Google plant geen bètatest voor gamingplatform Stadia

De lancering van Google Stadia in november nadert snel, en je kan via een pre-order nu al je toegang tot de dienst verzekeren, maar je zal je helaas niet kunnen inschrijven voor een bètatest, want die komt er niet.

In een gesprek met GamesRadar+ sloot Google's vice-president en hoofd van Stadia Phil Harrison de mogelijkheid uit dat ze nog een bètaversie van de dienst zullen lanceren. Veel van de benodigde tests maakten immers al deel uit van Project Stream.

"We gaan niet nog een test doen in het Verenigd Koninkrijk of Europa", zegt Harrison. "Als we de tijd hadden gehad, hadden we dat waarschijnlijk wel gedaan, maar dat is niet nodig".

Met andere woorden, je zal de dienst niet kunnen proberen voordat je ervoor betaalt - je zult er gewoon op moeten vertrouwen dat Stadia gaat werken in combinatie met je bestaande internetverbinding en je hardware. Uiteraard kan je wel gebruikmaken van de gratis versie van het platform nadat je de controller en een Chromecast hebt aangeschaft. Bovendien kunnen zij die een pre-order plaatsen, via een voucher ook een vriend uitnodigen om Stadia 3 maanden gratis te gebruiken.

Meer Stadia nieuws

De GamesRadar+ onthulling komt uit het laatste van een serie interviews die Harrison doet met de gamepers. Eergisteren hoorden we al hoe games op Stadia waarschijnlijk hetzelfde zullen kosten als op een console.

Voor een maandelijks bedrag van 9,99 euro kan je toegang krijgen tot een selectie games als deel van je abonnement, en dat zelfs in 4K, maar bepaalde toptitels gaan je extra kosten. De gratis versie, met lagere beschikbare resoluties, wordt volgend jaar gelanceerd.

Wie al geld wil uitgeven aan Stadia, kan dat doen door de Founder's Edition voor €130,- rechtstreeks bij Google te bestellen. In de Benelux staat de lancering voor hetzelfde moment als de rest van de wereld gepland.

In een afzonderlijk interview zei Harrison dat hij verwacht dat de breedbanddatalimieten op termijn zullen verdwijnen, zodat Stadia-gamers onderbroken kunnen streamen. Hij bevestigde ook dat als games in de toekomst uit de Stadia-bibliotheek zouden verdwijnen, ze nog wel beschikbaar zullen blijven voor zij die ze hebben gekocht.

Via 9to5Google