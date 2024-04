Lenovo presenteert AI-ready ThinkPad P1 Gen 7 mobiele workstation

Vandaag introduceert Lenovo zijn nieuwste aanbod van mobiele workstations, zorgvuldig ontworpen om de kracht en prestaties te leveren die essentieel zijn voor het verwerken van veeleisende taken. Met geavanceerde AI-technologieën zullen de ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 en P14s i Gen 5 de manier waarop professionals AI-workflows gebruiken, transformeren. Door samen te werken met Intel en NVIDIA, heeft Lenovo krachtige en prestatiegerichte AI-pc's geïntroduceerd die aan de vereisten van de huidige AI-intensieve taken voldoen.

De nieuwe ThinkPad P series mobiele workstations richten zich op het afhandelen van lichte, continue AI-taken, terwijl de NVIDIA GPU meer veeleisende dagelijkse AI-verwerking uitvoert. Deze combinatie maakt een soepele en betrouwbare werking van AI-technologieën mogelijk, voor het uitvoeren van diverse taken, variërend van 3D-modellering tot AI-inferenties en training.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7

De ThinkPad P1 Gen 7 is Lenovo's draagbare en krachtige mobiele workstation die is ontworpen voor intensieve machine learning-taken en de flexibiliteit biedt om vanaf elke locatie te werken. Uitgerust met de nieuwste Intel vPro, Evo Edition voorzien van Intel Core Ultra-processoren, geïntegreerde NPU en tot aan de NVIDIA RTX 3000 Ada Generation laptop GPU, levert de ThinkPad P1 Gen 7 enorme kracht en prestaties.

De nieuwe laptop is in bepaalde configuraties voorzien van een vloeibaar metalen thermisch design. Dit verbetert de koelprestaties en betrouwbaarheid op lange termijn en komt tegemoet aan kritieke workflows waarbij complexe taken gedurende langere perioden maximale prestaties vereisen. De ISV-gecertificeerde. ThinkPad P1 Gen 7 is uitgerust met een 16-inch beeldscherm met een beeldverhouding van 16:10, smalle randen voor een screen-to-body ratio van 91,7% en de mogelijkheid om een OLED-touchscreen te configureren. Deze laptop is ideaal voor content creators, datawetenschappers en game-ontwikkelaars

Verder is de ThinkPad P1 Gen 7 's werelds eerste mobiele workstation dat LPDDR5x LPCAMM2-geheugen tot 64 GB bevat. LPCAMM2, op de markt gebracht door Micron in samenwerking met Lenovo, biedt een van de snelste energiezuinige modulaire geheugenoplossingen voor pc's. Het verbruikt tot 61% minder actief vermogen en bespaart 64% ruimte in vergelijking met DDR5 SODIMM3, en het biedt hogere bandbreedte en dual-channel ondersteuning met een enkele module.

Verbeterde AI-prestaties met Lenovo ThinkPad P-serie workstations

Samen met Intel heeft Lenovo de prestaties en mogelijkheden van de nieuwste ThinkPad P-serie, ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 en P14s i Gen 5, aanzienlijk verbeterd door de Intel Core Ultra-processors toe te voegen. Deze processors hebben een gecombineerd geïntegreerd multi-processorpakket bestaande uit de CPU, NPU en geïntegreerde GPU, ontworpen om de prestaties van AI-functies te optimaliseren in meer dan 100 toepassingen.

De Intel Core Ultra-processoren verbeteren niet alleen de prestaties van AI-functies, maar dragen ook bij aan energie-efficiëntie. Ze vergemakkelijken samenwerkingen zoals AI aangedreven videoconferenties, met functies als achtergrondvervaging, gezichtskadering en oogcontactcorrectie. Gebruikers kunnen met 40% lager stroomverbruik genieten van een langere levensduur van de batterij, waardoor ze minder vaak hoeven op te laden.

Voor gebruikers die geavanceerde AI en grafische verwerkingsmogelijkheden nodig hebben voor het werken met grotere datasets, biedt Lenovo's nieuwste mobiele workstation line-up geselecteerde modellen die zijn geconfigureerd met maximaal de NVIDIA RTX 3000 Ada Generation laptop GPU, die 300 biljoen bewerkingen per seconde5 (TOPS) biedt om flinke winst te boeken op het gebied van AI-gestuurde productiviteit. De NVIDIA GPU biedt krachtige AI, ray-tracing en grafische mogelijkheden om een verscheidenheid aan professionele creatieve, ontwerp- en engineering workflows aan te pakken. NVIDIA AI Workbench geeft datawetenschappers en ontwikkelaars de vrijheid om te werken, beheren en samen te werken op Lenovo-laptops, workstations en servers.