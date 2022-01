OnePlus 10 Pro lanceringsdatum en ontwerp onthuld

We hebben de voorbije weken nu al wat leaks en geruchten over de OnePlus 10 Pro-reeks zien verschijnen. Nu kunnen we gelukkig melden dat OnePlus zelf het ontwerp van de smartphone heeft vrijgegeven, samen met een bevestiging van de lanceringsdatum.

Als onderdeel van CES 2022, een jaarlijkse techshow die momenteel zijn standhouders een voor een ziet vertrekken, heeft OnePlus wat informatie gedeeld over zijn aankomende smartphone-reeks.

De OnePlus 10 Pro zal op 11 januari zijn opwachting maken in China rond 07:00 lokale tijd. Het toestel wordt dus momenteel in slechts één regio vrijgegeven, en zo te zien ook zonder niet-Pro-smartphones. De globale lancering van de volledige familie zou dan ergens later in 2022 moeten plaatsvinden.

Dat is een zeer vroege lancering voor OnePlus, omdat het bedrijf doorgaans wacht tot maart of april om zijn nieuwe smartphones voor te stellen. We verwachten dan dus meer te weten te komen over de volledige onthulling.

In tegenstelling tot Huawei of Xiaomi is het ook niet normaal dat OnePlus zijn toestellen eerst in China introduceert. Het evenement op 11 januari vormt dus een vreemd precedent. Het ziet ernaar uit dat de smartphone eerst enkel in China te koop is, dus je zal nog even moeten wachten alvorens je er zelf mee aan de slag kan. We duimen alvast dat de onthulling niet lang op zich laat wachten.

OnePlus 10 Pro-beelden

(Image credit: OnePlus)

Naast de officiële aankondiging deelde OnePlus ook beelden van de 10 Pro. Als je de eerdere leaks nauwlettend in de gaten hebt gehouden, dan zal de smartphone je bekend lijken. Het ziet er immers naar uit dat deze beelden vrij tot zeer accuraat waren.

De afbeeldingen tonen twee smartphones, een groene en een zwarte, met enkele belangrijke functies daarnaast vermeld.

De OnePlus 10 Pro krijgt tevens een notificatie-slider bij het camerablok, samen met een aan/uit-knop aan die kant. Dat suggereert dat de volumeknoppen zich aan de andere kant bevinden.

Er bevinden zich drie camera's achteraan met een duidelijke branding voor Hasselblad, de camerafabrikant waar OnePlus onderdelen bij haalt. Er zit tevens een vierde lensbult bij, die de LED-flash van de smartphone bevat. De letters op het blok zeggen 'P2D 50T', en voorlopig hebben we nog geen idee wat dit allemaal inhoudt. Hopelijk zal het lanceringsevenement ons hier wat wijzer in maken.

Bij de lancering van een OnePlus-smartphone teaset het bedrijf naar aanloop van de onthulling vaak met stukjes informatie over het toestel. Er is geen enkele reden om te denken dat dit nu ook niet zal gebeuren, dus verwacht binnenkort wat bijkomend nieuws.