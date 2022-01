OnePlus 10 Pro specificaties: vrijwel alles bekend

Het nieuws omtrent de nieuwe OnePlus-smartphones blijft maar komen. Eerder maakte het Chinese techbedrijf de releasedatum van de OnePlus 10 Pro bekend. Nu weten we ook meer over de specs van het nieuwe vlaggenschip.

Het is al bekend dat de smartphone op 11 januari op de markt komt in China, dit is aangekondigd op CES 2022. Op dit evenement heeft OnePlus mondjesmaat meer informatie over de specs van de 10 Pro gedeeld.

Tot nu toe zien we geen verrassingen. De specs tonen wat we verwachten van een 2022-vlaggenschip. De OnePlus 10 Pro is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, LPDRR5 RAM, NFC-functionaliteit en Android 12 met OxygenOS.

Qua camera’s krijgt de smartphone een 32MP-selfiecamera en drie camera’s op de achterkant. Dit trio bestaat uit een 48MP, 50MP en een 8MP lens. We verwachten dat dit respectievelijk de hoofdcamera, groothoeklens en telefotolens zijn.

Het formaat van het scherm, weten we nog niet precies. Echter kunnen we gebaseerd op de afmetingen een goede gok maken. De telefoon is 163 x 73,9 x 8,55mm groot. Dat is bijna identiek aan het formaat van de OnePlus 9 Pro. Dus we kunnen er redelijkerwijs vanuit gaan dat het scherm wederom 6,7 inch is. Het display krijgt een beeldverversing van 120Hz.

Waar we vooral onder de indruk van zijn, is de 5.000mAh-batterij. Niet elk vlaggenschip krijgt een batterij van dit formaat. Daarnaast beschikt de accu over 80W bedraad snelladen en 50W draadloos snelladen. Ook omgekeerd draadloos laden is mogelijk, maar de laadsnelheid daarvan is niet bekend.

Al met al is dat een indrukwekkende lijst met specs, maar we proberen ons enthousiasme in te houden.

Analyse: drie dingen die we nog willen weten

(Image credit: OnePlus)

Een smartphone is meer dan zijn specs. Interne hardware vertelt niet het hele verhaal. Daarom kunnen we niet op voorhand zeggen dat je de OnePlus 10 Pro moet kopen.

Gebaseerd op de specs lijkt het een ontzettend krachtige smartphone te worden, maar er zijn nog drie belangrijke dingen die we willen weten voordat we verkocht zijn.

Als eersten willen we meer informatie over de camera. Wat is precies de toevoeging van Hasselblad? Zijn er nieuwe fotografie-modi of optimalisaties? Hoe zien foto’s eruit door de nieuwe lenzen?

De OnePlus 10 Pro is niet het enige vlaggenschip met hoogwaardige camera’s. Megapixels vertellen niet het hele verhaal. Daarom zijn we benieuwd naar de bijdrage van Hasselblad.

Daarnaast weten we nog niets over de prijs. Dit is een absoluut breekpunt voor een smartphone. Het maakt niet uit wat de specs zijn, als dit niet word gereflecteerd in de prijs, is een smartphone de moeite niet waard.

De midrange-markt is erg sterk voor smartphones. Er zijn redelijk geprijsde toestellen met vergelijkbare specs te krijgen. De OnePlus 10 Pro moet een aantrekkelijk prijskaartje hebben om ons te overtuigen.

Het laatste stukje van de puzzel, is de standaard OnePlus 10.

OnePlus heeft weinig prijsgegeven over zijn standaard-variant in de nieuwe reeks. We verwachten dat deze op een later moment lanceert.

Het zou zomaar kunnen, dat dit de betere smartphone wordt. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij goedkoper dan het Pro-model. Als de specs en features ongeveer hetzelfde zijn, is er misschien geen reden om voor de Pro-variant te gaan.

Hopelijk krijgen we 11 januari het antwoord op de eerste vraag. Dan komt de OnePlus 10 Pro op de markt in China. Voor meer informatie over de prijs en de standaard OnePlus 10, moeten we nog even wachten.