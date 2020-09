Beste cloud gaming-dienst: welke is er geschikt voor jou?

De toekomst van gaming zit niet in schijfjes, maar in de cloud. Vandaag zijn er zoveel cloud gaming-diensten om uit te kiezen, en ze streamen allemaal games naar jouw smartphone, tablet, TV of computer, waardoor elk toestel een gaming PC wordt.

De markt is ook juist gegroeid, nu Amazon recent heeft aangekondigd dat het zijn eigen cloud gaming-dienst gaat lanceren, Amazon Luna.

Net zoals Netflix de entertainmentindustrie op zijn hoofd heeft gezet met een betaalbare film- en televisiestreamingdienst, worden streamingdiensten de nieuwe golf van betaalbare opties om nieuwe spelletjes uit te proberen.

Wat is cloud gaming?

Cloud gaming ontdoet je van een dure PC, console of televisie set-top box die nodig is bij het traditioneel gamen. Alle games worden over het internet gestreamd en uitgezonden op jouw toestel. Je hebt enkel een snelle internetverbinding nodig.

Cloud gaming-diensten werken met een maandelijkse abonnemenstkost, maar voor die prijs kan je naar elk toestel streamen, inclusief smartphones. Sommige games hebben hun eigen input nodig, maar een controller kopen is nog altijd goedkoper dan een volledige console.

Gamen in de cloud verbruikt wel veel data, dus het is belangrijk om eerst bij jouw telecom-operator een onbeperkt abonnement te vragen vooraleer je van start gaat.

(Image credit: Microsoft)

Project xCloud

Het langverwachte Project xCloud, gemaakt door Microsoft, lanceert officieel op 15 september 2020. Spelers zullen toegang hebben tot over 100 Xbox games om te streamen naar hun Android-smartphones of tablets.

De dienst is in bèta, en zal beschikbaar zijn in 22 landen in Noord-Amerika en Europa, alsook Zuid-Korea. Microsoft zegt dat het van plan is om meer landen toe te voegen in de toekomst.

Om Project xCloud te gebruiken moet je een actief Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebben, een Bluetooth controller met ondersteuning voor Xbox games, een Android mobiel toestel, een Wi-Fi of LTE-dataconnetie met ten minste 10Mbps down-snelheid en de Xbox Game Pass Android App. Het goede nieuws is dat de meeste titels in de Xbox Game Pass-bibliotheek beschikbaar zullen zijn om direct op de cloud te spelen.

(Image credit: Sony)

PlayStation Now

Mis je jouw oude PS2 en PS3 games? Je kan tot 800 nieuwe en oude games van de PlayStation-bibliotheek op jouw PS4 of PC spelen met PlayStation Now. Nieuwe titels worden elke maand toegevoegd.

Om van start te gaan moet je een PlayStation-compatibele controller met jouw computer verbinden, de PlayStation Now app op Windows installeren, en je bent klaar om van jouw PC een gaming console te maken.

We tonen je hier hoe je een Dual Shock controller kan verbinden met een PC.

Je kan kiezen om de games te streamen naar jouw PS4-console, of ze te downloaden, en jouw abonnement zal volledige toegang tot de meeste online multiplayer-modi inhouden.

PlayStation Now bevat momenteel geen ondersteuning voor mobiele toestellen.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce Now

Een robuuste dienst van Nvidia, de ontwerper van grafische chips. Het maakt van vrijwel elke laptop, desktop, Mac, Shield TV console of mobiel toestel op Android een gaming PC. You kan games van Steam, Origin of elke andere digitale bibliotheek streamen naar jouw toestellen.

Als je de games al hebt gekocht of gedownload, dan heb je er met GeForce Now toegang tot van vrijwel overal, tegen een lage kost. Je kan voor een uur spelen per sessie, gratis. Spelers die zich abonneren op het Founders-niveau krijgen meer uitgebreide sessies en prioritaire toegang tot de dienst.

(Image credit: Google)

Google Stadia

Stadia is de poging van Google om in de cloud gaming-wereld te stappen. Het biedt geweldige beelden aan met 4K-streaming tegen 60fps voor de games in de bibliotheek. Je kan op compatibele laptops, desktops, smartphones en tablets spelen. De Stadia Premiere Edition bevat ook spelen op TV in met de Chromecast Ultra, een optie die extra geld kost.

Toegang tot Stadia is gratis om te proberen, maar de games zijn dat niet. Het Stadia Pro-abonnement houdt elke maand gratis games in, maar de meeste spelletjes op het platform kosten geld. De selectie van games op Google Stadia is veel kleiner dan wat de concurrentie aanbiedt.

(Image credit: Vortex)

Vortex

Vortex is een cloud gaming-dienst die PC games beschikbaar maakt voor mobiele toestellen van Android, Windows 10-computer en macOS. Net zoals de andere diensten op deze lijst hoef je geen spelletjes te downloaden, je betaalt gewoon jouw abonnementskosten, maakt verbinding met de server en kan spelletjes online beginnen spelen.

Je hebt enkel de Vortex app en een abonnement nodig om van start te gaan. Vortex biedt 65 games aan in het basis-abonnement, met 50 uren speeltijd, en de mogelijkheid om te spelen op verschillende toestellen.

Toegang tot 160 games begint bij het Pro- en Ultra-abonnement, net zoals een stijging in het aantal uren dat je per maand kan spelen. Momenteel biedt Vortex nog geen HD-kwaliteit aan over alle toestellen, maar dat zit er wel aan te komen voor de Pro- en Ultra-abonnementen.

De prijs start bij €9,99,- per maand.

(Image credit: Shadow)

Shadow Boost

Shadow Boost is een ander soort dienst dan wat we al hebben opgelijst, omdat het een cloud PC met toegewijde opslag is waar je toegang tot hebt van elk apparaat dat je in je bezit hebt van eender welk moment.

Het is een goede optie voor mensen met lagere internetsnelheden, omdat het een geoptimaliseerde ervaring aanbiedt voor connecties die starten vanaf 15mbps. Het neemt dus de "computer uit computing", wat je in staat stelt om toegang te krijgen tot een computer in de cloud voor al jouw gaming, werk, of de opslag van bestanden tegen de kost van een maandelijks abonnement.

Shadow is de enige cloud-dienst op deze lijst die toegang voor iOS-gebruikers inhoudt. Het zegt dat het elk spel dat je hebt kan draaien, op elk moment. Momenteel moet je de dienst pre-orderen, want je krijgt een toegewijde computer in een van hun datacentra.

Shadow Boost kost €12,99,- per maand.

Welke cloud gaming-dienst is de beste voor jou?

Net zoals het stijgende aanbod aan televisie- en filmstreaming-diensten op de markt biedt elke cloud gaming-dienst verschillende exclusieve games en verschillende niveau's van toegang om zijn platform.

Shadow Boost is zeker waar voor zijn geld, omdat je een volledige PC met opslag krijgt die je van overal kan raadplegen. PlayStation Now biedt de meeste games aan met zijn abonnement, maar ze ondersteunen nog geen spelen op smartphones of andere mobiele diensten. Je zou moeten kiezen op basis van jouw gaming-gewoontes, en aangezien elk abonnement minder dan €20,- per maand kost, kies je er misschien wel meer dan eentje.