Nieuwe pc-hardware van Sony perfect voor PS5

Sony lanceerde gisteren een productlijn van monitoren en headsets gericht op pc-spelers. Desondanks zijn deze ook zeer aantrekkelijk voor eigenaren van een PS5.

Aangenaam kennis te maken, nieuw merk met pc-hardware van Sony! De collectie bestaat momenteel uit twee behoorlijk trendy gaming-monitoren en drie headsets. De lancering is geen complete verrassing, aangezien de headsets vorig week al geleakt werden. De monitoren kwamen enkele momenten voor de persberichten (opens in new tab) ter wereld.

Alle hardware is compatibel met zowel de PS5 als de Xbox Series X. Het wit met zwart past echter perfect bij de console van Sony. De voeten van de monitoren lijken zelfs op mini PS5´jes. Heel schattig.

Er is een tweede advertentie die, compleet in de stijl van Sony, bijna niks product-gerelateerd laat zien. We krijgen enkele seconden te zien van een gamer die klaar gaat zitten voor een sessie, diens prachtige nieuwe monitor instelt voordat die in een CGI-landschap navigeert. Ondertussen is er geen enkel stukje te zien van een Inzone-kit. Bekijk de trailer hieronder:

De kat is een schattige toevoeging, maar wij zijn persoonlijk geen fan van dit soort commercials, helemaal als er nachtmerrie-materiaal in zit. Beeld je in dat deze creatie ineens middenin de nacht aan je bed staat.

(Image credit: Sony)

De drie headsets zijn vanaf juli verkrijgbaar via geselecteerde verkooppunten. De monitoren hebben een vagere releasedatum: 'zomer 2022' staat er bij de Inzone M9 en 'winter 2022' voor de M3. Die laatste moet ook nog een prijskaartje krijgen.

De Inzone M9 bevat opvallend genoeg een 144Hz verversingssnelheid en 4K-resolutie. Dit komt niet veel voor, maar deze past ongetwijfeld goed in onze lijst van beste 4K 144Hz monitoren (opens in new tab). En dan nu: de specificaties en prijzen!

Sony Inzone headsets: prijs en releasedatum

(Image credit: Sony)

Hierboven staan op de foto (van links naar rechts) de Inzone H3 bedrade headset, de Inzone H7 draadloze headset en de Inzone H9 draadloze headset met ruisonderdrukking. We hebben alle details hieronder voor je op een rijtje gezet.

Inzone H3 bedrade gaming-headset

Releasedatum: 15 juli 2022

15 juli 2022 Prijs: 100 euro

100 euro 360 Spatial Audio

Flexibele opklapbare boom-microfoon met mute-functie

Bedieningselementen aan linkerzijde

Behuizing om het lage frequentiegeluid te optimaliseren voor krachtige bassen

Gewatteerde hoofdband

Ergonomische oorkussens om de druk op de oren te minimaliseren

Bestel de H3-headset hier (opens in new tab)

Inzone H7 draadloze gaming-headset

Releasedatum: 15 juli 2022

15 juli 2022 Prijs: 229 euro

229 euro Batterijduur: 40 uur met een quick-charge van 10 minuten, waardoor je circa een uur gametijd hebt

40 uur met een quick-charge van 10 minuten, waardoor je circa een uur gametijd hebt 360 Spatial Sound

2.4GHz draadloze verbinding

Gelijktijdige 2.4GHz en Bluetooth-verbinding

Flexibele opklapbare boom-microfoon met mute-functie

Bediening aan linker- en rechterkant

Balans voor gamen en chatten

Ondersteuning voor PS5 Tempest 3D AudioTech

Behuizing om het lage frequentiegeluid te optimaliseren voor krachtige bassen

Geoptimaliseerde akoestiek voor extreem hoge en lage frequenties

Gewatteerde hoofdband

Ergonomische oorkussens om de druk op de oren te minimaliseren

Bestel de H7-headset hier (opens in new tab)

Inzone H9 draadloze gaming-headset met ruisonderdrukking

Releasedatum : 15 juli 2022

: 15 juli 2022 Prijs: 299 euro

299 euro Batterijduur: 32 uur met een quick-charge van 10 minuten, waardoor je circa een uur gametijd hebt

32 uur met een quick-charge van 10 minuten, waardoor je circa een uur gametijd hebt 360 Spatial Sound

2.4GHz draadloze verbinding

Gelijktijdige 2.4GHz en Bluetooth-verbinding

Flexibele opklapbare boom-microfoon met mute-functie

Bediening aan linker- en rechterkant

Balans voor gamen en chatten

Ondersteuning voor PS5 Tempest 3D AudioTech

Behuizing om het lage frequentiegeluid te optimaliseren voor krachtige bassen

Geoptimaliseerde akoestiek voor extreem hoge en lage frequenties

Gewatteerde hoofdband

Ergonomische oorkussens om de druk op de oren te minimaliseren

Bestel de H9-headset hier (opens in new tab)

Sony Inzone monitoren: prijs en releasedatum

(Image credit: Sony)

Hierboven staan, van links naar rechts, de Inzone M3 en de Inzone M9. Ze lijken veel op elkaar maar het zijn echt twee verschillende monitoren. Momenteel heeft alleen de M9 een verkoopprijs en een (ietwat vage) releasedatum. Wat we voor de M3 mogen neerleggen en wanneer blijft dus nog even een raadsel.

Inzone M3 gaming-monitor

Releasedatum: winter 2022

winter 2022 Prijs: Nog niet bekend

Nog niet bekend Schermgrootte: 27 inch

27 inch Aspect ratio: 16:9

16:9 Paneeltype: IPS LCD

IPS LCD Verversingssnelheid: 240Hz

240Hz Resolutie: Full HD

Full HD VRR: Ja

Ja Reactietijd: 1ms GtG (Gray to Gray)

1ms GtG (Gray to Gray) Auto lage latentie-modus: Ja (HDMI 2.1)

Ja (HDMI 2.1) Achtergrondverlichting: Edge Lit LED

Edge Lit LED HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Piekhelderheid: 400cd/m2

400cd/m2 Kijkhoek: 178°

178° Beeld-modi: Standard, FPS game, Cinema, Game 1, Game 2

Standard, FPS game, Cinema, Game 1, Game 2 Ingebouwde speakers: 2W x2

2W x2 PS5-functies: Automatische HDR-toonmapping Automatische genre foto-modus

Verbindingsmogelijkheden: DisplayPort x1 (Ver. 1.4) HDMI 2.1 x2 USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream) USB Type-A x3 (Downstream) Koptelefoon-uitgang x1 (3,5 mm Jack) Bestel de M3-monitor hier (opens in new tab)



Inzone M9 gaming-monitor

Releasedatum: zomer 2022

zomer 2022 Prijs: $899.99 / £999

$899.99 / £999 Schermgrootte: 27 inch

27 inch Aspect ratio: 16:9

16:9 Paneeltype: IPS LCD

IPS LCD Verversingssnelheid: 144Hz

144Hz Resolutie: 4K

4K VRR: Ja

Ja Reactietijd: 1ms GtG (Gray to Gray)

1ms GtG (Gray to Gray) Auto lage latentie-modus: Ja (HDMI 2.1)

Ja (HDMI 2.1) Achtergrondverlichting: Full Array lokaal dimmende, direct verlichte LED

Full Array lokaal dimmende, direct verlichte LED HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Piekhelderheid: 600cd/m2

600cd/m2 Kijkhoek: 178°

178° Beeld-modi: Standard, FPS game, Cinema, Game 1, Game 2

Standard, FPS game, Cinema, Game 1, Game 2 Ingebouwde speakers: 2W x2

2W x2 PS5 features: Automatische HDR-toonmapping Automatische genre foto-modus

Verbindingsmogelijkheden: DisplayPort x1 (Ver. 1.4) HDMI 2.1 x2 USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream) USB Type-A x3 (Downstream) Koptelefoon-uitgang x1 (3,5 mm Jack)

Bestel de M9-monitor hier (opens in new tab)

De Inzone M3 en Inzone M9 zijn vergelijkbare modellen, dus ligt het volledige aan je eigen voorkeur welke het beste is.

Alhoewel Sony zich met de Inzone-hardware richt op pc-gamers, zouden PS5-gebruikers de headsets en monitoren zeker eens kunnen overwegen. Het design vraagt erom om met je zwart-witte console op je tv-meubel of bureau te staan.

Alle producten zijn nu vooruit te bestellen. Sla de pagina van de Inzone M3 op, zodat je in de gaten kunt houden of de prijs op Amazon ook de juiste is.