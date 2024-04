HP introduceert nieuwe Omen-laptop en HyperX-accessoires

Vandaag heeft HP aangekondigd het haar gaming portfolio blijft uitbreiden en verfijnen om te voldoen aan de behoeften van alle gamers, overal. De nieuwe OMEN 17 Gaming Laptop is ontworpen om te voldoen aan de eisen van gamers die de voorkeur geven aan grotere schermen en vele petten dragen - of het nu gaat om het creëren van content of zelfs een student - om geweldige prestaties en beelden van hoge kwaliteit te leveren. HP lanceert ook de HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless Gaming Mouse en de HyperX Cloud MIX Buds 2 om ongelooflijke prestaties en audio te leveren die niet in de weg staan van je game.

HP Omen 17 biedt topprestaties

Met zijn grote 17,3-inch optionele QHD-scherm, verversingssnelheid van 48-240 Hz VRR, snelle reactietijd van 3 ms en IPS-beeldschermtechnologie levert deze laptop snelle en responsieve gameplay met kristalheldere details.

Daarnaast is dit de eerste OMEN gaming laptop met een speciale Copilot-toets voor snel opstarten, die ook profiteert van AI-gestuurde OMEN camera & voice enhancer voor een superieure audio / video ervaring. Vergaderingen of aantekeningen van colleges hoeven nooit een probleem te zijn met Otter.ai record functie voor het transcriberen van audio, en AI-gegenereerde notities.

OMEN Tempest Cooling houdt de laptop koel, zelfs tijdens intense games, met ventilatie aan drie kanten en dubbele 12V-ventilatoren. Personaliseer het apparaat met RGB toetsenbordverlichting via OMEN Gaming Hub's Light Studio om een unieke stijl uit te drukken.

De robuuste laptop met groot scherm bevat tot AMD Ryzen 9 8945HS NPU die uitstekende prestaties levert voor veeleisende games en toepassingen en bevat tot Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU voor verbluffende beelden en vloeiende gameplay.

De geluidsprestaties zijn ten slotte afgestemd op helderheid en spectrale balans om ervoor te zorgen dat subtiele details niet overschaduwd worden door hardere geluiden.

De OMEN 17 Gaming Laptop is naar verwachting vanaf 24 april verkrijgbaar vanaf 1349 euro.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nieuwe HyperX-accessoires

Image 1 of 2 (Image credit: HP) (Image credit: HP)

Voor een echte meeslepende ervaring hebben we niet alleen een geweldige laptop of desktop nodig, maar ook eersteklas gaming apparatuur. De nieuwste accessoires van HyperX zijn ontworpen voor gaming en bieden betrouwbare prestaties en geluid zonder afleiding.

De HyperX Pulsefire Haste 2 Core draadloze gaming muis wordt gevoed door een enkele AAA-batterij en weegt slechts 70 gram. Je kunt tot 100 uur gamen via een snelle 2,4 GHz verbinding of via Bluetooth voor een nog langere batterijlevensduur. Met een HyperX Custom Core-sensor is hij geschikt voor maximaal 12.000 DPI en TTC Gold-schakelaars met een levensduur van maximaal 20 miljoen klikken voor betrouwbare gaming wanneer je dat het meest nodig hebt.

De HyperX Cloud MIX Buds 2 zijn ontworpen om je game- en audio-ervaring altijd en overal te verbeteren. De dongle met ultralage latentie biedt een vertragingsvrije verbinding voor naadloos gamen op meerdere platforms. De Bluetooth 5.3 LE-audiotechnologie biedt een verbeterde audiokwaliteit, een langere batterijlevensduur en een stabielere draadloze verbinding. De hybride Active Noise Cancelling (ANC)-functie blokkeert storingen van buitenaf zodat je je kunt blijven concentreren op de game.

De prijzen van de HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless Gaming Mouse en Cloud Mix Buds 2 worden dichter bij de beschikbaarheid bekend gemaakt.