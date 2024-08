Grote iPhone 16-leak hints naar camera-upgrades

We hebben al veel leaks en geruchten voorbij zien komen in de aanloop naar de lancering van de iPhone 16. Naar verwachting zal de iPhone 16-serie ergens volgende maand worden aangekondigd, maar ondertussen is er weer een grote leak verschenen die mogelijk belangrijke details over de cameraspecs van alle vier de iPhone 16-modellen onthult.

Dit nieuws komt vanuit bronnen die in gesprek zijn geweest met AppleInsider en de details suggereren dat we in 2024 met redelijk belangrijke camera-upgrades te maken zullen hebben, zeker op de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Eerst zullen we het echter even over de standaard iPhone 16 en de iPhone 16 Plus hebben. Deze toestellen zullen schijnbaar dezelfde 48MP-hoofdcamera houden, met een f/1.6 diafragma en 2x zoom van "optische kwaliteit". De ultrawide-camera lijkt echter een upgrade te krijgen van f/2.4 naar f/2.2 en daarbij wordt wel dezelfde 12MP-resolutie behouden die we ook zagen op ultrawide van de iPhone 15.

Dit betekent dat de camera meer licht binnen zou kunnen laten en dat zorgt dan weer voor scherpere beelden (zeker bij weinig licht). Macrofotografie zal schijnbaar ook voor het eerst ondersteund worden op deze aankomende iPhone en zoals we eerder ook al hoorden, zullen de camera's verticaal opgestapeld worden om het opnemen van 'spatial video' mogelijk te maken.

Toch maar voor de Pro kiezen dan?

De camera's achterop de iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Over de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zegt AppleInsider dat ze dit jaar weer gebruik zullen maken van dezelfde cameraopstelling aan de achterkant met drie lenzen. De 48MP-hoofdcamera, met een f/1.78 diafragma, blijft waarschijnlijk hetzelfde en zal ook nog steeds met 2x in kunnen zoomen en 12MP-foto's van "optische kwaliteit" kunnen maken, net als op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

De 12MP-telefotolens met 5x optische zoom van de iPhone 15 Pro Max zal ook weer hetzelfde blijven, maar verschijnt dit jaar naar verwachting ook op de iPhone 16 Pro. Dat zou een mooie upgrade voor het kleinere Pro-model zijn. De ultrawide lijkt een grotere upgrade te krijgen, van 12MP naar 48MP. Hij zou daarnaast ook gebruik kunnen maken van 'pixel binning' (het combineren van pixels voor betere resultaten) en ondersteuning voor ProRAW hebben.

Volgens AppleInsider zullen de nieuwe iPhones ook een nieuw foto-format introduceren, genaamd JPEG-XL. Daarnaast zal de hoogst mogelijke kwaliteit voor video-opnames op de Pro en Pro Max verhoogd worden naar 3K met 120 frames per seconde en ondersteuning voor Dolby Vision.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als laatste wordt hier ook weer bevestigd dat er inderdaad een nieuwe 'Capture'-knop onderweg is. Deze knop kan een actie uitvoeren wanneer je hem volledig indrukt, maar schijnbaar ook wanneer je hem half indrukt en wanneer je er met je vinger overheen glijdt. Hij moet je meer flexibiliteit gaan bieden binnen je favoriete iPhone camera-apps.