iPhone 17: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 16 is vrij recent nog gearriveerd, maar er zijn nu alweer talloze zogenaamde leaks over de iPhone 17 verschenen. Sommige van deze geruchten gingen zelfs al voor de lancering van Apple's nieuwste toestellen rond.

Hoewel we niet verwachten de iPhone 17-serie te zien vóór september 2025, hebben we nu dus al wel een beetje een idee van wat we kunnen verwachten van deze telefoons. We horen namelijk onder andere geruchten over camera-upgrades, weer een nieuwe knop, betere displays en misschien zelfs een volledig nieuw model.

Hieronder vind je de volledige details van alle geloofwaardige leaks en geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen. We zullen dit artikel ook blijven updaten met nieuwe informatie naarmate we dichter bij de release komen.

Er zijn drie mogelijke iPhone 17 Pro-kleurvarianten gelekt.

In het kort

Wat is het? De volgende flagship iPhone

De volgende flagship iPhone Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk in september 2025

Waarschijnlijk in september 2025 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk 969 euro of meer

iPhone 17: prijs en releasedatum

Wordt waarschijnlijk aangekondigd in de eerste helft van september 2025

Kan meer dan 969 euro gaan kosten

Er zijn nog niet echt geruchten te vinden over een releasedatum voor de iPhone 17, maar deze informatie hoeft waarschijnlijk ook helemaal niet te lekken, want Apple houdt zich altijd aan een redelijk voorspelbaar patroon.

Wij durven aan de hand van de vorige releases ook wel te gokken dat de iPhone 17 ergens in de eerste helft van september 2025 wordt aangekondigd. Normaal gesproken onthuld Apple zijn nieuwe iPhones meestal op een dinsdag of woensdag, maar interessant genoeg werd dat patroon wel verbroken bij de iPhone 16. Deze werd namelijk op een maandag uitgebracht en daardoor zijn we niet meer zo zeker over een specifieke dag van de week.

Dat gezegd hebbende, Apple kiest meestal voor de tweede week van de maand, dus de iPhone 17-serie kan ergens tussen maandag 8 september en vrijdag 12 september worden aangekondigd. 8, 9 en 10 september lijken dan de meest waarschijnlijke opties aan de hand van de dagen waar Apple eerder voor heeft gekozen.

Hoe dan ook, de toestellen zullen waarschijnlijk te bestellen zijn vanaf de vrijdag na hun aankondiging (dat kan dus vrijdag 12 september worden). De vrijdag daarna liggen ze vervolgens naar verwachting in de winkel.

Over de mogelijke prijzen is tot nu toe pas één leak verschenen. Die leak is gefocust op het zogenaamde nieuwe model, genaamd de iPhone 17 Slim of iPhone 17 Air (hierover verderop meer), maar een verslag suggereert dus dat deze dunnere iPhone 17 een startprijs van 1.299 dollar zou kunnen hebben (omgerekend ongeveer 1.200 euro, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk duurder uitpakken in Europa).

We zouden dit nu nog maar met een korreltje zout nemen, want dat zou hem waarschijnlijk duurder maken dan de Pro, terwijl andere leaks juist suggereren dat dit model in het midden van het aanbod zal zitten qua prijs.

We kunnen in ieder geval naar de startprijzen van de iPhone 16-modellen kijken om wat voorspellingen te doen voor de andere iPhone 17-modellen. De iPhone 16 heeft een startprijs van 969 euro, de iPhone 16 Plus kost je minstens 1.119 euro, de iPhone 16 Pro begint bij 1.229 euro en voor de iPhone 16 Pro Max moet je 1.479 euro neerleggen. Naar verwachting zullen mogelijke opvolgers van deze modellen minstens net zo duur worden.

iPhone 17: verwachte modellen

We krijgen misschien geen opvolger voor de iPhone 16 Plus. (Image credit: Future)

Een iPhone 17 Air in plaats van een Plus-model

Verwacht verder ook een iPhone 17, een iPhone 17 Pro en een iPhone 17 Pro Max

Het zal je misschien niet verbazen dat we een iPhone 17, een iPhone 17 Pro en een iPhone 17 Pro Max verwachten. Hoe zit het daarentegen met de iPhone 17 Plus? Nou, het is nog steeds mogelijk dat ook dat model onderweg is, maar verschillende leaks hebben inmiddels gesuggereerd dat er misschien in plaats van dit model een dunnere, duurdere iPhone 17 Air of iPhone 17 Slim wordt onthuld.

Er is ook nog een kleine kans dat we een iPhone 17 Ultra te zien krijgen. Die zou de iPhone 17 Pro Max kunnen vervangen of gewoon naast dat toestel kunnen verschijnen. Het zou hier om een extra premium model gaan en dat model zou dus ook duidelijk het beste (en duurste) model van de iPhone 17-serie moeten zijn. Dat model lijkt echter steeds minder waarschijnlijk, omdat er recent geen leaks meer over zijn verschenen.

Claims over een iPhone 17 Air stromen wel nog steeds binnen, en ook nog eens vanuit een aantal betrouwbare bronnen. Er is dus een redelijk grote kans dat we in 2025 een extra dunne iPhone te zien krijgen.

iPhone 17: design en display

Een 120Hz-scherm voor alle vier de modellen

Een nieuwe knop in plaats van de actie- en volumeknoppen

We hebben nog niet veel gehoord over het design van de iPhone 17-serie, maar één leak suggereert dat deze telefoons weer een nieuwe knop krijgen. Dit keer zou het gaan om een enkele knop die tegelijkertijd de actieknop en de volumeknoppen moet vervangen.

Details over deze mogelijke nieuwe knop zijn nog beperkt, maar we kunnen ons voorstellen dat hij vergelijkbaar zal werken als de cameraregelaar. je zou dan dus kunnen swipen om het volume aan te passen en op de knop kunnen drukken om een app of feature naar keuze te activeren. Misschien zou de knop zelfs onderscheid kunnen maken tussen lichte en harde aanrakingen om verschillende apps of features te kunnen activeren via deze ene knop.

Een minder waarschijnlijke leak geeft verder nog aan dat Apple sommige (of alle) iPhone 17-modellen zal voorzien van 'under-display Face ID'. Een andere bron heeft drie mogelijke iPhone 17 Pro-kleurvarianten gelekt, namelijk 'Dark Green Titanium', 'Teal Titanium' en 'Green Titanium'. Schijnbaar zal er wel maar voor één van deze kleurvarianten worden gekozen (als er hieruit überhaupt wordt gekozen) en de bron verwacht dat Teal Titanium het meest waarschijnlijk is. Dat is de middelste optie in de gelekte afbeelding hieronder. We denken echter dat alle drie de kleuren hieronder feller zijn dan de kleur waar Apple uiteindelijk voor zou kiezen.

We hebben vanuit weer een andere bron ook gehoord dat de iPhone 17 Pro Max een dunner Dynamic Island kan krijgen dan het huidige model. Wat minder verrassend is, is dat er ook weer een titanium frame zou worden gebruikt. De andere modellen lijken echter een "complexere" aluminium behuizing krijgen.

Dezelfde bron claimt ook dat de iPhone 17 een 6,1-inch scherm zal hebben, de iPhone 17 Air een 6,6-inch scherm, de iPhone 17 Pro een 6,3-inch scherm en de iPhone 17 Pro Max een 6,9-inch scherm. Dat zijn dus dezelfde schermformaten als bij de iPhone 16-serie, alleen zou het zogenaamde nieuwe Air-model wel een dunner scherm krijgen dan het Plus-model dat het misschien vervangt.

Er is echter nog wat onenigheid over de schermgrootte van de iPhone 17 Air. De bekende leaker Ross Young claimt bijvoorbeeld dat hij met 6,55-inch iets kleiner zal zijn, terwijl @UniverseIce zegt dat we een 6,65-inch scherm kunnen verwachten.

We hebben ook gehoord dat alle vier de iPhone 17-modellen een 120Hz refresh rate kunnen krijgen, plus een always-on display. Meerdere bronnen hebben dit inmiddels geclaimd en geven dus aan dat de standaard iPhone 17 net als de Pro-modellen een 120Hz refresh rate krijgt en een always-on scherm. Dit zou dus geen upgrade zijn voor de Pro-modellen, maar wel voor de standaard iPhone 17 (en voor de iPhone 17 Plus als die toch bestaat).

Als laatste hebben we ook vernomen dat de iPhone 17-modellen een soort glas zullen gebruiken dat minder gemakkelijk te bekrassen is en daarnaast ook beter met reflecties omgaat.

iPhone 17: camera's

Een nieuwe 48MP-telefotocamera voor de Pro-modellen

Nieuwe 24MP-selfiecamera voor alle modellen

De iPhone 17-serie zou een aantal belangrijke camera-upgrades met zich mee kunnen brengen, waaronder een nieuwe 24MP-selfiecamera voor elk iPhone 17-model. De huidige modellen hebben allemaal een 12MP-selfiecamera. Dit is iets dat de bron (Jeff Pu) inmiddels meerdere keren geclaimd heeft.

Dezelfde bron heeft het ook over een 48MP-telefotocamera voor de iPhone 17 Pro en Pro Max. Momenteel hebben hun voorgangers een 12MP-telefotocamera. De analist Ming-Chi Kuo heeft ook iets vergelijkbaars gezegd, maar wist nog niet zeker of dit naar allebei de Pro-modellen zou komen of dat alleen de iPhone 17 Pro Max een 48MP-telefotocamera krijgt.

De leaker @UniverseIce heeft ook gezegd dat de Pro-modellen drie 48MP-camera's zullen krijgen. Dat zou een upgrade betekenen voor de telefotocamera, maar niet (qua megapixels) voor de hoofdcamera en ultrawide.

Verder hebben we nog gehoord dat Apple misschien plannen heeft voor een camera met een mechanisch diafragma. Deze zou op tenminste één van de toestellen uit de iPhone 17-serie verschijnen. Hiermee zou je het diafragma kunnen aanpassen en daarmee ook de scherptediepte.

iPhone 17: specs

Een krachtige, nieuwe A19 Pro-chip

Tot 12GB RAM

Eén leak suggereert dat de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max allebei een nieuwe A19 Pro-chip krijgen. Dat komt niet echt als een verrassing, maar de andere modellen zouden een A18- of A19-chip gebruiken. Dezelfde bron zegt dat we ook 12GB RAM kunnen verwachten in de Pro-modellen. Momenteel hebben de iPhone 16 Pro-modellen allebei 8GB RAM en dat is volgens deze bron ook wat de standaard iPhone 17 en de iPhone 17 Slim zullen hebben.

Een andere bron ondersteunt dit en zegt dat we een A19 Pro-chip en 12GB RAM moeten verwachten in de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Deze chip zal schijnbaar aan de hand van een nieuw 3nm-productieproces ontwikkeld worden en dat kan duiden op een grote prestatieboost.

Dat gezegd hebbende, de analist Ming-Chi Kuo claimt dat alleen de iPhone 17 Pro Max 12GB RAM krijgt. De andere modellen zouden dan allemaal 8GB RAM krijgen. Volgens Kuo zou de Pro Max ook nog eens een geüpgraded koelsysteem hebben en exclusieve "verbeterde on-device AI-mogelijkheden".

Kuo claimt ook nog eens dat de iPhone 17-serie een dunner en lichter moederbord gaat gebruiken. Dat zou ervoor moeten zorgen dat er meer ruimte overblijft voor andere onderdelen, zoals een grotere batterij.

Er is ook nog een kleine kans dat sommige of alle iPhone 17-modellen 'under-display Touch ID' krijgen. In dat geval zou je je iPhone dus niet alleen meer met je gezicht, maar ook met je vingerafdruk kunnen ontgrendelen. Daar hebben we echter nog onze twijfels over.