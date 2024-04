Groot lek rond Google Pixel 8a onthult nieuwe beelden en mogelijke prijs

De kans is groot dat de Google Pixel 8a wordt onthuld tijdens Google I/O 2024 op 14 mei, dus het is misschien geen verrassing dat het aantal leaks en geruchten exponentieel stijgt. Het laatste grote lek bestaat uit promotieafbeeldingen en prijzen van de Pixel 8a.

De info komt via het doorgaans betrouwbare @OnLeaks en Smartprix. Wat de prijs betreft, lijkt het erop dat de zorgen over een prijsstijging ongegrond zijn. De dollarprijzen van de Pixel 8a zouden namelijk 499 dollar (met 128 GB opslagruimte) en 559 dollar (met 256 GB) zijn.

Dat is precies wat de Google Pixel 7a kostte toen die in mei 2023 in de verkoop ging, hoewel er toen alleen een 128GB-versie van die telefoon beschikbaar is. We gaan ervan uit dat Google ook internationaal dezelfde prijzen aanhoudt als vorig jaar en daardoor zou de Google Pixel 8a hier zo'n 509 euro kosten.

Klik, ik heb je!

enjoy all these nice hq pixel 8a images without watermarkshttps://t.co/d2OoSMfIB8April 29, 2024

Naast de info over de prijs is er ook een overvloed aan promotiebeelden voor de Pixel 8a, die je kunt bekijken op Smartprix. We kunnen niet garanderen dat deze echt zijn, maar ze zien er zeker authentiek genoeg uit en passen in de stijl van eerdere Pixel-lanceringen.

We hebben eerder gehoord dat Pixel 8a in vier kleuren beschikbaar zal zijn: donkergrijs (Obsidiaan), gebroken wit (Porselein), lichtblauw (Baai) en felgroen (Mint). Drie daarvan zijn hier te zien, samen met de camerabalk aan de achterkant en wat lijkt op iemand die "Circle to Search" gebruikt.

Als je nog meer gelekte foto's wil zien, kan je terecht bij doorwinterde leaker @MysteryLupin. Hun verzameling bevat een Pixel 8a-cover (zonder telefoon) in het typische oranje (Koraal) dat Google vaker gebruikt voor zijn smartphones. Dit alles betekent dat we op dit moment waarschijnlijk zo'n beetje alles weten wat er te weten valt over de Google Pixel 8a, in aanloop naar de grote onthulling tijdens het Google I/O 2024-evenement.