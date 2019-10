Google Stadia wordt op 19 november gelanceerd, zo heeft Google bekendgemaakt tijdens het Made by Google evenement.

Deze lanceringsdatum is voor degenen die de Stadia Founder's Editie al hebben besteld. Andere edities zullen vanaf deze datum worden verzonden op volgorde van datum van aankoop. Klanten ontvangen een activatiecode als hun pakket is verzonden waarmee ze hun Stadia account kunnen activeren.

Er gingen al geruchten over een lanceringsdatum in november, maar dit was tot het evenement nog niet officieel bevestigd door Google.

Wat is Google Stadia?

(Image credit: Google)

Stadia is Google's Netflix voor gaming' streamingsdienst die gemaakt is als ware concurrent, het biedt spelers de kans om topgames te streamen zoals Assassin's Creed Odyssey Doom Eternal zonder dat je daar een hardware box voor nodig hebt.

Volgens Google, kun je met Stadia in vijf seconden een Chrome tab openen en een 4K, 60fps game spelen. Daar is geen installatie voor vereist. En, je kunt het gebruiken op bijna al je apparaten, bij de lancering heeft Google belooft dat Stadia desktops, laptops, tablets en smartphones ondersteunt, te beginnen met de Pixel serie.

En dan denk je vast dat dat een hoop geld gaat kosten, nou nee hoor. Eerder dit jaar kwamen we erachter dat het 9,99 euro per maand kost voor onbeperkte toegang tot games. En daar heb je een goede verbinding voor nodig (35Mbps voor full 4K HDR/60fps).

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, en dat is het misschien ook wel. Google heeft beloofd dat Google Stadia's cloud vermogen het equivalent van een console is die draait op 10.7 GPU teraflops, wat meer is dan de PS4 Pro en Xbox One X samen. Als dat echt zo is, dan is dat echt een grote verandering.

Het zal niet meer lang duren voordat we daar achter komen, aangezien de dienst op 19 november wordt uitgerold. Welke games er precies beschikbaar zullen zijn tijdens de lancering en in welke regio's dat is, moet Google nog onthullen. Wij wachten het af.