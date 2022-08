Google Pixel 6a review

(opens in new tab)

Review in een notendop

We vonden het moeilijk om de Google Pixel 6a te reviewen. Normaal gesproken zijn goedkope alternatieven voor vlaggenschiptelefoons interessant, dankzij hun competitieve prijzen en specs, maar één groot en één klein probleem zorgen ervoor dat we hem moeilijk kunnen aanraden.

Laten we beginnen met het kleine probleem, het bestaan van de telefoon zelf. De Google Pixel 6 (waarvoor de 6a een budget alternatief zou moeten zijn) is dankzij tien maanden aan kortingen en deals bijna net zo duur als de Pixel 6a, en in sommige regio’s is de Pixel 6 zelfs goedkoper geweest.

Het is dus moeilijk aan te bevelen als de premiumversie van de telefoon vrijwel net zo duur is, hoewel sommige functies van de 6a, zoals het kleinere formaat en de verbeterde vingerafdrukscanner, aantrekkelijk kan zijn.

Het grootste probleem is de batterijduur van de Google Pixel 6a. We zullen hier zo direct mogelijk over zijn, het is absoluut verschrikkelijk. Het was vrijwel onmogelijk om de telefoon een hele dag te gebruiken. Zelfs met de batterijbesparingsmodus ingeschakeld, lukte het niet altijd om de dag door te komen.

Het komt niet vaak voor dat we zo’n angst kregen bij het testen van smartphones. Soms vraag je je af of je telefoon het wel de dag volhoudt, maar die vraag hadden wij niet. Wij wisten namelijk al vrij snel dat de telefoon het geen dag volhield. De laadsnelheid helpt ook niet, want met 18W heeft de Pixel 6a een van de traagste batterijen die we ooit hebben gezien in deze prijsklasse.

Aangezien de batterijduur zo cruciaal is voor een telefoon kunnen we de Google Pixel 6a moeilijk aanbevelen ondanks andere sterke kenmerken van de smartphone.

De Pixel 6a is kleiner dan veel andere smartphones, waardoor hij lekker in de hand ligt en je het hele scherm kan bedienen zonder je vingers helemaal uit te strekken. De smartphone heeft ook een snelle en intuïtieve vingerafdrukscanner dat het grootste probleem van veel mensen met de Pixel 6 en 6 Pro was.

Het is ook een fatsoenlijk klein alternatief, met dezelfde chipset, een goed uitziend scherm en veel van dezelfde AI-aangedreven camerafuncties die de Pixel 6 Pro een van onze favoriete cameratelefoons maakte.

(Image credit: Future)

Het is echt jammer dat de batterijduur van de Google Pixel 6a zo’n teleurstelling is, want anders zou de telefoon een geweldige budget smartphone kunnen zijn. Misschien zijn er genoeg mensen waarbij de batterijduur geen dealbreaker hoeft te zijn, maar het blijft een behoorlijk probleempje.

Google Pixel 6a prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs 459 euro

Niet officieel beschikbaar in de Benelux, maar wel via online retailers

De Google Pixel 6a werd aangekondigd op de jaarlijkse Google IO-conferentie in mei 2022, maar het duurde tot 21 juni voordat de pre-orders van start gingen, en de smartphone ging op 28 juni in de verkoop. Dat betekent dat hij 9 maanden nadat de rest van de Google Pixel 6-familie in de verkoop is gegaan.

Google verkoopt zijn Pixel-toestellen nog steeds niet officieel in Nederland en België, maar dit betekent niet dat ze niet kan aanschaffen. De Pixel 6a kan je bijvoorbeeld vinden bij Belsimpel en Fnac (alleen België).

De Google Pixel 6a heeft een adviesprijs van 459 euro, maar vanwege de afwijkende verzendkosten kan het wel eens een stukje duurder uitvallen.

(Image credit: Future)

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Google Pixel 6a design

6a lijkt op de andere Pixel 6-modellen met de camera-opzet

Geen 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting

Scherpe vingerafdrukscanner

De Google Pixel 6a behoudt dezelfde ontwerpstijl van zijn broers en zussen, maar wel met een paar veranderingen.

De smartphone is vrij klein en weegt weinig, meet 152,2 x 71,8 x 8,9 mm en weegt slechts 179 gram. Hij is gemakkelijk op te bergen in je zak, niet alleen in vergelijking met de andere Pixel 6-telefoons, maar ook met de meeste andere smartphones. De telefoon ook is comfortabel te gebruiken met één hand.

De camera-opzet op de achterkant is veel kleiner dan die op de Pixel 6, dus hij verzamelt lang niet zo veel stof als zijn premium broertje.

De Pixel 6 heeft een plastic achterkant, in tegenstelling tot glas, waardoor hij een beetje goedkoop aanvoelt. Plastic is wel beter bestand tegen valpartijen, dus het is niet allemaal slecht nieuws.

(Image credit: Future)

De Pixel 6a heeft geen hoofdtelefoonaansluiting, een primeur voor een Google-telefoon uit de a-serie. De Pixel 6a beschikt ook over een vingerafdrukscanner die, net zoals bij de andere Pixel 6-varianten, onder het display zit. Het ontgrendelen van de telefoon gaat sneller en vlotter dan bij de andere modellen.

Design: 3,5/5

Google Pixel 6a display

6,1 inch FHD+ display

Te lage refresh rate

De Google Pixel 6a heeft een 6,1 inch display en is daarmee een tikkeltje kleiner dan de 6,4 inch van de Pixel 6. Het biedt echter dezelfde resolutie van 1080 x 2400 pixels.

Dat is de resolutie die de overgrote meerderheid van smartphones gebruikt, en dat is niet voor niets. De meeste apps die je gebruikt, waaronder streamingdiensten en games, worden in die resolutie getoond.

(Image credit: Future)

Een kleine eigenaardigheid is de verversingssnelheid van 60Hz. Dit was jarenlang de standaard, maar tegenwoordig gebruiken de meeste telefoons 90Hz, 120Hz, of zelfs hogere refresh rates. De verversingssnelheid houdt in hoeveel keer per seconde het beeld ververst wordt, waarbij hogere waarden aangeven dat bewegingen vloeiender worden weergegeven. De meeste budget telefoons gebruiken tegenwoordig vaak 90Hz, dus met 60Hz schiet de Pixel 6a flink naast het doel.

Het scherm wordt onderbroken door een punch-hole camera aan de bovenkant. Deze is niet groot, dus neemt niet al te veel ruimte in beslag.

Display: 3,5/5

Google Pixel 6a camera's

12,2MP, 12MP, en 8MP

Veel AI-trucjes

Met Magic Eraser kan je ongewenste elementen uit je foto's halen

(Image credit: Future)

Het idee van de Google Pixel 6a is om een Pixel 6-ervaring te krijgen voor een budget, en de camera is daar een goed voorbeeld van. Dit is geen telefoon voor professionele fotografen, maar hij zal kiekjes maken die Instagram-waardig zijn.

In plaats van de 50MP hoofdcamera van de Pixel 6 en 6 Pro te gebruiken, krijgt de Pixel 6a een 12,2MP f/1.7, die zit naast een 12MP f/2.2 groothoekcamera met een 114-graden gezichtsveld.

De foto's zijn dan ook goed. Natuurlijk kunnen ze niet tippen aan de foto's van de standaard Pixel 6 in termen van levendigheid of detail, maar ze verslaan bijna elk ander toestel in deze prijsklasse.

Dat is waarschijnlijk te danken aan Google's AI-scène optimalisatie, die foto's afhankelijk van de instelling kan verfijnen om ze zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Er is hier geen optische zoom, en de digitale zoom gaat maar tot 7x, dus verwacht niet dat je langeafstandsfoto's kunt maken. Naarmate je verder inzoomt, verlies je ook details.

(Image credit: Future)

Aan de voorkant zit een 8MP f/2.0 selfiecamera, die qua kwaliteit ietwat aan de lage kant is vergeleken met de meeste selfiecamera's van concurrerende toestellen, maar de camera presteert verder prima.

In goed verlichte omstandigheden zien selfies er redelijk helder en kleurrijk uit, waarbij het AI diepte-effect meestal accuraat is bij het vervagen van achtergronden.

De AI redt de cameraprestaties van de Pixel 6a, want een paar premiumfuncties van de originele Pixel 6 zijn ook aanwezig op de 6a. Magic Eraser is een geweldige tool, omdat het in feite een mobiele versie is van Adobe's Content-Aware Fill tool. Met Magic Eraser kan je op ongewenste elementen op de achtergrond klikken en AI verwijdert deze elementen en vult de achtergrond zelf in. Het is een leuk hulpmiddel om mee te spelen en afhankelijk van de foto kan het behoorlijk geloofwaardige resultaten opleveren.

Video's gaan tot 4K en 60fps en meer heb je ook niet nodig. Je kan daarnaast kiezen tussen verschillende modi zoals timelapse en slowmotion. De selfiecamera trekt de grens bij 1080p vanwege de 8MP sensor.

Camera: 3,5/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 8 Een standaardopname om de kleuren en de natuurlijke diepte van close-up foto's te tonen. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Een groothoekfoto met een goed dynamisch bereik door de belichting. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Dezelfde opname als eerder, maar met 1x zoom (gemaakt met de primaire camera). (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Dezelfde foto, maar met 7x digitale zoom. Sommige delen van de foto zien er korrelig uit. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Een standaardfoto gemaakt met de selfiecamera. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 De vorige opname in portretmodus. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Een opname van een zonsondergang met een mooi dynamisch bereik, zelfs bij weinig licht. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Nog een foto van een rivier met een scala aan groentinten in het gebladerte. (Image credit: Future ) Image 1 of 8

Google Pixel 6a prestaties en specs

Gebruikt Google's Tensor chip

6GB RAM en 128GB opslag

Google koos ervoor om, net zoals in de Pixel 6 en 6 Pro, zijn eigen ontworpen Tensor-chip te gebruiken waardoor alle drie telefoons even krachtig zijn.

Toen we de Google Pixel 6 testten met behulp van de Geekbench-app, kregen we een multicore-score van 2837. Dit zit net tussen een midrange en premium smartphone in We wilden dit ook testen op de 6a, maar merkwaardig genoeg waren benchmarking-apps geblokkeerd op ons testtoestel.

De meeste taken verliepen redelijk vloeiend op de 6a, maar af en toe vertraagde het toestel als we te veel van hem eisten. Dat is niet ongebruikelijk - je kan niet zomaar switchen tussen games en streamingdiensten zonder het te merken.

Dit is echter niet echt een telefoon die is ontworpen om te gamen, met zijn midrange chip en kleine display. Het is dus onwaarschijnlijk dat veel klanten dit erg zullen vinden.

De enkele configuratie van de telefoon die in de verkoop gaat, heeft 6GB RAM en de chip beschikt over een 5G-modem, dus je kunt verbinding maken met een 5G-netwerk als je abonnement dit ondersteunt. De snelheid hangt echter meer af van het gebied en de provider dan van de telefoon.

Prestaties: 3,5/5

Google Pixel 6a software

Draait op Stock Android 13

Standaard apps zijn van Google

(Image credit: Future)

De Google Pixel 6a loopt op stock Android, net zoals alle andere smartphones van het bedrijf sinds Google Android maakt. De nieuwste versie van de software is Android 12, hoewel de 6a waarschijnlijk als een van de eerste apparaten in aanmerking komt voor Android 13.



Stock Android voelde eerst vrij strak aan, maar de Material You-designfuncties van Android 12 verkleinen de kloof tussen stock Android en andere Android-skins van andere fabrikanten. Met deze tool kun je een achtergrond kiezen en de kleuren van apps en menu’s op die achtergrond afstemmen zodat je een eigen thema creëert.

De telefoon wordt geleverd met de standaard Google-apps zoals GMail, Photos, Play Store en Maps, maar er is verder geen bloatware aanwezig. Stock Android blijft een favoriet onder gebruikers, dus als je van een strak design houdt dan is de 6a wel iets voor jou.

Software: 4,5/5

Google Pixel 6a batterijduur

4.410mAh is niet klein voor dit formaat

Pixel 6a houdt het geen dag vol

Laadt met 18W erg langzaam op

De batterijduur van smartphones is vaak moeilijk te voorspellen. Een apparaat kan goed presteren tijdens de testfase, maar het moeilijk hebben in het dagelijks gebruik vanwege de grote variatie in de schermtijd die je dagelijks nodig hebt.

Laten we maar eerlijk zijn: de batterijduur van de Google Pixel 6a is ronduit beschamend.

(Image credit: Future)

De Pixel had vaak moeite om het een volledige dag vol te houden, zelfs met de batterijbesparingsmodus de hele tijd actief. Dan hebben we het niet over een dag hardcore gamen, video's opnemen en dergelijke, maar de Pixel 6a worstelde met dagelijks gemiddeld gebruik. Zonder de batterijbesparingsmodus de hele dag ingeschakeld, is het helemaal dieptriest.

De Pixel 6a heeft een 4.410mAh batterij, een redelijke batterij voor een telefoon van dit formaat. Daarom snappen we ook niet waarom de telefoon het geringste gebruik niet aankon.

Als je de smartphone nou eens razendsnel zou kunnen opladen, dan was het een ander verhaal geweest. Maar met 18W duurt het bijna twee uur om Pixel 6a volledig op te laden en het is bijna indrukwekkend hoe traag dat is voor een toestel van deze prijs.

Het siert Google wel dat het een aantal handige functies heeft voor de batterij. Als je de telefoon ‘s nachts aan het stroom legt, dan zorgt het systeem ervoor dat de batterij 100 procent is als je wekker gaat. De telefoon is wel paar uurtjes later leeg, maar het idee is leuk.

Batterij: 2/5

Google Pixel 6a score

Eigenschappen Notities Score Design De Pixel 6a zal geen designprijzen winnen, maar hij voldoet aan alle eisen. 3,5/5 Display Het beeldscherm van de Google Pixel 6a is over het algemeen goed, al mist het een hoge verversingssnelheid. 3,5/5 Prestaties Met zijn Tensor-chip is de Pixel 6a geschikt voor de meeste taken. 3,5/5 Camera De Google Pixel 6a heeft een goede camera voor de prijs, met een aantal handige functies die je niet bij de concurrentie krijgt. 3,5/5 Batterij De Google Pixel 6a gaat niet lang genoeg mee, en het duurt eeuwen om op te laden. 2/5 Software Met zijn strakke stock Android interface zal het gebruik van de Pixel een aangename ervaring zijn. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Een degelijke midranger met enkele verrassende gebreken. 3,5/5

Moet ik de Google Pixel 6a kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een kleine telefoon wilt

Met een kleiner scherm dan de resterende Pixel 6-modellen is de Pixel 6a een goede keuze voor mensen die graag een kleine telefoon willen.

je de Pixel 6 vingerafdrukscanner irritant vond

De vingerafdrukscanner op de Pixel 6 stelde ons alleszins teleur, dus misschien bevalt de Pixel 6a een stuk beter.

Je houdt van een strakke Android ervaring

Stock Android wordt niet geleverd met bloatware of een rommelig OS, dus dit is een goede keuze voor mensen die willen dat hun telefoon software er stijlvol uitziet.

Koop hem niet als...

Je een telefoon wilt die de dag doorkomt

Dankzij zijn vreselijke batterijduur is de Pixel 6a moeilijk aan te bevelen als je je toestel maar één keer per dag wilt opladen.

Je houdt van snelladende smartphones

Zelfs de goedkoopste smartphones bieden tegenwoordig vaak meer dan 18W opladen aan, en daarom duurt het erg lang voordat de Pixel 6a volledig opgeladen is.

De Pixel 6 een leuke korting heeft

De Pixel 6 is slechts een tikkeltje prijziger dan de 6a, en als de reguliere Pixel 6 korting krijgt, is het een no-brainer.

