Xiaomi 12 review

De Xiaomi 12 is een aantrekkelijk vlaggenschip met een paar kanttekeningen. Zijn kleine vorm, het aantrekkelijke ontwerp en de snellaadfunctie maakt hem een geduchte concurrent. Toch zijn de camera's, het beeldscherm en de software-ervaring gewoon 'oké'. Kijkend naar het hoge prijskaartje, hadden we op beter gehoopt.

Review in twee minuten

We dachten dat de Xiaomi 12 een directe concurrent zou zijn van de Samsung Galaxy S22, maar dat is hij niet. Het is eerder een boodschap van het snelgroeiende Chinese bedrijf aan zijn Koreaanse nemesis: "zo maak je een vlaggenschip in kleine vorm".

De standaardversie uit Xiaomi's 2022-serie aan vlaggenschepen doet een stapje weg van het credo 'groter is beter'. In plaats van een gigantische smartphone uit te brengen, heeft de 12 een relatief kleine vorm en minder bijpassende specificaties. De Xiaomi 12 Pro doet al het zware werk met een enorm scherm, krachtige camera's en snelladen.

Op dat gebied is de Xiaomi 12 vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S22: het is een kleiner model naast de Plus en Ultra-modellen uit de serie, met goede specificaties in een smartphone die makkelijk met een hand te bedienen is. En ze zijn ongeveer even duur.

Xiaomi verslaat Samsung op een paar belangrijke punten. Zo heeft de Xiaomi 12 heeft een scherm met gebogen randen, waardoor de telefoon heel comfortabel in de hand ligt. Ook is de oplaadsnelheid van de Xiaomi 12 aanzienlijk sneller dan die van de S22 en hij heeft een grotere batterij.

Dat wil niet zeggen dat het een perfecte telefoon is: het toestel heeft een paar probleempjes die tijdens ons testproces zo nu en dan naar voren kwamen.

Xiaomi beschikt over een paar leuke cameramodi, zoals een modus waarmee je de lucht in foto's digitaal kunt vervangen, of een fantastische macro-optie voor close-upfoto's. Het mist echter een belangrijke functie die je bij een vlaggenschip verwacht: een telelens voor zoomfotografie. Hierdoor ben je aangewezen op digitale zoom wanneer je de camera-app gebruikt, waardoor de telefoon niet geweldig is als onderwerpen dichterbij wil halen met je camera.

En dat is opmerkelijk, want Xiaomi is een van de weinige telefoonmerken die vaak alleen zoomcamera's aanbiedt op de meest premium producten. Maar dat is niet alles: we hebben nog een paar opmerkingen.

Laten we beginnen met de chipset. De Snapdragon 8 Gen 1 is erg krachtig, waardoor het geweldig is voor taken die veel energie vragen. Al dat vermogen komt met een keerzijde: het kan snel heet worden. We speelden een paar snelle games op de Xiaomi 12, zoals Call of Duty: Mobile en PUBG Mobile, waardoor het apparaat merkbaar opwarmde. Dat was ook het geval toen we de telefoon voor het eerst opstartten of helemaal oplaadden.

De Xiaomi 12 draait op Android, waarop ze hun eigen MIUI-schil leggen. Daardoor is het soms lastig om te bepalen welke software je moet gebruiken. Hoewel MIUI veel aanpassings- en beveiligingshulpmiddelen biedt, heeft het ook een paar vervelende functies en bugs. We ontdekten dat apps vaak gewoon vanzelf afsloten, de gebarennavigatie was verrassend gevoelig en een beveiligingsscan die altijd wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe app is geïnstalleerd plaatst zichzelf boven alles wat je aan het doen bent.

Geen van deze problemen zijn onoverkomelijke obstakels in het gebruik, maar ze zijn allemaal behoorlijk vervelend als je er tegenaan loopt.

De Xiaomi 12 is trouwens niet de opvolger van de Xiaomi Mi 11 is. Die telefoon was groter met een scherm met hoge resolutie (dat de Xiaomi 12 Pro heeft geërfd), maar de 12 Pro is een stuk duurder. De nieuwe Xiaomi 12 kost hetzelfde als de oudere 11, ondanks dat hij kleiner is en een scherm met een lagere resolutie heeft. Wil je juist dat grotere scherm en de resolutie, dan is het vlaggenschip van 2021 misschien een betere keuze.

(Image credit: Future)

Sinds Xiaomi zijn vlaggenschip wegstuurt van de middenklassepoel en koers zet naar de premium zee, laten ze zien dat ze in staat zijn om geweldige telefoons op de markt te brengen, maar ze hebben nog niets laten zien dat zo'n indruk heeft gemaakt als de geweldige prijs-kwaliteitverhouding van middenklassers als de Mi 9 of de Mi Note 10.

De Xiaomi 12 past in dat straatje: het is een fijne telefoon, vol praktische functies, en het is een geduchte tegenstander voor veel toestellen binnen deze prijsklasse. Maar je krijgt waar je voor betaalt, en niets meer.

Xiaomi 12 prijs en beschikbaarheid

Xiaomi 12 haal je in huis voor 899 euro. Je krijgt daarvoor een toestel met 8GB RAM en 256 GB opslag. Er komen ook modellen verkrijgbaar met 128 GB opslag en een model met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag, maar daarvan zijn nog geen prijzen bekend. Het toestel is nu beschikbaar als pre-order bij MediaMarkt.

Ter vergelijk: de Samsung Galaxy S22 kost 849 euro (128GB opslag, 8GB werkgeheugen) en 899 euro (256GB opslag, 8GB werkgeheugen). De Xiaomi 12 Pro kost 1.099 euro.

Ontwerp

De Xiaomi 12 is een van de meest compacte telefoons die we van Xiaomi in handen hebben gehad. En daarbij gebruiken we 'compact' volgens de normen van 2022, want smartphones worden met het jaar groter.

Deze smartphone is 152,7 x 69,9 x 8,1mm groot en heeft een gewicht van 180 gram. Dat maakt hem comfortabel in gebruik. Hij is redelijk smal en niet al te lang, waardoor je hij goed in de hand ligt. Je kunt makkelijk met je vingers het scherm bedienen wanneer je hem in je hand hebt liggen. Ook de aan/uit-knop en volumeknop aan de rechterkant zijn goed te bereiken.

(Image credit: Future)

Er zijn twee factoren die hun steentje bijdragen aan dat heerlijke 'handgevoel'. Ten eerste heeft het scherm een gebogen rand, dat ervoor zorgt dat het goed tegen je hand ligt. Ten tweede is het getextureerd glas aan de achterkant van het apparaat een traktatie voor je vingers.

De achterkant is ook fraai om te zien, of in ieder geval het paarse model dat we hebben getest. Er zijn ook grijze en blauwe versies. Ga eens een kijkje nemen in de winkel naar de modellen, in plaats van op afbeeldingen te vertrouwen. Ze hebben namelijk magische effecten!

De camera steekt een flink eind uit de handset, dus plat op tafel leggen zal lastig worden.

De telefoon beschikt over een USB-C-poort, maar geen koptelefooningang. Er is ook een IR zender, zodat je de telefoon kunt gebruiken als afstandsbediening voor je tv of smart home-functies, maar hiervoor zijn compatibele apparaten nodig.

Xiaomi heeft zijn telefoon geen IP-classificatie gegeven, dus we raden aan om hem voor de zekerheid niet in het bad te laten vallen of te stoffig te maken.

Beeldscherm

(Image credit: Future)

Het scherm heeft een diameter van 6,28 inch, waarmee het beeldscherm van de Xiaomi 12 een stuk kleiner dan we van het bedrijf gewend zijn.

De resolutie is FHD+ ofwel 1.080 x 2.400, tegenwoordig de standaardresolutie voor de overgrote meerderheid van Android-telefoons, alleen super-premium of superbudget-handsets hebben een hogere of lagere resolutie. Klein detail: zowel de Mi 11 als 12 Pro hebben een hogere resolutie.

Het is een AMOLED-beeldscherm, dus kleuren zien er levendig uit en er is een indrukwekkend contrast. De maximale helderheid van 1100 nits zal voldoende zijn, of je nu binnen bent of in direct zonlicht staat.

Er is een verversingssnelheid van 120 Hz, waardoor beweging (van gamen of scrollen op social media) er soepel uitziet. Xiaomi gaat er ook prat op dat het scherm 68 miljard kleuren ondersteunt, met ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+, maar je zult deze functies waarschijnlijk niet opmerken als je gewoon een sitcom uit de jaren 90 streamt via 4G.

(Image credit: Future)

Schermen met gebogen randen roepen heel wat emoties op bij telefoonfans. Het feit dat de Xiaomi 12 er een heeft en de Galaxy S22 niet, zou voor sommigen een bepalende factor kunnen zijn. We ontdekten echter dat de Xiaomi met een slim ontwerp voorkomt dat je het per ongeluk aanraakt. Het scherm wordt ook onderbroken door een relatief klein punch-hole scherm in het midden bovenaan.

Camera's

De Xiaomi 12 heeft drie camera's aan de achterzijde: er is een 50MP f/1.9 hoofdcamera, een 13MP f/2.4 ultragroothoek en een 5MP f/2.4 telemacro. Dat is hetzelfde als de Mi 11, behalve dat de 108MP hoofdcamera van dat model is vervangen door een 50MP camera. Blijkbaar vond Xiaomi dat een keuze die ze konden verantwoorden.

Fotografie gaat uiteindelijk niet om de resolutie, wat waarschijnlijk de reden is waarom deze 'degradatie' toch als een upgrade kan worden omschreven. De sensor is namelijk groter, wat betekent dat foto's helderder zijn.

Foto's gemaakt met de hoofdcamera zien er goed uit, met levendige kleuren, indrukwekkend contrast en veel detail. Dat was het geval voor foto's van mensen, objecten dichtbij of wijdere vergezichten.

We merkten echter een raar probleem op met de AI-scène-optimalisatie van de camera-app. Soms was het te enthousiast met het aanpassen van afbeeldingen. Sommige foto's zagen er oververzadigd en vlak uit, terwijl andere foto's (vooral portretfoto's) flink waren bewerkt met dichtgelopen schaduwgebieden. We zijn allemaal voor dramatisch ogende profielfoto's, maar sommige zagen er vreemd uit.

(Image credit: Future)

We waren blij om de telemacro-camera weer te zien, die we kenden van onder andere de Mi 11. Als het woord ‘macro’ in telefooncamera’s ervoor zorgt dat je met je ogen rolt, is dat terecht, want we zien heel veel 2MP macrocamera’s in goedkope toestellen die de naam Macro krijgen om de lijst met specificaties op te poetsen. Hier is dat niet het geval.

Met de telemacro-lens van Xiaomi kun je een gedetailleerde close-up maken zonder de telefoon te dicht bij een onderwerp te houden, zodat je het licht niet met de telefoon blokkeert. Hiermee hebben we prachtige foto's gemaakt van planten, voedsel en texturen.

Het feest wordt compleet gemaakt met de ultragroothoekcamera. Die is goed, maar niets om over naar huis te schrijven. De opnamen zagen er wat bleker uit dan de vergelijkbare opnamen met de hoofdcamera, maar ze waren helder en niet overdreven vervormd.

Sommige smartphones in deze prijsklasse hebben telecamera's voor optische zoom, maar dat is hier niet het geval. Zoomen kan dus alleen met de digitale zoom door de knijpen op het scherm. Daarmee snijd je eigenlijk foto's uit, wat niet aan te raden is. Foto's tot 2x zien er prima uit, maar bij 5x zoom is er heel wat korrel, wat erger wordt bij het maximale bereik van 10x.

Natuurlijk is zoomfotografie niet zo populair als een ultragroothoeklens of macro (vandaar dat verschillende merken er geen functie voor inbouwen in hun topmodellen), maar het ontbreken van een telelens of periscooplens beperkt het fotografiepotentieel van de telefoon.

Aan de voorkant zit een 32MP f/2.5 selfiecamera. Foto's zagen er mooi en helder uit, vooral portretfoto's, en die modus was ook geweldig om het onderwerp en de achtergrond in balans te brengen en een realistisch ogende achtergrondonscherpte toe te voegen.

(Image credit: Future)

Deze telefoon is misschien niet de beste optie voor serieuze fotografen. Hij is dankzij de verschillende cameramodi (die variëren van leuk tot raar) meer voor social media dan voor kunstgalerijen.

Onze favoriete modus blijft Luchtbewerking. In de Galerij-app kun je foto's bewerken om de lucht te vervangen door een van de aanwezige opties. De resulterende foto's kunnen er verrassend geloofwaardig uitzien, vooral omdat de rest van de opname word bewerkt aan de hand van de gekozen optie (een oranje tint bij zonsondergang, een donkerdere toon 's nachts, enz.).

Er is ook Vlog, waarmee je korte videoclips kunt opnemen die automatisch worden bewerkt tot een montage; Clone, waarmee je een video kunt opnemen, dan nog een video kunt opnemen en de ene over de andere kunt leggen (je kunt in beide opnamen verschillende dingen doen, vandaar 'klonen'); en Movie Effects, waarmee kleurgradaties worden toegevoegd en waarmee je een aantal interessante bewerkingstrucs zoals dolly zoom digitaal kunt nabootsen.

Je moet deze modi stuk voor stuk toevoegen aan de camera-app, wat even duurt. Zorg dus voor een goede wifi-verbinding voordat je aan je fotoshoot begint.

Wil je ‘normale’ video’s opnemen, zonder trucjes of effecten? Dat kan op 8K en 24fps, of 4K op 60fps met extra’s als HDR, stabilisatie, digitale bokeh of simpele kleurfilters. Er is ook slow-mo, die naar een verrassend trage 1920 fps gaat – dat wil zeggen, als je in 720p fotografeert, als je wilt opnemen met 1080p, zit je vast aan 960 fps (wat nog steeds erg slow motion is).

Camera voorbeelden

Afbeelding 1 van 10 Een standaard foto op een zonnige dag (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 Een standaard foto van kleurrijke tomaten (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 Een standaard foto van een plant met natuurlijke scherptediepte (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 Een standaard foto van een nieuwsgierige omstander (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 Een telemacro van mais - de volgende foto laat zien hoe hij er op de hoofdcamera uitziet (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 Een standaard foto van mais, zodat je ziet hoe ver de macrolens vergroot (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 Een portret met de hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 Een standaard foto van de hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 Een standaard foto met de selfiecamera (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 Een portretfoto met de selfiecamera (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

De Xiaomi 12 is het bewijs dat hoogwaardige chipsets vaak meer gedoe met zich meebrengen dan ze waard zijn. Natuurlijk, de Snapdragon 8 Gen 1-chip is ongelooflijk krachtig, maar de meeste gebruikers zullen het verschil niet merken tussen die chip en een middenklasse chip, en het probleem is meer dan duidelijk.

Toen we het apparaat door de Geekbench 5-benchmarktest haalden, leverde het een multi-core score van 3401 op. Voor jouw beeldvorming: de OnePlus 8 Pro had precies diezelfde score, de OnePlus 9 kreeg 3654, de Xiaomi Mi 11 kreeg 3569 en de Realme GT kreeg 3508. Buiten van de 8 Pro, hadden die telefoons allemaal de voorganger-chipset voor de 8 Gen 1. Twee andere handsets die we hebben getest met de nieuwere chip, de Oppo Find X5 Pro en Samsung Galaxy S22 Ultra, kregen respectievelijk 3270 en 3417.

Wat betekent dat? Nou, het laat ten eerste zien dat de Xiaomi 12 een van de krachtigste Android-telefoons is die we hebben getest, maar dat het geen zinvolle upgrades biedt ten opzichte van modellen die een of twee jaar geleden zijn gelanceerd (in termen van snelheid tenminste, de batterijoptimalisatie is bewezen beter).

Dat is niet het einde van de wereld, aangezien de meeste mobiele games zijn geoptimaliseerd om even goed te spelen op verschillende telefoons, dus elke score rond de lage 2000-scores is prima voor elke titel waarvan je hebt gehoord.

(Image credit: Future)

Gamen op de Xiaomi 12 was een indrukwekkende ervaring, met weinig vertragingen en snelle laadtijden. De negatieve kant van de Snapdragon 8 Gen 1 stak echter de kop op: net als zijn voorgangers is hij gevoelig voor snel opwarmen bij intensief gebruik en dat geldt zeker bij het spelen van intensieve games. Dus zelfs een snel spelletje PUBG: New State zorgde ervoor dat de handset merkbaar opwarmde. We moesten een pauze inlassen tussen de rondes om ervoor te zorgen dat het niet te heet werd.

Dit probleem met oververhitting kan een probleem zijn voor fanatieke gamers, vooral omdat de processors uit de middenklasse Snapdragon 700-serie dit probleem niet hebben, en het voor games niet veel verschil uitmaakt.

Buiten de chipset om kun je kiezen uit drie varianten van dit model: er is 8GB RAM en 128GB opslag, dan 8GB/256GB of 12GB/256GB. Alle drie de varianten beschikken over 5G-telefoon, dus je kunt verbinding maken met het snellere mobiele netwerk als dit wordt aangeboden, maar zoals bij alle telefoons zijn je snelheden meer afhankelijk van je netwerk en gebied dan van de telefoon die je gebruikt.

De Xiaomi 12 heeft zijn luidsprekers in samenwerking met Harman Kardon geplaatst en ontwikkeld, maar een telefoonluidspreker heeft zijn beperkingen. Ook bij deze speakers krijg je dus een blikkerig geluid als je het volume omhoog draait.

Software

(Image credit: Future)

MIUI is vaak een twistpunt voor Xiaomi-fans of haters. Het is Xiaomi's interpretatie van Android, waarbij het deze keer gelegd wordt over Android 12. Helaas zit MIUI vaak vol bugs en vol met bloatware.

Welnu, beide problemen zijn hier vertegenwoordigd, hoewel in mindere mate. Er zijn slechts een paar vervelende vooraf geladen apps, dus het duurde niet lang om extra's zoals Joom of TikTok van ons startscherm te verwijderen, maar vreemd troffen we pictogrammen aan voor andere 'vooraf geïnstalleerde' apps die niet zijn geïnstalleerd.

Die moet je downloaden door erop te tikken. Hoewel we het op prijs stellen dat Xiaomi deze niet meteen vanaf het begin op de telefoon installeert, maar het feit dat ze nog steeds ruimte innemen in het menu van de telefoon, lost het probleem niet op.

We vonden het vervelender dat de software van de Xiaomi 12 nog enkele bugs bevatte, evenals vervelende opzettelijke functies. Zodra je bijvoorbeeld een app op de telefoon installeert, verschijnt er een beveiligingsscanner om te vertellen dat de app schoon is. Een fijne en veilige functie, behalve dat deze verschijnt boven wat je verder aan het doen bent, zelfs als je een film of een video bekijkt of aan het bellen bent telefoongesprek.

Er zijn ook bugs. We ontdekten vaak dat apps willekeurig zonder reden sloten. Dit kan zijn omdat ze zijn gecrasht, maar het gebeurde zelfs voor sociale media en toepassingen voor het maken van notities. We waren ook van mening dat de gebarennavigatie zo gevoelig was dat het niet opzettelijk kan zijn geweest - zelfs een kleine beweging vanaf de zijkant zou een pagina terugbladeren.

(Image credit: Future)

MIUI is niet helemaal slecht natuurlijk, want voor maatwerk is het best goed uitgevoerd. Bovendien zijn de vooraf geïnstalleerde achtergronden en altijd-aan-display-thema's waaruit je kunt kiezen echt tof. We houden ook van de veegmenu's in iOS-stijl, waar meldingen in het ene paneel worden verzameld (je opent het door vanaf linksboven te vegen) en snelle instellingen in een ander (aan de rechterkant), in plaats daarvan om samen te worden gebundeld als in het normale Android. Hoewel dit even wennen is, is deze manier veel gemakkelijker om functies te schakelen of te controleren wie er berichten heeft gestuurd.

Met een nieuwe always-on display-functie kun je een afbeelding in een venster instellen, dus als je de telefoon niet gebruikt, kun je dit pictogram zien, evenals de datum, tijd en het batterijpercentage. Je zou dit kunnen gebruiken voor een foto van een huisdier, geliefde of geliefde locatie - of, als je op ons lijkt, gewoon een foto van jezelf.

Batterijduur

De Xiaomi 12 heeft een indrukwekkende hoeveelheid energie, gezien het aantal functies dat allemaal zijn kostbare energie opeist.

We testen een telefoon meestal met alle toeters en bellen ingeschakeld. We zijn altijd verbonden met 5G als het beschikbaar is, we zetten het altijd-aan-scherm aan, zetten de schermresolutie op volledig, houden achtergrondprocessen actief, houden 120Hz verversingssnelheid ingeschakeld, enzovoort. Deze functies verkorten de levensduur van de batterij, maar zelfs met al deze functies ingeschakeld, ging de telefoon een hele dag mee.

(Image credit: Future)

Dat geldt ook het gamen, fotograferen of de hele tijd kaarten gebruikten. De batterij van 4.500mAh is zeker meer dan genoeg, hoewel we ons voorstellen dat het relatief kleine scherm ook helpt.

Opladen gebeurt met 67W als je de meegeleverde bedrade oplader gebruikt, en dat is mooi en snel. Je laadt de handset in minder dan 40 minuten van leeg naar vol (als je een oplader gebruikt die goed genoeg is). Natuurlijk, het is niet de 120W van zijn Pro-broer of zelfs de 80W van de OnePlus 10 Pro of Oppo Find X5 Pro, maar het is veel sneller dan de 25W van de Samsung Galaxy S22.

Er is ook een 50W draadloze oplaadmogelijkheid, wat ook pittig is, vooral omdat merken over het algemeen geen kabelvrije voeding bieden die net zo snel gaat als het bekabelde alternatief. Hiermee laad je de batterij op in minder dan een uur.

Ten slotte is er omgekeerd draadloos opladen met 10W, zodat je een ander apparaat kunt opladen met de Xiaomi 12 als oplaadstation. Het is een ongelooflijk inefficiënte manier om energie te delen, dus we zouden het niet aanbevelen.

Moet ik de Xiaomi 12 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een compact vlaggenschip zoekt

De Xiaomi 12 geeft je de Xiaomi-ervaring in een relatief kleine vorm. Zoek je een krachtige, compacte smartphone, dan is dit een goede keuze.

Je smult van macrofotografie

De Xiaomi 12 krijgt de telemacro camera van zijn voorganger, die erg indrukwekkend is voor het maken van close-ups.

Je niet graag je telefoon oplaad

Je hoeft je telefoon niet vaak op te laden, dankzij de uitstekende batterij en de snellaadfunctie. Ideaal voor mensen met een druk leven.

Koop hem niet als…

Je houdt van zoomfotografie

De Xiaomi 12 beschikt niet over een telecamera en heeft geen goede digitale zoom. Hij is dus niet ideaal voor mensen die vanaf een afstand fotograferen.

Je een high-res scherm wil

De Xiaomi 12 Pro biedt een scherm met een hogere resolutie dan de 12, net als de Mi 11, dus als je video's met 2K-resolutie wilt bekijken, moet je voor een van deze kiezen.