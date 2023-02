De beste VR-headsets in 2023

(opens in new tab)

De beste VR-headsets kunnen een geweldige toevoeging zijn aan je gaming-setup als je je graag iets meer wil inleven bij sommige van je favoriete games (en nieuwe favorieten). Wat voor setup je momenteel dan ook hebt, er is een groot aanbod aan VR-headsets van goede kwaliteit voor vrijwel elk budget en er zijn opties voor je pc en voor je console.

Dit jaar komt er sowieso alweer een nieuwe concurrent naar voren op het gebied van VR-headsets. Sony lanceert namelijk de PSVR 2 voor zijn PS5-console. Dat is dus heel interessant voor mensen met een PS5, maar deze VR-headset werkt niet op de pc, dus als je vooral op je pc speelt, dan vind je hier ook genoeg andere opties.

Met de best VR-headsets kan je jezelf volledig inleven bij het spelen van de beste VR-games die momenteel beschikbaar zijn. Mocht je al een specifieke VR-headset in gedachten hebben, zie dan bijvoorbeeld ook onze lijsten voor de beste PSVR-games en de beste Oculus Quest 2-games.

Beste VR-headsets in 2023

(Image credit: Future)

1. Valve Index De beste VR-headset Our expert review: Specificaties Beschikbaarheid: Beschikbaar via Steam (onderdeel van Valve) Prijs: 1.079 euro (hele kit met headset, controllers en basisstations) Bedraad: Ja Andere benodigdheden: Ja, een pc De beste deals van vandaag Bekijken bij Steam (opens in new tab) Redenen om te kopen + Breedste gezichtsveld + "Knuckle"-controllers zijn geweldig voor tracking + Grote selectie aan ondersteunde games Redenen om te vermijden - Vereist een high-end grafische kaart - Nog steeds redelijk duur vergeleken met de concurrentie

Wij vinden de Valve Index de beste VR-headset, omdat het echt aanvoelt als een next-gen apparaat vergeleken met veel van zijn voorgangers. Hij heeft een scherp display dat zelf met oudere GPU's nog redelijk goed werkt, een breder gezichtsveld, een hogere verwerkingssnelheid en Valve's eigen "knuckle"-controllers. Met die controllers kan de headset de beweging van elke individuele vinger tracken.

Deze headset is echt een flinke upgrade ten opzichte van de HTC Vive en hij werkt een stuk soepeler dan de Vive Pro. Dat was dan wel een krachtige headset, maar die had toch moeite bij het leveren van een echte high-end VR-ervaring in je kamer. De Valve Index is echter niet perfect. Tijdens onze tests merkten we dat het instellen een beetje lastig kan zijn, dat updates vaak voor verbindingsproblemen zorgen en dat er vaak foutmeldingen verschijnen.

Je hebt voor deze headset ook een krachtige gaming-pc of gaming-laptop nodig, want deze headset kan je niet losstaand gebruiken, zoals veel andere headsets op deze lijst. Als die paar minpunten voor jou geen probleem zijn, dan is dit echt een fantastische VR-headset. Met de hogere resolutie van het display en de hogere verversingssnelheid kan je langer van de headset genieten zonder dat je ergens last van krijgt en de Index-controllers zijn ook echt een grote verbetering ten opzichte van de controllers van de originele Vive.

De Valve Index was in 2022 vrij lastig te krijgen, maar tegen het einde van vorig jaar werd er langzamerhand weer wat meer voorraad beschikbaar gemaakt, net zoals bij andere apparaten van Valve zoals de Steam Deck. Voor 1.079 euro is het wel een dure headset, maar het is ook wel een van de beste die je kan krijgen.

Lees meer: Valve Index review

(Image credit: Future)

De Meta Quest 2 (voorheen de Oculus Quest 2) zal voor de meeste mensen de ideale VR-headset zijn. Je hoeft hem namelijk niet via een kabel met je pc te verbinden, waardoor je veel meer vrijheid hebt in je bewegingen. Ook is hij erg gemakkelijk in te stellen en erg gebruiksvriendelijk. Deze headset is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de originele Quest. Hij reageert sneller dankzij de grotere hoeveelheid werkgeheugen en de verbeterde processor en daarnaast heeft het scherm een hogere resolutie, waardoor het beeld 50 procent scherper is dan bij zijn voorganger.

Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om hun games op 90Hz te laten draaien (dat is belangrijk voor extra comfort en inlevingsvermogen bij het gamen). De headset is ook lichter dan zijn voorganger, dus dat is ook extra comfortabel. De handtracking is ook erg indrukwekkend.

Gamen in VR zonder kabels is echt een genot en games zoals Robo Recall en Beat Saber zijn nog steeds indrukwekkend op de Quest 2. Ook is het fijn dat je apps zoals YouTube VR en BigScreen VR kan gebruiken om je eigen thuisbioscoop in VR te creëren.

De originele Oculus Quest is ook nog steeds een erg goede keuze als je een draadloze VR-headset zoekt. De Meta Quest 2 is dan wel een flinke verbetering, maar de originele Quest heeft alsnog een OLED display met een resolutie van 1.440 x 1.600 per oog en draait op een Snapdragon 835-processor.

Lees meer: Meta Quest 2 review

(Image credit: Future)

3. HTC Vive Pro 2 De beste VR-headset met een hoge resolutie Our expert review: Specificaties Beschikbaarheid: Nu beschikbaar Prijs: 1.439 euro (hele kit met headset, controllers en basisstations) Bedraad: Ja Andere benodigdheden: Ja, een pc met hoge specs De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Erg hoge resolutie + Breed gezichtsveld + Toegang tot geweldige games Redenen om te vermijden - Duur - Headset kan heet worden - Erg veel kabels

Hij is niet goedkoop, maar als je de beste beeldkwaliteit zoekt op een VR-headset, dan is de HTC Vive Pro 2 de headset die je waarschijnlijk het beste kan kiezen.

Het nieuwste model uit de HTC Vive-reeks, de Vive Pro 2, beschikt over een ongelofelijke 5K-resolutie (2.448 x 2.448 pixels per oog), een gezichtsveld van 120 graden en een 120 Hz-verversingssnelheid. Als je een gaming-pc hebt die krachtig genoeg is voor deze headset, dan kan je hiermee genieten van het scherpste display dat je kan vinden op een VR-headset (voor consumenten).

De HTC Vive Pro 2 heeft echter ook wel wat minpunten. We merkten tijdens het testen dat het scherm redelijk heet kan worden tijdens een langere sessie en de controllers zijn ook niet echt veel veranderd sinds de eerste Vive-headset uitkwam. De externe basisstations zijn ook wel een beetje lastig om in te stellen vergeleken met de apparaten zoals de Meta Quest 2 die geen basisstations gebruiken.

Als je echter op zoek bent naar de meest realistische VR-ervaringen, hij binnen je budget past en je ook een high-end gaming-pc hebt, dan is de HTC Vive Pro 2 een geweldige keuze.

Lees meer: HTC Vive Pro 2 review

(Image credit: Future)

4. PSVR 2 De beste VR-headset voor consoles Our expert review: Specificaties Beschikbaarheid: 22 februari 2023 Prijs: 599,99 euro Bedraad: Ja Andere benodigdheden: Ja, een PS5 De beste deals van vandaag Bekijken bij PlayStation (opens in new tab) Redenen om te kopen + Geweldige beeldkwaliteit + Gemakkelijk in te stellen + Comfortabele game-ervaring + Reageert snel en accuraat Redenen om te vermijden - Duur - Af en toe last van ghosting - Slechte batterijduur voor de controllers

De originele PSVR uit 2016 had toch wel een aantal tekortkomingen, maar op de PSVR 2 van 2023 zijn deze op een geweldige manier aangepakt. Sony heeft de lat echt hoger gelet voor toekomstige VR-headsets voor consoles en de PSVR 2 is echt een aanrader als je een PS5 hebt.

Dan moet je natuurlijk wel bereid zijn om de relatief hoge prijs te betalen. De PSVR2 kost 599,99 euro en dat is zelfs duurder dan de PS5 zelf. Die prijs zal sommige mensen dan ook wel afschrikken, maar toch levert dit apparaat wel een van de beste VR-ervaringen op de markt.

PSVR 2 heeft ook exclusieve games zoals Horizon: Call of the Mountain, die visueel erg indrukwekkend zijn. Tegelijkertijd kan je ook nog een aantal van je oude PSVR-favorieten spelen, zoals Tetris Effect, Rez Infinite en Moss: Book II. Die games zien er beter uit dan ooit tevoren en de ervaring is over het algemeen ook soepeler.

Met een selectie aan nieuwe, handige functies, plaatst de PSVR 2 zich echt duidelijk boven zijn voorganger. De nieuwe headset maakt ook gebruik van een resolutie van 2.000 x 2.040 per paneel en met de nieuwe 'passthrough'-camera kan je via het scherm ook gemakkelijk je eigen omgeving bekijken met één druk op de knop. Zo kan je ook de Sense-controllers terugvinden (met de headset op) als je die even kwijt bent.

Over het algemeen is dit een geweldige keuze als je de prijs niet te hoog vindt. De PSVR 2 levert namelijk veel nieuwe meeslepende ervaringen, zonder dat je daar een krachtige pc voor nodig hebt.

Lees meer: PSVR 2 review

(Image credit: HP)

De HP Reverb G2 is een uitstekende headset voor mensen die iets goedkopers willen dan de Valve Index of de HTC Vive Pro. Deze headset is ook iets gemakkelijker in te stellen. Hij is niet zo accuraat qua tracking als de duurdere opties, maar het is een fantastisch alternatief en de Reverb G2 levert nog steeds die magische VR-ervaring. De HP Reverb G2 biedt eigenlijk zelfs een betere beeldkwaliteit dan verwacht, zonder een al te hoog prijskaartje.

De headset werkt ook met Steam VR, dus er zijn genoeg games om in te duiken. Dat kan je ook in een hoge resolutie doen, want je krijgt 2.160 x 2.160 pixels per oog. Door deze hoge resolutie heb je geen last van het screen door-effect, wat op andere VR-headsets wel eens een probleem kan zijn. Je ziet hier niet de ruimte tussen de pixels, waardoor je je beter kan blijven inleven. De HP Reverb G2 is een van de beste keuzes qua beeldkwaliteit en prijs.

Dat wil niet zeggen dat deze headset geen problemen heeft. Het grootste probleem is dat de bewegingstracking niet heel accuraat is. Daarin merk je wel echt het verschil met de duurdere modellen zoals de Valve Index.

Om een VR-ervaring van hoge kwaliteit te beleven met de HP Reverb G2, heb je ook een krachtige pc nodig. Helaas betekent dat wel dat je weer vastzit aan kabels en dat kan wel het inlevingsvermogen wat beperken en er is dus geen draadloze optie. De iets lagere prestaties en de kleine onhandigheden zijn ook wel logisch gezien de prijs, maar het is wel handig om er rekening mee te houden bij je keuze.

Lees meer: HP Reverb G2 review

Wat zijn de beste VR-headsets voor je smartphone?

(Image credit: samsung)

Een VR-ervaring via je telefoon wordt ook wel 'Mobile VR' genoemd. Over het algemeen gebruik je daarbij een app op je smartphone, waarmee de VR-content wordt afgespeeld. Je kan vervolgens je telefoon in een mobiele VR-headset doen om deze Mobile VR-ervaring te beleven.

Voor veel mensen is dit een simpele manier om VR uit te proberen en te bekijken wat er mogelijk is met deze technologie. Als je nog niet helemaal klaar bent om een van de beste VR-headsets aan te schaffen, of je nog niet weet of je eigenlijk wel genoeg interesse hebt in VR, dan kan je altijd Mobile VR-headsets uitproberen, zoals de Samsung Gear VR of de hele simpele Google Cardboard .

Je kan deze Mobile VR-ervaringen echter niet helemaal vergelijken met de ervaringen die je zal beleven met de headsets uit deze lijst, omdat ze beperkt zijn door de kracht (en het scherm) van je telefoon. Als je op zoek bent naar een goedkope en gemakkelijke manier om VR uit te proberen, dan zijn de headsets voor je smartphone een goede optie, maar weet dan wel dat "echte VR" toch wel indrukwekkender is en er een stuk scherper uitziet dan wanneer je een telefoonscherm op een paar centimeter afstand van je ogen houdt.

Wat zijn de beste augmented reality-headsets?

Er zijn momenteel al meerdere augmented reality-headsets (AR-headsets) op de markt, maar er zijn er nog maar weinig die echt op consumenten zijn gericht.

Veel van de beste AR-headsets, zoals de Microsoft Hololens 2, zijn wel beschikbaar om te kopen voor iedereen, maar de focus ligt bij dit soort apparaten veelal op het gebruik voor zakelijke doeleinden. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition, wat een mixed reality-headset zonder kabels is. Deze headset is ontworpen en getest voor in industriële omgevingen en zo had je bijvoorbeeld ook de Google Glass Enterprise Edition 2 met een vergelijkbare focus.

We verwachten echter wel dat hier binnenkort verandering in komt en dat je toch ook voor thuisgebruik een van de beste AR-headsets kan aanschaffen, net zoals bij de beste VR-headsets die je hierboven ziet staan.

Eén reden waarom wij zo geloven in de toekomst van AR-headsets is het feit dat meerdere grote techbedrijven momenteel veel tijd, energie en geld in nieuwe AR-appareten steken. Zo is het inmiddels ook niet bepaald een geheim meer dat Apple aan het werken is aan een augmented reality en een virtual reality apparaat. Momenteel worden deze producten Apple Glass en Apple VR genoemd.

Beste VR-headset FAQ

Wat is de beste VR-headset op dit moment? Wat voor jou de beste VR-headset is, hangt vooral af van waar je de headset voor wil gebruiken. Als je een pc-gamer bent met een krachtige pc, dan beschikt de Valve Index over bijna alles wat je maar kan wensen op een VR-headset (en nog veel meer). Wil je een headset die toch iets meer premium aanvoelt? Dan is er altijd nog de HTC Vive Pro 2. Als je een console-gamer bent, dan blijft PSVR de beste optie, maar vanaf dit jaar gaat het dan om PSVR 2 in plaats van de originele PSVR.

Wat is de beste VR-headset voor beginners? Als je geïnteresseerd bent in VR, maar je niet meteen heel veel geld wil uitgeven, dan vinden wij de Meta Quest 2 de headset met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit is een draadloze VR-headset en daarom heb je dus geen dure gaming-pc of console nodig om je VR-games te spelen. Hij levert niet dezelfde 'cutting edge graphics', maar de games en apps zien er nog steeds goed uit en ze draaien ook soepel op de headset.