PS5 Pulse 3D draadloze headset

De Pulse 3D draadloze headset is niet perfect, maar is op dit moment toch wel de ultieme headset voor de PS5. Het biedt degelijk stereogeluid, is gemakkelijk in te stellen en heeft een kwalitatieve microfoon. Natuurlijk laat het je proeven van Sony's Tempest 3D audiotechnologie. De plastic bouwkwaliteit valt een beetje tegen en de batterij is al na 12 uur leeg. Buiten deze punten is het een solide accessoire die een hoop biedt voor maar €99,99.

Het is een langdurige traditie dat Sony met elke nieuwe console er ook een nieuwe PlayStation-headset verschijnt. Het gebeurde eerder al bij de PS3 en PS4. Nu komt Sony met de draadloze PlayStation Pulse 3D headset.

De Pulse 3D headset voor de PS5 is minstens net zo goed als zijn voorgangers op het gebied van geluid. Het biedt detailrijke stereo en surround sound. De toevoeging van nieuwe functies als 3D Tempest Audio zorgen ervoor dat dit waarschijnlijk de beste PS5-headset is. Op dit moment tenminste.

Voor sociale en competitieve gamers zijn extraatjes als mic monitoring en het individueel instellen van je chat- en gamegeluid aangename toevoegingen die het verschil maken met een standaard koptelefoon. De microfoonkwaliteit is redelijk goed en het instellen gaat erg gemakkelijk.

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De batterij gaat maar 12 uur mee. De bouwkwaliteit is niet de beste en het is lastig om het 3D-effect juist te krijgen. Ondanks deze minpuntjes is de Pulse 3D de beste PS5-headset op dit moment.

Prijs en releasedatum

De Sony PlayStation Pulse 3D draadloze headset is uitgekomen in oktober 2020. Dat was een aantal weken voor de komst van de PS5-console op 19 november. De koptelefoon is compatibel met zowel de PS5 als de PS4. In wijzen is het een vervanging voor de Sony Gold draadloze headset die in 2017 voor de PS4 verscheen.

De Sony Pulse 3D kost €99,99. Dit klinkt misschien aan de dure kant als je de prijzen van andere gaming headsets in acht neemt, maar vanwege alles wat Pulse 3D kan is het een redelijke prijs.

Als je op zoek bent naar alternatieven, dan raden wij aan om de Turtle Beach Recon 200 te bekijken. Deze is compatibel met de PS5 en kost €59,99. Voor dit geld krijg je een iets mindere geluidskwaliteit en een gebrek aan wat functionaliteiten. De PlayStation Pulse lijkt vooralsnog de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden als het gaat om een PS5-headset.

(Image credit: Future)

Ontwerp

De originele draadloze koptelefoon van Sony kleurde bij de omvangrijke, pikzwarte PS3. De Pulse 3D headset matcht op zijn beurt weer met het uiterlijk van de PS5. De koptelefoon heeft een zwart en wit kleurschema. De headset ziet er strak uit en heeft een aanpasbare band, zodat deze perfect om je hoofd zit. Het heeft een gebalanceerde look tussen klassiek en space age, zonder te ver in een van de twee richtingen te raken.

De Pulse 3D weegt 295 gram, wat redelijk normaal is voor een over-ear koptelefoon. In de oorschelpen bevinden zich 40 mm drivers. De koptelefoon biedt net genoeg druk zodat deze niet te gemakkelijk van je hoofd valt.

Sony heeft er wederom voor gekozen om kunstleer te gebruiken voor de oorschelpen. Deze voelen zacht en soepel aan. De plastic brug die de oorschelpen aan elkaar houdt, voelt wat dun. Hoewel het materiaal niet het meest ideale is, houdt het de kosten van de headset relatief laag.

(Image credit: Future)

De buitenkant van de linker oorschelp is waar je de meeste controleknoppen vindt. Je kunt het chatgeluid en het gamegeluid apart van elkaar aanpassen. Een mic monitor zorgt ervoor dat je jezelf kunt horen. Er zijn ook een volumeknop, muteknop en aan/uitknop aanwezig. Via de 3,5mm jack kun je de koptelefoon aansluiten door middel van een kabel. Er is uiteraard een USB-C poort aanwezig om de headset mee op te laden.

Vanwege de 3,5mm aansluiting kun je de headset ook gebruiken zonder de bijgeleverde USB-dongel. Je zal op deze manier nog steeds gebruik kunnen maken van de 3D Tempest Audio. Hierdoor zal de batterij van de controller wel sneller leeg raken. Daarom is het waarschijnlijk het slimst op de headset met de USB-dongel aan te sluiten op de PS5 tijdens het gamen.

(Image credit: Future)

Prestaties

Het instellen van de headset is ontzettend simpel. Je plugt de USB-dongle in een van de drie USB-poorten van de PS5 en zet de headset aan. Dat is het. De console maakt automatisch verbinding met de headset en laat alle audio direct door de headset komen. De USB-dongle kan ook in een pc gebruikt worden. Je kunt in dat geval alleen geen gebruik maken van de surround sound.

Als de headset is verbonden, klinkt de Pulse 3D erg goed. Het heeft solide stereogeluid en gesimuleerde surround sound. Nummers op Spotify hebben niet zoveel details of zuiverheid als in sommige traditionele koptelefoons. Niet alle games klinken even goed op de headset, maar voor het grootste deel is de surround ervaring degelijk en soms zelf indrukwekkend.

De duidelijkste reden om voor de Pulse 3D draadloze headset te gaan is de compatibiliteit met Sony's nieuwe Tempest 3D Audio. Deze wordt in alle first-party titels geïmplementeerd, waardoor deze games een realistischere en immersieve geluidskwaliteit krijgen. In de praktijk betekent dit dat het gebruiken van de Pulse 3D in combinatie met Marvel's Spider-Man: Miles Morales ervoor zorgt dat je meer realistische stadsgeluiden hoort. In Sackboy: A Big Adventure hoor je goed waar de geluidseffecten vandaan komen.

De lijst van games die 3D Tempest Audio ondersteunen is momenteel nog redelijk gelimiteerd. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Astro’s Playroom, Sackboy: A Big Adventure en Demon’s Souls zijn momenteel de enige games die er gebruik van maken. Je kunt het echter ook verwachten in Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village en meer games in de toekomst.

Jammer genoeg klonken geen van de games die we met deze koptelefoon gebruikten even goed als bijvoorbeeld een Dolby Atmos-film, vanwege het gelimiteerde 3D-geluid. Toch is een beetje 3D-audio nog altijd prettiger dan helemaal geen 3D-audio.

(Image credit: Future)

In de loop van een aantal weken hebben we gesproken met vrienden via de PS5-headset en hebben we de Pulse 3D aangesloten op onze laptop om met familie te videobellen. In beide gevallen klinkt de headset prima. Al is het niet kristalhelder. Het geluid komt redelijk overeen met dat van een speakerphone. Wat de Pulse 3D dan wel heeft is de ingebouwde mic monitoring, waardoor je jezelf hoort als je praat. Dit is handig voor first-person shooters, waarbij de actie soms luider is dan de chat-audio. Zo kun je ervoor zorgen dat je luid en duidelijk te verstaan bent.

Wat de batterijduur betreft, beweert Sony dat de Pulse 3D ongeveer 12 uur meegaat op een volledige oplaadbeurt. Dit is redelijk accuraat, afhankelijk van hoe hard je naar muziek luistert of per ongeluk vergeet deze uit te zetten als je een pauze neemt. Een batterijduur van 12 uur betekent jammer genoeg dat deze 3 uur minder meegaat dan vergelijkbare koptelefoons van Astro, Razer, Turtle Beach en andere fabrikanten van gaming headsets. Het zou geen dealbreaker moeten zijn, tenzij jij iemand bent die altijd zijn koptelefoon vergeet op te laden aan het einde van de dag. Maak je niet druk, wij zijn hier ook schuldig aan.

De prestaties van de headset zijn veel beter dan we verwacht hadden. Hoewel het niet de beste heldere soundstage biedt die er is, moeten de gemakkelijke set-up en ondersteuning voor 3D Tempest Audio meer dan genoeg bieden om de meeste gamers gelukkig te krijgen.

Is de Sony PS5 Pulse 3D draadloze headset wat voor jou?

(Image credit: Future)

Koop het als…

Je een PS5 koopt en online wil chatten

Als jij een PS5 aan hebt geschaft, is de Pulse 3D draadloze headset een van de eerste accessoires om voor de nieuwe console te kopen, aangezien het de speelervaring verbetert en je in staat bent om met je gamevrienden te communiceren.

Je wil ontdekken wat Sony’s Tempest 3D Audio inhoudt

Het is niet de meest immersieve headset die we ooit hebben gedragen, maar de Pulse 3D doet redelijk zijn werk bij het weergeven van de diepte van het geluid, vooral als je wat speelt met de instellingen. Het is geen grote concurrent voor Dolby Atmos, maar zeker een degelijk alternatief.

Je wil een rechttoe, rechtaan gaming headset

Sommige draadloze headsets zijn niet prettig om in te stellen. Gelukkig is de set-up van de Pulse 3D draadloze headset ontzettend makkelijk. Het werkt naadloos vanaf het moment dat je het inplugt. We hebben geen problemen ondervonden met de connectiviteit.

Koop het niet als…

Je verwacht Dolby Atmos-niveau aan surround sound

Hoewel de Pulse 3D draadloze headset het meeste biedt als het gaat om Sony’s nieuwe Tempest 3D Audio, zullen de resultaten je niet wegblazen. Sommige 3D-effecten worden duidelijker weergegeven dan anderen. In het algemeen is het meer 2,5D-geluid, dan de volledige 3D surround sound die we kennen van Dolby Atmos-speakers.