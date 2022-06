Leak: nieuwe headsets Sony voor PS5

Het lijkt erop dat Sony bezig is met het uitbrengen van nieuwe gaming-headsets. Dankzij een nieuwe leak weten we wat we hiervan kunnen verwachten.

In plaats van PS5-kenmerken op de headset, zoals bij de Pulse 3D draadloze headset, is Sony vermoedelijk bezig met een nieuwe productlijn die de 'Inzone H-Series' heet. Deze informatie is afkomstig van 91Mobiles (opens in new tab) en OnLeaks (opens in new tab), welke foto's van producten en uitgelekte specificaties voor drie verschillende headsets vermelden. Volgens berichtgeving bevatten deze drie headsets allemaal 360 ruimtelijke audio voor gaming. Deze headsets zouden dus nog weleens op onze lijst van beste PS5-headsets (opens in new tab) kunnen belanden.

Allereerst hebben we de bedrade Sony Inzone H3, vermoedelijk de budget-optie. Er zit een zwarte microfoon aan de linker oorschelp, met het draad van de koptelefoon er vlak naast. Ook heeft de headset een 'NC/AMB'-knop, die ruisonderdrukking en omgevingsgeluid regelt. Deze zien we niet terug op de foto's van de andere headsets, welke hieronder te zien zijn. Aangezien deze twee echter de meer premium-opties lijken te zijn, zouden we verbaasd zijn als het er helemaal niet op zit.

Vervolgens komen we bij de Sony Inzone 7, een draadloze headset die een vergelijkbaar design heeft. Een aantal knoppen zitten alleen op andere plekken. Een van de knoppen is een 'GAME/CHAT'-knop, een Bluetooth-knop voor het koppelen van de headset en een aan- en uitknop. Er worden een USB-dongle en USB-C-kabel bijgeleverd om je Inzone op pc te kunnen gebruiken.

Tot slot is er de high-end-optie, de draadloze Sony Inzone H9. Deze lijkt grotendeels op de Inzone H7, met dezelfde verbindingsopties en wat extra's. De H9 bevat Ledverlichting op de oorschelpen en gebruikt volgens berichten ruisonderdrukking voor ''hoogwaardige geluidskwaliteit en supersnelle reflexen''.

Sony heeft nog geen officiële reactie op de Inzone leaks gegeven. Er is nog geen informatie over de prijs of releasedatum gegeven, dus weten we nog niet wat we precies kunnen verwachten. Gezien de details en grootte van deze leak, gaan we ervan uit dat er binnenkort een aankondiging gaat plaatsvinden.

Een vinger aan de Pulse

Toen Sony de PS5 twee jaar geleden lanceerde, zaten daar een aantal accessoires bij, zoals de Pulse 3D draadloze headset. We waren aardig onder de indruk in onze review, vooral over de gemakkelijke set-up en een fantastisch stereo-geluid. Desondanks, dankzij de ingebouwde microfoon, plastic bouwkwaliteit en een kortere batterijduur, was er ruimte voor verbetering.

Een cruciaal punt is dat de Pulse ook niet goedkoop is, met een prijskaart van 99 euro. Het zou van de Sony Inzone-series nog weleens een interessant alternatief kunnen maken, met 3D audio-opties voor spelers met verschillende budgetten. Alhoewel een PS5-systeemupdate in januari 3D audio voor tv-luidsprekers (opens in new tab) mogelijk maakte, de 3D audio van een headset vaak de betere keuze is.

Het gebrek aan PlayStation-logo's op de headsets doet vermoeden dat Sony ze naar een breder publiek wil brengen. Dit is niet geheel verrassend, gezien de recente uitbreiding van verschillende PS-exclusives naar pc. God of War kwam in januari naar desktops, later dit jaar zijn ook Marvel's Spider-Man (opens in new tab) en Uncharted: Legacy of Thieves Collection op pc te spelen. 3D audio is dan ook essentieel in Uncharted: Legacy of Thieves (opens in new tab). De Pulse is dan wel compatibel met pc, de Inzone-lijn zou nog weleens een aanwinst voor de pc-markt kunnen zijn.