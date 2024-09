HMD Fusion gelanceerd: betaalbare, modulaire smartphone met unieke covers

Prijs en beschikbaarheid De HMD Fusion is binnenkort beschikbaar voor 269 euro. Flashy, Rugged, Wireless en Gaming Outfits zijn later dit jaar beschikbaar vanaf 29,99 euro.

Iedereen weet dat je met de juiste outfit de wereld aankan. Dat geldt ook voor Europese mobiele fabrikant Human Mobile Devices (HMD). Vandaag kondigt HMD zijn nieuwste en meest geavanceerde smartphone tot nu toe: de HMD Fusion. Deze telefoon heeft een industriële, maar chic ogende buitenkant, een ingebouwde ring light en fungeert ook als games console. Dit is mogelijk gemaakt door de verwisselbare cover, die HMD hier "Outfits" noemt, die later dit jaar uitkomen. Zo kun je de HMD Fusion helemaal afstemmen op jouw stijl en behoeften.

De HMD Fusion biedt voor ieder wat wils, of je nu een ingebouwde ring light of een game-controller nodig hebt voor onderweg. Later dit jaar verschijnen de Fusion Outfits waarmee je de telefoon kunt aanpassen. Elke outfit wordt vastgemaakt met zes pinnetjes en verandert gelijk de soft- en hardware van de telefoon. Hier komen ook nieuwe mogelijkheden, unieke interfaces en verbeterde performances bij kijken.

En dit is maar het begin. Human Mobile Devices is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel tot creativiteit is en geeft deze kracht nu aan de gebruiker. Het personaliseren van de telefoon wordt naar nieuwe hoogtes gebracht, dankzij een gebruikersvriendelijke open-source software en hardware developer kit waarmee vrijwel elk accessoire aangepast kan worden. Of het nu voor creativiteit, gamen, of productiviteit is, deze nieuwe HMD-telefoon groeit met je mee.

Later dit jaar brengt HMD een verzameling aan Smart Outfits uit om de smartphone-ervaring te verbeteren. De Flashy Outfit is gemaakt voor content creators met een ingebouwde ring light die gebruikt kan worden met zowel de voor- als achtercamera. Voor de selfiecamera is het mogelijk de moodlighting en camera-effecten aan te passen met ingebouwde controles, via de geïntegreerde camera-app. Ook is het niet nodig om een onhandig hoesje vast te maken of de Flashy Outfit op te laden, omdat deze zelf van stroom wordt voorzien door de zes slimme pinnetjes van de Fusion.

Ben je onhandig? De Rugged Outfit biedt de oplossing. Met zijn IP68 outfit is deze stofdicht en volledig waterbestendig. Ook biedt het een draadloze oplaadondersteuning met magneten en een in-case-of-emergency (ICE) knop. De Wireless Outfit zorgt voor een betaalbaar prijskaartje aan technologie die die veel lager is dan gebruikelijk.

Naast de outfits is de HMD Fusion slank, stevig, en gemaakt van een plastic omhulsel versterkt met roestvrij staal. Het apparaat komt met een doorzichtige Casual Outfit, voor momenten waarop je geen extra functionaliteiten nodig hebt. Deze outfit zorgt voor de bescherming van een hoesje zonder de onhandige outline. De doorzichtige Casual Outfit zit met de HMD Fusion in de doos, met andere gekleurde casual Outfits voor 29,99 euro.

De HMD Fusion beschikt over twee sterke camera’s die verschillende functionaliteiten bieden om herinneringen goed vast te leggen. De 50MP-selfiecamera geeft extra mogelijkheden met Selfie Gestures en Selfie Slow-Mo, terwijl de 108MP-hoofdcamera uitblinkt bij weinig licht, hoge snelheden en vrijwel alles daartussenin. Het is als een persoonlijke paparazzi in je broekzak.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Net als de andere HMD-telefoons, zoals de HMD Pulse-familie en HMD Skyline, is de HMD Fusion gebouwd met een Fix-It-Yourself gedachtegoed. Het apparaat is uitgerust met Gen 2 repareerbaarheid, waardoor het makkelijker dan ooit is om een gebroken scherm, een kapotte batterij of een ander onderdeel te vervangen. Klik de telefoon open, schroef het scherm los of vervang de batterij, en zet hem weer in elkaar met een iFixit kit, beschikbaar voor 29,95 euro.