Asus ROG Ally ontvangt belangrijkste software-update tot nu toe

Asus heeft zojuist een update uitgebracht voor de ROG Ally die ervoor zorgt dat games sneller draaien op de gaming handheld. Deze hogere frame rates zijn mogelijk dankzij technologie van AMD, die wordt geïntroduceerd op de ROG Ally, onder de naam AFMF (AMD Fluid Motion Frames).

We’re excited to announce that @AMD Fluid Motion Frames is going to be available on the #ROGAlly!The iGPU driver and ACSE update coming later today contain everything you need to use this new feature.Read the full changelog here👉https://t.co/UkpqhVBGpx pic.twitter.com/tH7GYg0WtEApril 24, 2024

Dit is een vorm van framegeneratie die werkt in alle DX11- en DX12-pc-games. Er worden in de praktijk extra frames artificieel gerenderd zodat het aanvoelt als de volwaardige 120 fps. AMD is niet de enige met dit soort artificiële framegeneratie, maar wél de enige die het in hun besturingssysteem integreert en niet vertrouwt op framerate-generatie in games zelf.

Je hebt misschien al eerder van AFMF gehoord, want het bestaat al een tijdje. Eind vorig jaar ging het in bèta en in januari 2024 kwam het officieel uit. Asus heeft het nu officieel naar de ROG Ally gebracht in een update die vandaag beschikbaar werd, dus je zou het nu moeten kunnen downloaden.

Na de update open je gewoon de AMD Software en ga je naar Gaming > Graphics om AMD Fluid Motion Frames aan te zetten. AFMF is nog niet beschikbaar in het Command Center, maar ASUS werkt wel aan deze integratie.

Frame-changer

Dit is iets waar veel eigenaars van een Asus ROG Ally al een tijdje naar uitkijken en sommigen hebben AFMF al via workarounds geïnstalleerd. Nu kun je dit officieel op de handheld gebruiken door gewoon de nieuwste update te downloaden.

Sommigen beschrijven het als een absolute game-changer en het valt niet te ontkennen dat het veel games aanzienlijk sneller maakt, waardoor de frames per seconde (fps) omhoog gaan. Anderen zijn iets minder enthousiast. AFMF is niet bepaald een wondermiddel voor framerates. Voor snelle games zoals shooters zorgt het voor extra input lag en dat kan het verschil tussen leven en dood zijn, vooral bij online games.

Bij snelle games zal AFMF zichzelf op intelligente wijze uitschakelen tijdens intense bewegingssequenties om problemen te voorkomen. Bij actiegames zal de technologie dus niet erg veel doen. Dan is er nog het feit dat AFMF beter werkt bij als de game uit zichzelf een degelijk framerate haalt. Dus als je een game wilt verbeteren die bijvoorbeeld al 60 fps haalt, zal het uitstekend werken. Een game die uit zichzelf amper 20 fps haalt, zal wellicht geen 120 fps halen met AFMF.

Toch kun je het altijd uitproberen en als het je niet bevalt, schakel je het uit. Maar zoals gezegd, vinden sommigen dat AFMF uitstekend werkt om de fps te verbeteren, en het is vooral handig om games die al redelijk draaien op te krikken naar die magische 120 fps. De ASUS ROG Ally heeft immers een 120Hz-scherm en het is fijn dat er nu meer games zijn die dat volledig kunnen benutten.

