De Asus Zenfone 9 heeft veel om van te houden, maar er zijn ook genoeg gebreken. Hij heeft een gebruiksvriendelijke kleine vormfactor en 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, maar het scherm is te klein om de krachtige processor te rechtvaardigen, de camera-ervaring is wisselend en de prijs is gewoon te hoog voor wat je krijgt.

Review in een notendop

Het kostte ons tijdens het reviewen een week voordat we erachter kwamen dat ons probleem om de telefoon te begrijpen, veroorzaakt werd door zijn eigen identiteitscrisis.

De Zenfone 9 is een sterke midranger die zich voordoet als een premium telefoon. Asus doet alsof het een Samsung Galaxy S22 of iPhone 13 is, maar dat is het niet.

De smartphone is duurder dan dat hij zou moeten zijn. De prijs is vergelijkbaar met vlaggenschepen zoals Samsung en Apple, en zelfs de Xiaomi 12 en OnePlus 10 Pro, maar er is geen moment dat we dachten dat deze prijs gerechtvaardigd was.

Dit fenomeen is het duidelijkst te zien als we naar de camera’s kijken. De Zenfone 9 beschikt over een 50MP primaire camera en een 12MP groothoekcamera, maar geen derde lens zoals de telefoto van Samsung of de telemacro van Xiaomi. Dit betekent dat de mogelijkheden voor goede fotografie enigszins beperkter zijn dan bij andere telefoons in deze prijsklasse.

De Zenfone 9 heeft de premium Snapdragon 8 Plus Gen 1 en is daarom geweldig voor zaken als videobewerking of gaming. Maar een van de belangrijkste kenmerken van de Zenfone is echter zijn kleine formaat. Het is makkelijk om de telefoon met één hand te gebruiken, maar wie koopt zo’n ‘kleine’ smartphone dan om erop te gamen? Misschien was het beter geweest om een mindere chip te gebruiken en zo de kosten te kunnen drukken.

Ook in andere opzichten is de telefoon gewoon ‘prima’. Als de telefoon niet zo duur was, dan was ‘prima’ misschien genoeg. De batterijduur is prima, het scherm is prima, de selfiecamera is prima, maar er is maar weinig echt geweldig.



Erg jammer, want er zijn onderdelen van de Zenfone die mensen fantastisch zullen vinden. De kleine vormfactor is fantastisch voor wie moderne telefoons te groot vindt. Met dit formaat hoef je geen gigantische handen te hebben en hij past ook zonder problemen in je broekzak (of zelfs borstzak).

Er zijn nog maar weinig merken die kleine smartphones maken en misschien komt dat omdat deze telefoons minder verkocht worden, maar dat zou je niet denken als je het publiek hoort.

De telefoon heeft ook een aantal handige navigatietrucjes. Je kan dubbel tikken op de achterkant van de telefoon, of omhoog/omlaag vegen op de aan/uit-knop en dit koppelen aan bepaalde taken en snelkoppelingen.

Daarnaast beschikt de telefoon over een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en tegenwoordig hebben de meeste premium smartphones die meestal niet meer.

Juist vanwege deze handige functies zijn we zo teleurgesteld in de nadelen van de Asus Zenfone 9. De Zenfone kan simpelweg niet concurreren qua prijs en specs met andere smartphones in de prijsklasse, maar mensen die op zoek zijn naar een kleine telefoon kunnen deze problemen misschien negeren.

Asus Zenfone 9 prijs en beschikbaarheid

De Asus Zenfone 9 kost 799 euro voor de standaardconfiguratie van 8GB RAM en 128GB opslag, de versie met 16GB RAM en 256GB opslag kost 899 euro.

Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S22 met 8GB RAM en 128GB opslag begint al vanaf 849 euro en de iPhone 13 kost 909 euro. Deze telefoons liggen allemaal in dezelfde prijsklasse.

De telefoon lanceerde eind juli 2022. Dat is twee maande later vergeleken met de releasedatum van de Zenfone 8 in mei 2021.

Waarde: 2,5/5

Asus Zenfone 9 design

De Asus Zenfone 9 ziet er relatief normaal uit als we niet direct naar het formaat kijken. Hij is een stuk kleiner dan de meeste andere Androids op de markt.

Hierdoor is de telefoon comfortabel met één hand te gebruiken in vergelijking met sommige gigantische smartphones die in dezelfde prijsklasse zitten.

De Zenfone beschikt over een USB-C poort, een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en aan de rechterrand zitten de volumeknop en vergrendelknop met ingebouwde vingerafdrukscanner. Deze scanner is snel en eenvoudig te gebruiken en werkt 90 procent van de tijd probeemloos. Het grote camera-eiland valt behoorlijk op aan de achterkant.

De Zenfone heeft geen glazen frame zoals wel het geval is bij veel van zijn concurrenten, maar een harde plastic behuizing. Hij voelt echter stevig aan en door de textuur kan je de telefoon makkelijk vasthouden. Je kan kiezen tussen de kleuren zwart, rood, blauw en wit.

De telefoon heeft ook een IP68-certificering tegen water en stof, dus na een valpartij in het bos zou de telefoon het nog steeds moeten doen.

Design: 3,5/5

Asus Zenfone 9 display

Zoals we al eerder zeiden, is de Asus Zenfone 9 klein. Met zijn 5,9 inch FHD+ scherm is de Zenfone een van de enige Androids in 2022 die uitgebracht wordt met een scherm van minder dan 6 inch.

Verder beschikt de smartphone over 120Hz-verversingssnelheid en 1100nits maximale helderheid, min of meer de standaard voor deze prijs. Er zijn wel een paar toestellen voor deze prijs die een hogere resolutie hebben.

Wij noemen het scherm eerder al ‘prima’ en we hebben dan ook moeite om een beter woord hiervoor te verzinnen. Het scherm doet wat hij moet doen, de resolutie komt overeen met de output van de meeste apps en door de 120Hz verversingssnelheid lijkt elke beweging vloeiend. Toch is dit niet beter dan andere telefoons in deze prijsklasse.

Display: 3,5/5

Asus Zenfone 9 camera's

De Asus Zenfone 9 heeft twee camera’s op de achterkant. Maar twee camera’s is niet genoeg om te concurreren met andere smartphones in deze prijsklasse.



De 50MP-hoofdcamera maakt gebruik van de Sony IMX766 sensor. Wij hebben al eerder onze complimenten geuit over de mooie low-light foto's die de sensor maakt en dat zien we hier opnieuw.

Als we een klein probleem hebben, dan is het dat sommige foto’s er vlak uitzagen terwijl andere te verzadigd waren. Het leek alsof de AI verward raakte.

De andere camera is een 12MP-groothoekcamera met een beeldhoek van 113 graden. Dit werkt net zo goed als de meeste lenzen met een korte brandpuntsafstand, met minimale (maar soms zichtbare) randvervorming.

Er is geen zoomcamera, ondanks dat veel prijsconcurrenten er wel een hebben. Als je dichter bij een onderwerp wilt komen, moet je digitale zoom gebruiken. Dit ziet er zelden geweldig uit en resulteert al snel in korrelige beelden als je te ver inzoomt.

Het grootste probleem met de camera is echter dat het vaak even duurde voordat er daadwerkelijk een foto werd gemaakt. We hebben veel wazige foto's gemaakt voordat we dit probleem opmerkten, dus heb geduld wanneer je foto's neemt.

Het is niet duidelijk of dit een bug is of dat de telefoon een verbazend lange sluitertijd heeft, maar we gaan uit van het eerste.

De Zenfone 9 heeft een 12MP-selfiecamera en deze presteerde prima, met foto's met voldoende detail en licht. Hij presteerde ook goed bij weinig licht, hoewel de portretmodus niet altijd nauwkeurig was.

Als het op video aankomt, ondersteunt de telefoon opnames tot 4K en 60 fps, iets wat veel telefoons ondersteunen. We waren echter aangenaam verrast om een Pro Video-modus te zien, wat slechts een select aantal toestellen hebben.

Dit is vergelijkbaar met Pro Photo, maar je kunt de sluitertijd, ISO, witbalans en meer voor video-opnamen wijzigen. Gebruikers die meer controle willen over hun video's kunnen hier alles tot in de puntjes aanpassen.

Er zijn nog een paar andere modi, maar niets unieks; basisfuncties zoals lichtsporen, slow-mo, panorama en time-lapse zijn allemaal beschikbaar.

Camera's: 3/5

Cameravoorbeelden

Asus Zenfone 9 prestaties en specs

De processor van de Asus Zenfone 9 is erg snel, misschien wel té snel. Qualcomm’s Snapdragon 8 Plus Gen 1 is de krachtigste chip voor Androids op dit moment. Deze chip leent zich voor intensieve processen zoals gamen of videobewerking.

Met een 5,9 inch scherm koop je de Zenfone wellicht niet om te gamen. De telefoon is natuurlijk wel erg krachtig, maar voor sommigen kan de beperkte schermruimte een pijnpunt zijn. Actieknoppen in games kunnen hierdoor iets te dicht bij elkaar staan, waardoor je soms op de foute knop kan duwen. Videobewerking op een klein scherm is eveneens niet echt ideaal.

De kracht van de Snapdragon 8 Plus Gen 1 is bijna te veel van het goede voor een toestel van dit formaat. Daarnaast raken de chips uit de 8-serie van Qualcomm snel oververhit, vooral bij intensieve taken als games. Een chip uit Qualcomm’s 7-serie was waarschijnlijk een betere keuze geweest. Deze chips zijn krachtig genoeg en gaan iets beter met hitte om.

De Zenfone 9 heeft ook een 16GB RAM-optie voor de mensen die niet genoeg hebben aan 8GB. Deze optie wordt gecombineerd met 256GB opslagruimte.

Prestaties: 4,5/5

Asus Zenfone 9 software

De Asus Zenfone 9 maakt gebruik van stock Android met een paar Asus-tweaks. Je krijgt dus een mooi, strak design met Google’s ingebouwde apps en de mogelijkheid om Android relatief naar je eigen stijl aan te passen.

Twee veranderingen aan stock Android zijn ons opgevallen. De standaardachtergrond is van Asus, in plaats van een van de standaard Android-opties. Daarnaast is er nog een gaming-modus die verschijnt wanneer je een game speelt zodat je meldingen kan dempen en kan rommelen met de instellingen.

Asus heeft, zoals eerder vermeld, twee coole navigatie-opties geïntroduceerd om het navigeren op de telefoon te vergemakkelijken. Een daarvan is de mogelijkheid om twee keer op de achterkant van de telefoon te tikken en de andere is om omhoog of omlaag te vegen over de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon.

Deze tools kan je naar eigen wens configureren. Wij gebruikten de veegbeweging voor het notificatiescherm en de dubbele tik voor het openen van de camera. Dat was echter geen succes, omdat de camera herhaaldelijk geopend werd in onze broekzak. De veegbeweging over de scanner werkt wel prettig.

Tot slot voorziet Asus de Zenfone 9 van twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Je krijgt dus Android 13 en Android 14. De reputatie van Asus op vlak van updates is niet fantastisch en het kan dat je tot de zomer van 2023 kan wachten tot de Android 13-update arriveert. Concurrenten zoals Samsung en Apple gaan stukken beter om met updates (zowel qua hoeveelheid als snelheid).

Software: 4/5

Asus Zenfone 9 batterijduur

De 4.300mAh-batterij is normaal gesproken aan de kleine kant, maar vanwege het kleine scherm is er hier geen probleem.

De telefoon hield het meestal een hele dag vol en had alleen moeite wanneer hij echt intensief gebruikt werd. Het is wel nodig om de telefoon na een dag op te laden, want met een oplaadbeurt haal je het einde van de tweede dag niet.

De telefoon laadt op bij 30W, wat weliswaar een beetje aan de trage kant is voor een premium telefoon. Apple en Samsung gaan echter beide niet hoger dan 30W, dus we kunnen niet al te ontevreden zijn. We raden wel aan om de Zenfone 's nachts op de laden want na je ochtendritueel zal hij wellicht niet helemaal vol zitten.

Asus heeft een paar functies om ervoor te zorgen dat je de batterij niet te veel oplaadt, inclusief een functie waarmee je kunt instellen hoe laat de telefoon 's ochtends volledig opgeladen moet zijn. Technieken zoals deze zorgen ervoor dat de telefoon langer meegaat en de batterij gezond blijft.

Batterij: 3/5

Asus Zenfone 9 score

Asus Zenfone 9 review score Eigenschappen Notities Score Design De Zenfone 9 heeft een fraai compact frame, maar uniek is hij niet. 3,5/5 Scherm Het scherm ziet er prima uit, maar voor dat geld kan je meer krijgen. 3,5 Prestaties De chip is misschien een beetje overkill, maar je kan niet ontkennen dat het een krachtige smartphone is. 4,5/5 Camera Met maar twee camera's achteraan kan je beter krijgen in deze prijsklasse. 3/5 Batterij De Zenfone gaat een dag mee en laadt op met een gemiddelde snelheid. 3/5 Software Asus heeft met stock Android een mooie, strakke software-ervaring zonder bloatware. 4/5 Waarde De Asus Zenfone 9 is een goede telefoon voor wie een kleine vormfactor wil. De Zenfone is vanwege de prijs geen aanrader voor mensen die liever een grotere telefoon hebben. 2,5/5

Moet ik de Asus Zenfone 9 kopen?

Koop hem als...

Je op een kleine smartphone wacht

Compacte telefoons heb je tegenwoordig niet veel meer, maar als je er een wilt die goed in de hand ligt, is de Zenfone het overwegen waard.

De navigatietrucjes fijn vindt

Met de navigatietools van de Zenfone kan je snel door je telefoon vliegen met je eigen configuraties.

Je nog niet wilt afstappen van je bedrade oordopjes.

De Asus Zenfone 9 is een van de weinige premium telefoons met een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt

Als we kijken naar wat je terugkrijgt, is dit een erg dure telefoon. Dus als je geld wil besparen, is dit niet de telefoon voor jou.

Je een mobiele gamer bent

5,9 inch is te klein voor sommige games, hoe sterk de chip ook is.

Je graag foto's maakt

Met slechts twee camera's aan de achterkant biedt de Asus Zenfone niet de cameraprestaties die wij verwachten in deze prijsklasse.

