvoor kon je enkel kleine aanpassingen maken met een schuifbalk aan de onderkant van de originele Quest. Nu moet je zelf fysiek de brillen verschuiven over 3 vooraf ingestelde afstanden: 58mm, 63mm en 68mm. Veel mensen zullen hier geen verschil merken (de drie instellingen beslaan de meeste IPD-afstanden), toch is het jammer dat we de delicate controle hebben verloren.

De Quest 2 doet dit alles met dezelfde batterijlevensduur als de eerste Quest, afhankelijk van de applicatie waar je mee aan de slag bent natuurlijk. Dat klinkt niet echt veel, maar langere speelsessies worden na verloop van tijd toch oncomfortabel. Oculus kon dit bereiken dankzij significante verbeteringen in de traceer-algoritmes, die zich ook uitbreiden naar de controllers, waardoor zij een verdubbelde batterijlevensduur hebben (we spreken over weken van voortdurend gebruik) in vergelijking met hun voorgangers.

(Image credit: Future)

De controllers hebben zelf ook enkele kleine verbeteringen gezien. Nu zijn ze verkrijgbaar in het wit en geven ze meer ruimte om je duim op te laten rusten tijdens het spelen, waardoor je ze makkelijker kan vasthouden gedurende lange sessies. Elke controller heeft een langwerpig handvat, inclusief trekkers voor jouw wijsvingers en grepen, alsook gezichtsknoppen en bewegingsknoppen voor je duimen. Een band belet de controllers van door de kamer te vliegen, terwijl er een plastic ring rond jouw duim zit, met daarin de bijna onzichtbare LED's die de headset in staat stellen om de bewegingen van jouw handen en armen te volgen.

Er zitten speakers in de band van de headset gebouwd, waardoor je links en rechts directioneel stereogeluid krijgt. Ze zijn luid en helder genoeg om de spanning en directionele audio-feedback van jouw spellen over te brengen, terwijl je oren vrij blijven zodat je je toch ietwat bewust bent van jouw fysieke omgeving. Als je gaat spelen met een vriend zullen zij wel alles horen als je deze speakers gebruikt, maar er zit gelukkig ook een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting in om de sessie wat meer privé te houden.

Er is ook een ingebouwde microfoon die ook hier helder genoeg is om te communiceren in multiplayer-spellen en het opzoeken van dingen met jouw stem in de verschillende UI-elementen van applicaties die hiermee kunnen werken. De spraakherkenning is ook verbazend accuraat.

Gebruik

Intuïtieve set-up en veiligheidssysteem

Impressionante handtracking-functies

Schermdelen mogelijk via Chromecast

Het opstellen van een VR-headset kan een vrij pijnlijke bedoening zijn - er zijn vaak een boel kabels om in te steken en sensoren die je moet plaatsen. Aangezien alles van rekenwerk plaatsvindt in de Oculus Quest 2 zelf ben je slechts 5 tot 10 minuten bezig en kan je direct deel uitmaken van de actie.

Je zet de headset aan na de eerste oplaadbeurt en krijgt enkele veiligheidsvoorschriften te zien, samen met een introductiefilm waarin er wordt uitgelegd hoe de controllers werken om je tussen de verschillende menu's te navigeren. Daarna volgt de vraag om een 'Guardian' in te stellen - een van de vele 'wow'-momenten die de Oculus Quest 2 je ongetwijfeld zal bezorgen.

(Image credit: Future)

De externe camera's van de headset tonen je dan een real-time-beeld van jouw nabije omgeving in grijswaarden. Daarna kan je jouw controllers gebruiken als spuitbussen om de randen van jouw kamer af te bakenen, zodat de headset weet wat jouw speelzone is waar je veilig in kan rondwandelen zonder tegen dingen aan te stoten, zoals een televisie of sofa. Er zijn ook instellingen beschikbaar voor zittend en staand gebruik, maar de ervaringen waarin je vrij kan rondlopen blijven het meest immersief. Oculus stelt wel een minimum ruimte van 2 meter op 2 meter voor bij programma's waarin je vrij kan bewegen, maar als je wat voorzichtig bent, kan je ook kleiner gaan. Van zodra de grenzen zijn ingesteld wordt de 'Guardian'-muur onthuld: een digitale muur in de vorm van een rooster dat zich enkel toonbaar maakt als je er in de buurt van komt. Zo ken je de grenzen van jouw speelveld en als je jouw hoofd daarbuiten steekt, krijg je de echte wereld te zien. Het is een ingenieuze veiligheidsfunctie.

Het filmpje met veiligheidsinstructies hieronder, dat werd uitgebracht met de originele Quest, geeft je een vrij goed zicht op hoe het werkt:

Nu de Guardian is opgesteld wordt er getoond hoe je (optioneel) met jouw handen de menu's kan navigeren, in plaats van met de controllers. Dit blijft voorlopig een bèta-functie, maar het is verbazingwekkend om de contouren van jouw handen voor je te zien, zoals ze worden gezien door de camera's van de Quest 2. Kleine bewegingen zoals het knijpen tussen je duim en wijsvinger kunnen worden gebruikt om opties te selecteren en kijken naar jouw handpalm met gesloten vingers opent menu's. Ook al is het aantal spellen dat hiervan gebruik maakt beperkt, toch blijft het een intuïtieve functie die zonder twijfel meer en meer gebruikt zal worden in de toekomst.

Nu het opstellen achter de rug is, zit je in het menu van de Oculus, wat zich als een zwevend paneel bevindt boven jouw aanpasbare 'Oculus Home'-omgeving, een beetje zoals een virtuele woonkamer.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Hier kan je een kijkje nemen tussen apps, games en video's, de schijfruimte op jouw headset beheren en via Facebook verbinden met jouw vrienden. Facebook is echter wel een onvermijdbaar onderdeel van de Oculus Quest-ervaring, dus als je liever geen deel uitmaakt van het data-mijnende rijk van Zuckerberg, dan ga je dit toestel wel aan je voorbij moeten laten gaan. Het kan gewoonweg niet zonder gebruikt worden.

Los van dit morele vraagstuk is het een vlot en eenvoudig toestel om te navigeren. Het toont ook voortdurend welke weg VR heeft afgelegd, zeker de mobiele VR. Tekst is scherp en leesbaar, en bewegingen vlot en comfortabel. Ook al beperkt de bril jouw gezichtsveld, toch duurt het niet lang vooraleer je went aan de virtuele ruimte. Voor een nieuwkomer is het adembenemend.

(Image credit: Future)

VR wordt er ook vaak van beschuldigd een eenzame ervaring te zijn, al heeft Oculus veel moeite gedaan om het gebruik van de Quest 2 in groep toegankelijk te maken. Net zoals de originele Quest kan je de functie om jouw scherm te delen met Google Chromecast in het menu van de Quest 2 gebruiken om iemand op een tweede scherm, zoals een smartphone of een televisie, mee te laten genieten van waar je mee bezig bent. Sommige games raden het ook aan, met een speler in de echte wereld, en dan een andere die de VR-wereld van de headset doorkruist.

Software en apps

Terugwaartse compatibiliteit met originele Quest games

Immersieve ervaring zowel zittend als staand

Heeft nog wel de mogelijkheid om je misselijk te maken

Alle apps op de Oculus Quest werken ook op de Oculus Quest 2 en het ziet ernaar uit dat, althans voorlopig, alle nieuwe apps ook nog even compatibel zullen zijn met de originele Quest. Facebook geeft toe dat er na verloop van tijd wel veranderingen kunnen zijn als ontwikkelaars een betere grip krijgen op de verbeterde hardware in het nieuwe model, maar voorlopig moet iedereen met een editie van de eerste generatie zich nog geen zorgen maken.

Er zijn ook al enkele honderden spelletjes en apps beschikbaar op de Oculus Quest 2, net als een handvol nieuwe die de lancering vergezellen. Het is een iteratieve upgrade in dat opzicht - meer maken de sprong van de ene generatie iPhone naar de nieuwe, als het aankomt op aanhoudende ondersteuning van de applicatie.

Los van het toekomst-klaar maken zijn er wel voordelen in het gebruik van het nieuwe systeem ten opzichte van het vorige. Resoluties zijn scherper, het hele systeem en menu voelen veel meer responsief dan de eerste versie, en het wordt enorm vlot in 90Hz. Het is deze laatste aanpassing die het meest spannend is. Als ontwikkelaars hier gebruik van willen maken, dan kunnen ze nu een refresh rate van 90Hz in hun bestaande titels steken. Het lijkt een klein verschil, maar het voelt in de praktijk wel goed aan.

(Image credit: Oculus/SuperHot VR)

De Oculus Quest 2 heeft toegang tot enkele van de beste VR-games die ooit zijn gemaakt. Of je nu een pistool-gooiende spion wil zijn in Super Hot VR, een vechtende muis wil begeleiden in Moss, of mysteries wil oplossen in The Room VR: A Dark Matter, er zijn veel verschillende ervaringen beschikbaar. Sommige games zijn eenvoudige schietstanden, terwijl andere dan weer poppenhuizen zijn waar de wereld rond jou lijkt te leven.

De hoeveelheid inventieve ideeën is geweldig, toch zouden we graag wat meer consistentie zien als het aankomt op het verschijnen van nieuwe titels voor het VR-platform. Het is een leuke ervaring om je te kunnen verliezen in de Quest 2, waarbij je je echt inleeft in de digitale wereld rond jou. De hamvraag blijft echter: kan jouw maag het verdragen?

Sommige mensen kunnen zonder problemen uren genieten van VR zonder enige klacht, terwijl andere klagen van symptomen zoals zeeziekte, wat het gevolg is van de loskoppeling tussen wat je voelt en wat jouw ogen zien. Een tolerantie tegen VR-bewegingsziekte kan wel worden opgebouwd als je bereid bent om jouw speelsessies te beperken, of hou gewoon een emmer bij de hand. Veel games hebben gelukkig verschillende comfort-instellingen die je zachtjes binnenhalen, zoals snap turning, of functies die het bewegen ter plaatse minder misselijkmakend maken, dus je zou wel iets moeten vinden dat voor jou werkt.

(Image credit: Polyarc)

De Quest 2 is natuurlijk niet enkel voor games. VR kan ook voor educatieve doeleinden worden ingezet. Er zijn applicaties die je door historische momenten heen praten, zoals een pakkende kijk naar het leven van Anne Frank, of eentje waarbij je een bezoek kan brengen aan het rampgebied van Tsjernobyl. Virtual reality kan worden gezien als een 'empathisch' leerplatform, door je kennis te laten maken met niet enkel andere werelden, maar ook andere levens en culturen. Er zijn geweldige applicaties van National Geographic en andere organisaties die je in staat stellen om andere plaatsen op de wereld te bezoeken voor een beetje virtueel toerisme, en je zo ook de gevaren van de klimaatopwarming te laten zien. Met de aanwezigheid van fitness-studio's en plaatsen waar je kan mediteren als apps bestaat de kans dat als je plaatsen kan bezoeken in de echte wereld, er waarschijnlijk ergens een VR-alternatief voor in ontwikkeling is.

En dan zijn er nog de videospelers. Quest komt met een ingebouwde videospeler waar je jouw eigen clips in kan laden, en er is ook toegang tot een browser. Netflix, Amazon Prime Video en YouTube kan je ook downloaden, zodat je een virtuele woonkamer krijgt om alles te bekijken. YouTube VR is de beste van de drie. Je hebt niet enkel de optie om in 360-graden video te zitten en toegang tot de content op YouTube, het voelt ook meestal scherper en geeft je de optie om jouw gigantische scherm dichterbij te trekken, om zo een eigen persoonlijke IMAX-ervaring te krijgen.

PC-verbinding

Toegang tot kwalitatieve VR-ervaringen op PC met de Oculus Link-functie

Doet niet onder voor VR-headsets op PC

Heeft via PC ook toegang tot andere VR-spelplatformen

De Oculus Quest 2 is ook de doodsteek voor de bedrade headsets van Oculus die enkel voor de PC zijn, zoals de Oculus Rift en Oculus Rift S. Er is reeds aan TechRadar bevestigd dat de headsets een combinatie zullen worden van mobiel en bedraad spelen, in plaats van enkel de verbinding met de hardware van een PC.

Mocht je toevallig in het bezit zijn van een goed uitgeruste gaming PC, dan kan je de Oculus Quest 2 gebruiken om van bedrade VR-ervaringen te genieten die worden gestuurd door jouw computer. Het is gewoonweg een kwestie van een snelle USB 3.0-kabel in jouw headset te pluggen, de Oculus-launcher en -winkel op jouw PC op te stellen en de apps te kiezen waarmee je aan de slag wil.

Dit verhoogt de hoeveelheid titels die beschikbaar zijn op de Oculus Quest 2 aanzienlijk, zolang de hardware van de PC het volhoudt natuurlijk. Daarbovenop kunnen de VR-ervaringen via PC, dankzij de GPU-paardenkracht die erbij komt, nu ettelijke malen meer gedetailleerd en ambitieus zijn dan hun mobiele tegenhangers.

(Image credit: Valve)

Dankzij de extra kracht van een PC kan de Quest je op iets meer indrukwekkende avonturen nemen, zoals Asgard's Wrath en het verbazingwekkende Lone Echo. Dit zijn high-end VR-avonturen met een grafische getrouwheid die mijlenver voor ligt op de meerderheid van de mobiele Quest 2-apps, dus je maakt er dan best ook gebruik van. Mits wat gesleutel kan je op de Quest 2 ook VR-spellen van andere platformen spelen, zoals het baanbrekende Half Life: Alyx van Steam VR.

Het toegang geven tot deze beide scenario's is een slimme beslissing van Facebook, waarbij het de hoeveelheid hardware die het ondersteunt vermindert. Nu mobiele VR echter de standaard wordt voor Oculus (niet iedereen heeft een gaming PC) hopen we wel dat dit de ambities van ontwikkelaars niet afstompt. We zouden niet willen dat apps zich enkel focussen op de iets minder sterke mobiele headset en zo de meer krachtige ervaringen op PC links laten liggen.

Accessoires

Wat nieuw is voor de Oculus Quest is de introductie van een aantal accessoires naast de controllers. Deze zullen in de komende maanden worden uitgerold en bevatten een nieuwe hoofdband voor een meer comfortabele ervaring, een hoofdband met een ingebouwde batterij om de speeltijd te verdubbelen, audio-accessoires van Logitech en verschillende interne gezichtsplaten voor verscheidene maten.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Voorlopig hebben we zelf nog geen kennis kunnen maken met deze accessoires, maar we zullen de review zeker van een update voorzien van zodra ze beschikbaar zijn. Hoe dan ook is het binnen de VR-wereld een noodzaak om toestellen aan te kunnen passen, want een enkele maat voor iedereen zal hier waarschijnlijk niet werken.

Koop het als...

Je een toegankelijke, draadloze VR-ervaring wil

Op zichzelf staand en makkelijk in gebruik, de Oculus Quest 2 representeert het beste van VR-ervaringen in een pakket dat zelfs een technologische leek kan opstellen en bewonderen.

Je een PC hebt die al VR-klaar is

Je krijgt zelfs meer waar voor je geld als je reeds een krachtige PC hebt, aangezien je door de Quest te verbinden met jouw PC middels een kabel ook toegang krijgt tot deze meer krachtige VR-ervaringen.

Je een grote speelruimte hebt om van te genieten

Van de Oculus Quest 2 kan door iedereen worden genoten dankzij de manier waarop de Guardian kamer-tracker meeschaalt van zittend of staand tot een ervaring waarin je los kan rondlopen. De Quest 2 blinkt uit als je een grote ruimte binnen hebt, vrij van obstakels die de illusie dat je in een digitale wereld zit verbreken.

Niet kopen als je...

Niet verbonden wil zijn met Facebook

Recente aanpassingen aan de gebruikersovereenkomst van Oculus houden in dat je een Facebook-account moet hebben om gebruik te kunnen maken van de Oculus 2. Dat brengt de data-mijnende praktijken van Facebook met zich mee, dus als je daar geen fan van bent, dan heb je pech.

Je snel misselijk wordt

Het varieert van persoon tot persoon, maar VR-ervaringen kunnen je nog steeds misselijk maken. Er zijn veel manieren om dit effect te verminderen, maar het is een overweging die je zeker moet maken die niet voorkomt bij andere platformen en media.