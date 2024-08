Nieuwe video toont vijf opvallende kleuren van de iPhone 16

We zijn nog ongeveer een maand verwijderd van het iPhone 16-lanceringsevenement en dat betekent dat de geruchten en lekken als paddenstoelen uit de grond schieten. We krijgen nu een video te zien met elke kleurenoptie voor de iPhone 16... of dat is toch wat de YouTuber in kwestie beweert.

De video, die te zien is op het YouTube-kanaal van Zollotech, toont een reeks dummy's van de iPhone 16 in vijf kleuren: blauw, groen, wit, zwart en roze. Verrassend genoeg zijn de kleuren meer verzadigd dan die van de iPhone 15, die in vergelijking nogal pastel-achtig waren.

In plaats van het matte effect dat we bij de iPhone 15 zagen, wijzen de dummy's van Zollotech erop dat Apple mogelijk kiest voor levendigere kleuren. De video volgt op een gelekte foto die eind juli opdook op Twitter. Daar plaatste leaker Sonny Dickson een foto van vijf iPhone 16-toestellen in dezelfde kleuren die Zollotech toont in deze video.

Nieuwe knoppen en schermformaten

(Image credit: Zollotech)

Er zijn nog een paar andere dingen die Zollotech in zijn video ontdekt. De iPhone 16-dummy's hebben een Action-knop, wat betekent dat deze functie mogelijk niet langer beperkt is tot de Pro-modellen. Daarnaast hebben de iPhones van Zollotech een extra knop rechtsonder, iets wat ook te zien was in een recente video van Unbox Therapy. Zollotech speculeert dat dit een Capture-knop zou kunnen zijn om snel foto's en video's te maken.

De video bevestigt nog een ander gerucht dat al lang de ronde doet over iPhone 16, met name dat het toestel een verticale camera-opstelling zal hebben. Er wordt gedacht dat deze nieuwe lay-out zal worden gebruikt voor ruimtelijke foto's en video's die je daarna zal kunnen bekijken met de Apple Vision Pro.

Net als eerdere geruchten voorspelt Zollotech dat de schermgrootte zal toenemen van 6,1 inch naar 6,3 inch, maar dat de randen dunner worden. De dunnere randen kunnen ervoor zorgen dat de iPhone dus niet veel groter wordt. Gebaseerd op de data van voorgaande jaren zou de iPhone 16 rond 10 september gelanceerd worden. Als dat het geval is, hebben we nog ongeveer een maand voor we alles officieel te weten komen.