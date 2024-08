Overweeg je een iPhone 16? De iPhone 17 in 2025 zou wel eens een betere aankoop kunnen zijn

De iPhone 16-serie komt waarschijnlijk bijna uit en alles wijst op een lancering in september. Maar of je een van deze telefoons wilt kopen, is een heel andere kwestie, vooral gezien het feit dat er volgend jaar veel grotere upgrades naar de iPhone 17-serie kunnen komen.

In een bericht aan investeerders, ingezien door 9to5Mac, heeft analist Jeff Pu betoogd dat de iPhone 17-lijn veel populairder zou kunnen blijken dan de iPhone 16-serie, dankzij talrijke upgrades. Pu beweert dat de iPhone 17-lijn een vernieuwd ontwerp zal bevatten, een nieuwe 24MP selfiecamera voor elk iPhone 17-model (in plaats van de huidige 12MP selfiecamera) en een nieuwe 48MP telelens op de iPhone 17 Pro-modellen, ter vervanging van de huidige 12MP camera.

Pu zegt ook dat de iPhone 17 Pro Max een smaller Dynamic Island zal hebben, en dat de Pro-modellen 12GB RAM zullen hebben, in plaats van de huidige 8GB, wat zou moeten helpen bij de AI-mogelijkheden.

Daarnaast herhaalt Pu de berichten dat we een nieuw model zullen zien in de vorm van een iPhone 17 Slim of een iPhone 17 Air, die tussen de standaard en Pro-modellen zou kunnen passen en een veel slanker ontwerp zou hebben dan de andere iPhone 17-modellen.

Dit alles, samen met het feit dat volgens Pu trouwe gebruikers van de iPhone 12 volgend jaar waarschijnlijk hun telefoons willen upgraden, zou moeten zorgen voor een grote verkoopboost voor Apple.

Een beperkte upgrade

De iPhone 16 is misschien geen grote upgrade ten opzichte van de iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Wat betreft de iPhone 16-serie, herhaalt Pu de suggestie van Mark Gurman dat deze telefoons waarschijnlijk niet veel mensen zullen enthousiasmeren.

Ter herinnering, de belangrijkste geruchten over upgrades zijn onder andere grotere schermen voor de Pro-modellen, een nieuwe cameraknop (waarschijnlijk de Capture-knop genoemd) voor de Pro-modellen, de Action-knop die zijn weg vindt naar de standaard iPhone 16 en iPhone 16 Plus, een nieuwe 48MP ultra-groothoekcamera voor de Pro-modellen, een 5x zoom voor de iPhone 16 Pro, en een nieuwe A18-chipset.

Deze upgrades zijn duidelijk niet onbelangrijk, maar waarschijnlijk ook niet baanbrekend. Terwijl Pu gelooft dat Apple Intelligence ook enkele kopers zou kunnen verleiden, zal het blijkbaar niet genoeg zijn om een sterke verkoopgroei te stimuleren. Misschien zou Apple functies zoals Realme's nieuwe 320W SuperSonic Charge-technologie moeten overwegen.

Dit zou dus geen groot jaar voor Apple kunnen zijn, en als je nog niet wanhopig op zoek bent naar een nieuwe telefoon, kan het de moeite waard zijn om te wachten op de mogelijk spannendere iPhone 17-lijn volgend jaar.

Dat gezegd hebbende, de iPhone 17-serie is nog meer dan een jaar weg, dus het is nog een lange tijd wachten.