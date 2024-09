Nieuw iPhone 16 Pro-lek laat een mogelijke nieuwe gouden titaniumkleur zien

Het lijkt erop dat er nog maar een week te gaan is voordat Apple de iPhone 16-serie onthult, en een nieuw gelekte afbeelding geeft ons een idee van de goudtitaniumkleur die naar verluidt dit jaar naar de Pro- en Pro Max-modellen komt.

De afbeelding werd gedeeld door 9to5Mac en is gemaakt door een insider die in het verleden nauwkeurige informatie heeft verstrekt. De foto toont de achterkant van een iPhone 16 Pro in een hoesje, en we zien ook een uitsparing voor de nieuwe Capture-knop die we verwachten te zien.

Verschillende eerdere geruchten hebben op deze nieuwe kleur gehint, hoewel er wat discussie is geweest over de exacte tint goud en de officiële naam die Apple ervoor gaat gebruiken.

Het zal een enkel woord zijn gevolgd door Titanium om te passen bij de andere kleuren, en hier kiest 9to5Mac voor goud. Het is bedoeld om de Blauw Titanium-optie te vervangen die we zagen bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, die in 2023 werden gelanceerd.

Apple gaat voor goud

De uitnodiging voor het Apple-evenement van 9 september (Image credit: Future/Jacob Krol)

Als deze gouden tint inderdaad verschijnt op de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, dan zou het eigenlijk een oude kleur zijn die terugkeert. Goud is elk jaar beschikbaar geweest op ten minste enkele iPhone-modellen sinds de iPhone XS in 2018, met uitzondering van de iPhone 15-serie.

Dus de vier kleuren die we verwachten voor de Pro en Pro Max in 2024 zijn: Natural (of Grijs) Titanium, Wit Titanium, Zwart Titanium, en Woestijn Titanium (onthoud dat titanium vorig jaar werd geïntroduceerd als materiaal voor de Pro-level iPhones).

Niets is echter zeker totdat Apple-CEO Tim Cook ons vertelt wat de kleuren zijn. We hebben ook geruchten gehoord over een roze kleur.

Alles zal onthuld worden op maandag 9 september. Naast de iPhone 16-modellen zouden we ook de Apple Watch 10, de Apple Watch Ultra 3 en de AirPods 4 moeten zien.