PS5 DualSense vs Xbox Series X controller: welke gamepad is beter?

De next-gen consoles PS5 en Xbox Series X bevinden zich weer in een nieuwe strijd om de harten (en het geld) van gamers voor zich te winnen. Exclusieve games en verbeterde grafische prestaties zullen de hoofdonderwerpen van gesprek zijn. De nieuwe controllers zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk.

Microsoft en Sony hanteren beiden een andere aanpak. Waar Microsoft ervoor kiest om zijn bestaande Xbox-controller te verfijnen, kiest Sony met de PS5-controller voor een nieuwe immersieve technologie.

Hoe verhouden deze twee next-gen controllers zich ten opzichte van elkaar? We zetten de PS5 DualSense-controller en Xbox Wireless Controller lijnrecht tegenover elkaar en vergelijken deze nieuwe gamepads.

PS5 DualSense controller vs Xbox Series X controller: prijs

(Image credit: Microsoft)

Hoewel de prijzen van de Xbox Series X en PS5 gelijk liggen, verschilt het prijskaartje van de controllers enigszins. De DualSense-controller voor de PS5 kost €69,99, terwijl de Xbox Wireless Controller €59,99 bedraagt.

Het is belangrijk om te weten dat je alle bestaande Xbox One-accessoires op de Xbox Series X en S kunt gebruiken, waaronder ook oudere controllers. Dit kan niet gezegd worden over de PS5. De DualShock 4 is alleen te gebruiken op de PS5 als je een PS4-game speelt door middel van backwards compatibility (en in het startmenu van de console).

PS5 DualSense controller vs Xbox Series X controller: design

(Image credit: Sony)

Beide bedrijven hanteren een totaal andere aanpak als het gaat om controllerdesign. Sony schrapt het traditionele DualShock-design en Microsoft bouwt voort op het al bestaande ontwerp.

De verandering die het meest opvalt bij de DualSense van de PS5 is het witte kleurschema, hoewel enkele delen van de controller zwart blijven. De analoge sticks zitten nog op dezelfde plek, maar de knoppen aan de voorkant zijn nu transparant. Dit geeft de controller een premium uitstraling.

Het touchpad is teruggekeert en de lichtstrip van de DualShock 4 is nu rondom het touchpad gepositioneerd. De 'Share'-knop is veranderd in een 'Create'-knop. Sony zegt dat dit "nieuwe manieren moet bieden aan spelers om epische gameplaybeelden met de wereld te delen".

De controller laadt nu op via een USB-C poort in plaats van micro-USB. USB-C is de nieuwe standaard aan het worden, waardoor je de controller met dezelfde kabel kunt laden als vele Android-toestellen, iPad Pro's of je Nintendo Switch.

De USB-C poort bevindt zich ook in de Xbox Series X controller, maar de veranderingen van Microsoft zijn wat conservatiever. Een nieuwe ‘Share’-knop is toegevoegd aan het midden van de controller, waardoor we hopelijk niet langer door de menu's hoeven te manoeuvreren om een gameplayclip te creëren.

Het D-pad is nu wat meer schotelvormig, zoals die van de Xbox Elite Wireless Controller. Hierdoor heb je meer controle over ingewikkelde inputs die je bijvoorbeeld in vechtgames terugvindt.

Op de triggers bevindt zich een nieuwe textuur voor grip. Hierdoor glijdt de controller tijdens intense battle royale games niet zomaar uit je handen. Ook is de algehele omtrek van de controller verminderd, zodat deze ook comfortabel in kleinere handen moet passen.

PS5 DualSense controller vs Xbox Series X controller: functies

(Image credit: Microsoft)

De Xbox Series X-controller heeft wat handige functies als het gaat om het vaker verzenden van informatie van de controller naar de console (en de tv via HDMI). Hierdoor lopen jouw acties gelijk met de frames op het scherm. De milliseconden die de functie van de responsetijd afhaalt noemt Microsoft Dynamic Latency Input.

De controller werkt op dezelfde Xbox Wireless Radio-infrastructuur als de Xbox One en biedt bluetooth-ondersteuning door middel van Bluetooth Low Energy. Hierdoor kunnen apparaten naadloos worden gewisseld. Dit is erg handig als je van plan bent om gebruik te maken van Project xCloud.

De technologie van de DualSense van Sony is meer gericht op de spelerservaring. Ook deze beschikt over bluetooth-connectiviteit, maar de hoogtepunten zijn vooral de haptische feedback en adaptieve triggers.

Met deze technologie kunnen in-game acties, zoals het spannen van een boog of rijden door de modder, worden nagebootst in de triggers en trillingen van de controller. Hierdoor ontstaat een nog immersievere game-ervaring. De DualSense beschikt daarnaast over een eigen ingebouwde microfoon. Deze kun je gebruiken om met vrienden te praten, zonder daarvoor een headset nodig te hebben.

Het is aan game-ontwikkelaars om de nieuwe technologische snufjes van Sony ook daadwerkelijk te implementeren in hun games. We verwachten dat Sony's first-party studio's deze technologie in ieder geval vaak zullen gebruiken.