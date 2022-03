iPhone krijgt mogelijk in-screen vingerafdrukscanner, maar niet op korte termijn

Sinds de iPhone X in 2017 hebben de smartphones van Apple geen gebruik meer gemaakt van de vingerafdrukscanner Touch ID (behalve dan op de goedkopere iPhone SE-toestellen). De iPhones maken tegenwoordig gebruik van Face ID, een technologie voor gezichtsherkenning. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo kan daar verandering in komen, maar niet op korte termijn.

Kuo heeft vaker gesuggereerd dat Apple-smartphones over een in-screen vingerafdrukscanner beschikken, zoals veel Android-toestellen al hebben. Voorheen zei de analist dat we de in-screen biometrische inlogmethode ten vroegste in 2023 zouden kunnen zien.

Het lijkt er niet op dat deze functie in de iPhone 14 al verschijnt. Het zou mogelijk nog tot 2025 kunnen duren. Dat stelt Kuo in een nieuwe tweet. Dat betekent dat we de functie pas in de iPhone 17 of nieuwer zullen zien, tenzij Apple in de tussentijd besluit het schema op te schudden.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.March 30, 2022 See more

In-screen vingerafdrukscanners werken door je duim of vinger op de bijbehorende plek op het display te leggen. De functie wordt momenteel exclusief gebruikt in high-end Android-toestellen, maar zelfs enkele budgetsmartphones beschikken er tegenwoordig over.

Apple is doorgaans nogal laat met het toepassen van nieuwe smartphonetechnologie en functies. Het bedrijf heeft er ook tamelijk lang over gedaan om een punch-hole-selfiecamera toe te voegen, evenals 5G (pas geïntroduceerd in de iPhone 12).

Of Apple daadwerkelijk een in-screen vingerafdrukscanner naar de iPhone brengt, is nog niet honderd procent zeker. Momenteel blijft het speculaties door onder meer Kuo.

Analyse: Touch ID of Face ID?

Sommige mensen zweren bij Face ID. Kuo stelt dat het "nu al een geweldige biometrische oplossing is" in zijn tweet. In-screen Touch ID zou nog handiger zijn, omdat je jouw toestel in dat geval niet hoeft op te pakken en naar je gezicht hoeft te richten.

Gezichtsherkenning is in andere situaties weer handig, bijvoorbeeld als je natte handen hebt of handschoenen draagt. In die gevallen kan een in-screen scanner jouw vingerafdruk niet registreren.

Door afscheid te nemen van Face ID zou Apple geen notch meer hoeven te gebruiken in het scherm. Dat grote blok is nodig om alle sensoren voor de gezichtsherkenning te verwerken. Face ID gebruikt een hoop sensoren, terwijl Android-smartphones enkel de frontcamera gebruiken.

De meningen zijn erover verdeeld welke van de twee inlogmethodes veiliger is. Het lijkt er echter op dat Apple in de toekomst terug zal keren naar Touch ID. Dat kan mogelijk goed nieuws zijn voor Apple-fans.