Google Pixel 8a wordt duurder dan verwacht

Traditiegetrouw lanceert Google elk jaar een nieuwe Pixel a-telefoon in de loop van mei. Dit zijn altijd goedkopere versies van de premium telefoons die Google in oktober aankondigt. Dit jaar verwachten we daarom de Google Pixel 8a als goedkopere versie van de Google Pixel 8. Volgens recente geruchten zou hij echter helemaal niet meer zo goedkoop zijn als gehoopt.

Volgens een nieuw bericht van het Duitse WinFuture (via 9to5Google) zal de Pixel 8a in Duitsland verkocht worden voor 569,90 euro, ongeveer 60 euro meer dan de adviesprijs van Google Pixel 7a. Die had hier een adviesprijs van 509 euro en zat daardoor net boven de grens van 500 euro. Het duurde gelukkig niet lang voor de prijs zakte waardoor hij wel binnen die prijsklasse paste.

De best wel hoge adviesprijs van de Google Pixel 7a was onze grootste klacht over wat verder een indrukwekkende smartphone is. Om deze verhoogde adviesprijs te rechtvaardigen, moet Google enkele verbeteringen aanbrengen.

(Image credit: Google)

Meer van hetzelfde

(Image credit: Future / Philip Berne)

Welke specificaties zou Google kunnen bedenken om dat hogere prijskaartje te rechtvaardigen? Om te beginnen verwachten we dat de telefoon wordt aangedreven door Google's Tensor G3-chipset, die waarschijnlijk een paar van de AI-functies van de Pixel 8 naar de Pixel 8a zal brengen. Enkele kleine cameraverbeteringen lijken ook een formaliteit. We zijn vooral benieuwd of het verlengde updatebeleid van maar liefst zeven jaar ook van toepassing is op de Pixel 8a.

Een reeks gelekte foto's van de Pixel 8a suggereert ten slotte dat de telefoon meer gebogen hoeken zal hebben dan zijn voorganger, maar verder lijkt het ontwerp vergelijkbaar te blijven met dat van de Pixel 8. Zoals WinFuture opmerkt, zal de Google Pixel 8a beschikbaar zijn in twee opslagvarianten (128 GB en 256 GB) en in vier kleuropties: Obsidiaan, Porselein, Baai en Mint.