De OnePlus 13 is gepresenteerd met een premium chipset en een 6.000mAh batterij, maar je kunt hem nog niet kopen

OnePlus heeft wekenlang gehint naar de OnePlus 13, en eindelijk is de telefoon volledig onthuld tijdens een evenement in China. Hoogtepunten van deze indrukwekkende smartphone zijn onder andere een enorme 6.000mAh-batterij met 100W bekabeld opladen en 50W draadloos opladen. Dat maakt de batterij van de OnePlus 13 zowel groter dan de 5.400mAh-batterij van de OnePlus 12, als groter dan de meeste andere smartphonebatterijen.

Verder heeft de OnePlus 13 ook een high-end Snapdragon 8 Elite-chipset, waarmee dit een van de eerste telefoons is die is uitgerust met de nieuwste chip van Qualcomm. We verwachten dezelfde chipset volgend jaar ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25-serie te zien, dus dit belooft hoge prestaties.

Deze chipset wordt gecombineerd met maximaal 24GB RAM en tot 1TB opslagruimte. Hoewel op basis van eerdere ervaringen deze configuratie mogelijk alleen beschikbaar is in China, terwijl andere regio’s wellicht een maximum van 16GB RAM en 512GB opslag zullen hebben.

(Image credit: OnePlus)

Dat is nog steeds veel, en de OnePlus 13 heeft ook betere waterbestendigheid dan de meeste telefoons, met zowel een IP68- als een IP69-classificatie.

De telefoon heeft een 6,82-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1440 x 3168, een refresh rate van 120Hz en een piekhelderheid van 4.500 nits. Verder is er een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm, die beter zou moeten presteren dan de optische sensor die in de OnePlus 12 werd gebruikt.

Wat de camera’s betreft, heeft de OnePlus 13 een 50MP f/1.6 hoofdcamera, een 50MP f/2.0 ultragroothoekcamera (met een beeldhoek van 120 graden), en een 50MP f/2.6 telelens met 3x optische zoom. Aan de voorkant zit een 32MP camera, en van deze camera’s zijn de ultragroothoek- en telelens nieuw.

OnePlus had het ontwerp van de OnePlus 13 al laten zien, maar je kunt zien dat deze er iets anders uitziet dan de OnePlus 12, met een nieuw camera-blokontwerp en een veel minder gebogen scherm. Het scherm lijkt bijna vlak, maar heeft eigenlijk kleine rondingen aan alle vier de zijden.

(Image credit: OnePlus)

De wereldwijde lancering kan nog maanden duren

Er is dus veel om van te houden, maar deze eerste lancering was alleen voor China, dus je kunt de OnePlus 13 nog niet kopen. Op basis van het verleden verwachten we dat de wereldwijde lancering binnen een paar maanden zal plaatsvinden, en dan zullen we ook de wereldwijde prijzen te weten komen.