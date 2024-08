Hisense onthult betaalbare OLED TV met hetzelfde paneel als de LG C4

Als je fan bent van de LG C4 OLED TV maar hem wat duur vindt, dan heeft Hisense precies de tv voor jou. De nieuwe Hisense A85N heeft hetzelfde W-OLED paneel van LG Display dat wordt gebruikt in de LG C4 en Philips OLED908. Het grote verschil is dat de LG C4 van 65 inch een adviesprijs van 2.599 euro heeft, waar de Hisense in hetzelfde formaat slechts 1.600 euro zal kosten.

Tot nu toe zijn de details van de lancering alleen voor Duitsland, maar we verwachten dat de tv zijn weg ook zal vinden naar Nederland en België. Dit is wat je moet weten over de specificaties.

Hisense A85N: belangrijkste features en specs

De nieuwe Hisense A85N is een OLED TV, wat op zich al interessant is omdat het bedrijf een belangrijke drijfveer is geweest voor mini-LED-technologie. Dit paneel levert 1.000 nits piekhelderheid, wat in principe overeenkomt met wat je krijgt bij de LG C4. De tv heeft verder een refresh rate van 144Hz en bevat twee luidsprekers van 6W.

Van de vier HDMI-poorten zijn er twee met HDMI 2.1-functies waaronder ALLM en VRR voor gamers. Op dat vlak heeft LG een voorsprong, aangezien al hun nieuwe OLED TV's in 2024 vier HDMI 2.1-poorten hebben. De tv ondersteunt bijna alle HDR-formaten, waaronder HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision IQ. Er is ook ondersteuning voor IMAX Enhanced, Dolby Atmos en DTS:X geluid.

Het besturingssysteem is Hisense's eigen Vidaa, wat de meeste populaire streaming apps bevat. Volgens de specificaties gepubliceerd door FlatpanelsHD ondersteunt de tv AirPlay 2 maar geen Chromecast. Alexa is daarnaast wel aanwezig. De Duitse lancering staat gepland voor september 2024 en we verwachten dat andere Europese landen kort daarna zullen volgen.

We hebben deze tv nog niet getest, maar wel de LG C4, dus we weten wat het paneel kan. Voor een OLED-paneel in deze prijsklasse is het dan ook erg indrukwekkend. De Hisense-tv heeft natuurlijk een andere processor en firmware dan de LG, maar je krijgt hetzelfde paneel voor een veel lagere prijs. Dit zou daarom wel eens een van beste OLED TV's kunnen worden als je een wat lager budget hebt.

We hebben ten slotte recent de LG B4 getest en dat model is ruim 30% minder helder dan de Hisense, terwijl het wel iets duurder is. Hisense lijkt hier dus een echte winnaar in handen te hebben.