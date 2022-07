Gespot: de nieuwe PSVR 2 van Sony in het wild

De eerste niet-commerciële foto van Sony's PlayStation VR 2 is verschenen en deze laat precies zien hoe gestroomlijnd de VR-headset eigenlijk is.

Ontwikkelaar Bit Planet Games uploadde een foto van het PSVR 2-systeem op Twitter. Alhoewel de studio vlug de post verwijderde, waarschijnlijk omdat anders een NDA met Sony wordt gebroken, was het internet sneller en is de foto op Reddit (opens in new tab) geplaatst.

Het laat de headset naast twee PSVR 2-controllers zien. Sony gebruikt voor de PSVR 2 geen Move gamepads, maar Sense-controllers. Ook zijn er op de foto twee niet-transparante zakjes te zien, waar vermoedelijk de USB-oplaadkabel of polsbandjes in zitten.

Slank en rank

Alhoewel de foto niet laat zien hoe de VR-headset werkt, laat het zeker zien in welke richting Sony met het nieuwe systeem wil gaan. De PSVR 2 ziet er net zo slank en gestroomlijnd uit als de voorganger, met een nog compacter pakket.

De Sense-controllers zijn wellicht volumineuzer dan de PlayStation Move (opens in new tab)-knuppels, maar ze zijn allesbehalve groot. Zelfs de plastic omhullende handvaten zien er vrij slank uit en de headset lijkt niet groter te zijn dan de PSVR, ondanks de krachtigere prestaties.

De PSVR 2 is lichter dan de eerste generatie en weegt vermoedelijk minder dan 600 gram. Dat maakt de set iets zwaarder dan de Oculus Quest 2 (die inmiddels de Meta Quest 2 heet) welke een halve kilo weegt. Daarmee is de VR-set van Sony wel een stuk lichter dan de Valve Index (opens in new tab) die 800 gram weegt.

Met deze informatie samengevat ziet de PSVR 2 eruit als een fijne mobiele VR-console die compact is. Dat is goed nieuws voor wie de headset op meerdere plekken in diens huis wil gebruiken, of bang was dat Sony de headset net zo groot ging maken als de PS5. Voeg daar nog de geruchten aan toe dat de headset achterwaartse compatibiliteit heeft (opens in new tab) en je hebt zomaar een zeer interessant pakket.