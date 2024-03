Google Pixel 8a: nieuws, geruchten en meer

De Google Pixel 8a is de eerstvolgende middenklasse Pixel-telefoon. Dit toestel zal als goedkoper alternatief dienen voor de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro en hij zou al vrij snel kunnen arriveren.

Inmiddels hebben we ook al redelijk veel gehoord over de Google Pixel 8a. Verschillende leaks hebben al het mogelijke design getoond en daarnaast zijn er ook veel van de mogelijke specs gelekt. We hebben zelfs al een indicatie gekregen van hoeveel de telefoon misschien zal kosten.

Al deze informatie kan je hieronder terugvinden en helemaal onderaan vind je ook een lijst met een aantal dingen die we graag willen zien op de Google Pixel 8a. We zullen dit artikel tussen nu en de onthulling van het toestel ook weer updaten wanneer we nieuwe informatie zien. Hou dit artikel dus zeker in de gaten voor nieuwe informatie over Google's volgende Pixel-telefoon.

Latest news Een <a href="https://www.techradar.com/phones/google-pixel-phones/the-google-pixel-8a-could-have-a-120hz-screen-and-render-the-pixel-8-redundant" data-link-merchant="techradar.com"">gedetailleerd lek over de specs van de Pixel 8a wijst op een 120Hz-scherm en andere upgrades.

In het kort

Wat is het? De volgende middenklasse Pixel-telefoon

De volgende middenklasse Pixel-telefoon Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk op 14 mei

Waarschijnlijk op 14 mei Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 509 euro, maar misschien 569,90 euro

Google Pixel 8a: prijs en releasedatum

De Google Pixel 8a zal hoogstwaarschijnlijk worden aangekondigd op 14 mei, aangezien dat de datum is waarop Google I/O 2024 plaatsvindt en de Pixel 7a werd vorig jaar ook tijdens Google I/O onthuld.

De Pixel 7a was vervolgens in mei ook al beschikbaar, maar de Pixel 6a die het jaar daarvoor ook in mei werd aangekondigd, was pas vanaf eind juni beschikbaar. De precieze releasedatum van de Pixel 8a is dus nog minder duidelijk dan de datum waarop hij waarschijnlijk onthuld wordt. Hoe dan ook verwachten we het toestel wel ergens halverwege 2024.

Er zijn ook al andere tekenen te vinden die aangeven dat de Pixel 8a er binnenkort aankomt. Zo is de zogenaamde verpakking voor de Pixel 8a al gelekt en is de Pixel 8a ook al genoemd in een Android bug tracker-thread.

Vreemd genoeg claimde de bekende leaker Yogesh Brar voor al deze leaks nog dat de Google Pixel 8a misschien helemaal niet meer uit zou komen.

Een "anonieme, maar betrouwbare bron" claimde in december 2022, in gesprek met Android Authority, dat Google een Pixel 8a aan het ontwikkelen was en dat het apparaat schijnbaar de codenaam "akita" had. Deze bron voegde hier echter ook nog aan toe dat de Pixel 8a misschien geschrapt zou kunnen worden als de Pixel 7a niet genoeg zou verkopen. Het bedrijf zou vervolgens misschien nog maar elke twee jaar een nieuw model aan de a-serie toevoegen. Inmiddels lijkt het echter zeer waarschijnlijk dat we dit jaar wel een nieuw a-model krijgen.

Google heeft de prijs van de Pixel 7a van vorig jaar al verhoogd ten opzichte van de prijs van de 6a, dus het zou kunnen dat de prijs van de Pixel 8a dit jaar niet zal veranderen. Als dat het geval is, zal de Pixel 8a 509 euro kosten.

Toch suggereert een leak over de prijs van de Pixel 8a dat het nieuwe toestel in Duitsland ongeveer 60 euro duurder zal worden dan de 7a. De prijs die in dat lek genoemd werd, was 569,90 euro.

Google Pixel 8a: design en display

Het grootste lek rond de Pixel 8a tot nu toe bevatte beelden van de telefoon. Hierin zagen we afgeronde hoeken en erg grote schermranden. Verder leek het design erg veel op dat van de Pixel 8 (en dus ook de Pixel 7a). Je kan hierboven een aantal van deze gelekte beelden zien met de blauwe kleurvariant van de telefoon.

Sindsdien hebben gelekte foto's van een metalen dummy unit van de Pixel 8a een erg vergelijkbaar design laten zien. De afmetingen van deze dummy zijn schijnbaar 153,44 x 72,74 x 8,94 mm en dat maakt hem iets langwerpiger dan de Pixel 7a. Dat kan dus ook betekenen dat het scherm misschien iets groter zal zijn dan 6,1 inch.

We hebben echter ook tegenovergestelde informatie gekregen in de vorm van gelekte renders van SmartPrix en leaker @OnLeaks (een van die renders zie je hieronder). Volgens deze renders had het toestel echter afmetingen van 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. De Pixel 7a heeft afmetingen van 152,4 x 72,9 x 9,0 mm, dus volgens de renders zou de Pixel 8a juist iets minder langwerpig zijn dan de Pixel 7a.

Verder tonen deze renders wel ongeveer hetzelfde design, inclusief een scherm van ongeveer 6,1 inch (net de Pixel 7a). De kleur die we hier zien lijkt erg op de roze variant van de Pixel 8.

Nog recenter hebben we gelekte beelden gezien van de zogenaamde verpakking van de Pixel 8a. Die verpakking bevat ook een afbeelding van de achterkant van de telefoon. Deze afbeelding komt ook weer overeen met het design hierboven, maar dit keer gaat het om een zwarte variant (zoals je hieronder kan zien).

We hebben ook al het een en ander gehoord over de mogelijke kleurvarianten van het aankomende toestel. De Google Pixel 8a verschijnt misschien in het Obsidian (zwart), Porcelain (beige), Bay (lichtblauw), en Mint (lichtgroen).

Dat zijn dezelfde kleurvarianten die we ook bij de Google Pixel 8 Pro zagen en hierboven heb je tussen de gelekte beelden mogelijk dus ook al voorbeelden gezien van de Obsidian- en Bay-varianten. Daar zag je echter ook een roze kleur die hier niet is genoemd.

Verder krijgt de Pixel 8a een 120Hz-display volgens één bron (in plaats van het 90Hz-display op de Pixel 7a). Qua formaat en resolutie zou dit scherm echter hetzelfde blijven als het scherm op de Pixel 7a. In dat geval hebben we dus te maken met een scherm van 6,1 inch en een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels.

Google Pixel 8a: camera's en batterij

Aan de hand van gelekte beelden verwachten we dat de Google Pixel 8a twee camera's achterop zal hebben en een enkele punch-hole-selfiecamera aan de voorkant.

Eén cameragerucht lijkt daar dan ook mee overeen te komen en stelt dat de Pixel 8a dezelfde camera's zal hebben als de Pixel 7a. Dat toestel heeft een 64MP-hoofdcamera, 13MP-ultrawide en 13MP-selfiecamera.

We hebben ook al een aantal dingen gehoord over de batterij. Een gelekte verpakking van de Pixel noemt 27W-snelladen. Dat zou een verbetering zijn ten opzichte van het 18W-snelladen op de Pixel 7a en daarmee zou de 8a dezelfde oplaadsnelheid hebben als de standaard Google Pixel 8. De verpakking toont ook dat er geen oplader in de doos zal zitten, zoals we helaas ook al hadden verwacht.

We hebben daarnaast bewijs gezien voor een aantal handige features voor de batterijgezondheid van de Google Pixel 8a, zoals een teller voor het aantal oplaadcycli en de productiedatum van de batterij.

We weten nog niet wat de precieze capaciteit van de batterij zal zijn, maar de Pixel 7a heeft een 4.385mAh-batterij, dus de batterij in de 8a zal waarschijnlijk minstens net zo groot zijn.

Google Pixel 8a: specs en features

Aan de hand van het patroon bij eerdere releases gokken we dat de Pixel 8a voorzien zal zijn van de Tensor G3-processor, net als de rest van de Pixel 8-serie. Eén leaker heeft dan ook specifiek genoemd dat de Pixel 8a een Tensor G3 zal hebben, en een nog recenter Pixel 8a specs-leak geeft dit ook aan.

De Pixel 8a zou dus krachtiger moeten zijn dan de Pixel 7a en zelfs de Google Pixel 7 Pro. Hij zal als het goed is ongeveer dezelfde prestaties moeten kunnen leveren als de Google Pixel 8.

Een vroege benchmark voor een telefoon die zogenaamd de Pixel 8a zou zijn gaf echter aan dat het toestel een ondergeklokte versie van de G3 gebruikt en dat deze versie van de chip zelfs iets slechter presteert dan de G2. Misschien zal de 8a dan toch niet zo krachtig zijn. Deze benchmark wijst verder ook nog op 8 GB RAM en Android 14 als besturingssysteem.

Verder hebben we nog gehoord dat de Pixel 8a misschien configuraties met 128 GB én 256 GB aan opslagruimte zal hebben. De Pixel 7a was daarentegen alleen beschikbaar met 128 GB opslagruimte.

Het is ook erg waarschijnlijk dat de Google Pixel 8a voorzien zal zijn van meerdere AI-features, net als de rest van de Pixel 8-serie.

Google Pixel 8a: wat we willen zien

De Pixel 7a is een redelijk goede telefoon, maar geen uitzonderlijk goede telefoon. Er zijn dan ook zeker een aantal verbeteringen die we willen zien op de Pixel 8a. Hieronder zie je vijf van deze verbeteringen.

1. Betere batterijduur

Onze grootste klacht over de Pixel 7a was dat hij een slechte batterijduur had. Tijdens het testen merkten we dat hij zelfs moeite had om een volledige dag mee te gaan. Dat is niet bepaald ideaal voor een smartphone en daarom zien we graag een betere batterijduur bij de Google Pixel 8a.

2. Sneller opladen

De slechte batterijduur was niet het enige probleem van de batterij van de Pixel 7a. We waren namelijk ook teleurgesteld door hoe traag dit toestel oplaadde. De Pixel 7a laadt op met 18W en dat is in 2024 toch wel echt heel erg langzaam. De standaard Pixel 8 laadt helaas ook niet veel sneller op, maar we hopen toch dat dit iets verbeterd kan worden.

We hopen op de Pixel 8a eigenlijk minstens 27W-snelladen te zien (hetzelfde als op de Pixel 8), maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als hij nog sneller kan opladen.

3. Langere software-ondersteuning

Aangezien Google zelf de ontwikkelaar van Android is, zou het bedrijf eigenlijk toch ook wel het langst zijn telefoons van software-updates moeten voorzien, maar tot vorig jaar was dat niet het geval.

Daar kwam gelukkig verandering in bij de Pixel 8-serie, die zeven jaar software-updates zal ontvangen. We hopen dat Google de Pixel 8 ook (minstens) zeven jaar lang van software-updates zal voorzien.

4. Een lagere prijs

De Google Pixel 7a was al 50 euro duurder dan de Pixel 6a en dat maakte hem al lastiger aan te raden, aangezien de Pixel 7 op een gegeven moment natuurlijk ook mooie kortingen kreeg.

We hopen dus in ieder geval dat de Pixel 8a geen prijsverhoging krijgt, maar het zou pas echt mooi zijn als Google weer terug kan gaan naar de prijs van de Pixel 6a. Een prijs van 459 euro lijkt ons erg mooi voor de aankomende middenklasser. Met die prijs zit hij in ieder geval ook niet te dicht bij de standaard Pixel 8.

5. Een 120Hz refresh rate

De Pixel 7a had een refresh rate van 90Hz en hoewel dat beter is dan 60Hz, is het zelfs voor een middenklasse smartphone niet echt heel bijzonder meer in 2024. We zouden op de Pixel 8a dus graag een upgrade naar 120Hz zien.

Helaas lijkt het ons wel onwaarschijnlijk dat dit ook echt zal gebeuren. De Pixel 8 beschikt wel over een 120Hz refresh rate, maar we gokken dat dit een van de dingen is waar Google op zal blijven besparen bij de Pixel 8a.