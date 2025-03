Apple kan dit jaar een iPhone 17 Ultra lanceren, maar dat hebben we eerder gehoord

We verwachten dat Apple zijn iPhone 17-serie ergens in september zal onthullen en nu wijst een nieuw gerucht op een mogelijke naamsverandering voor het duurste model in de line-up. Dit gerucht is de afgelopen jaren ook al vaker naar voren gekomen.

Volgens de bekende leaker Yeux1122 (via MacRumors) zal de iPhone 17 Pro Max niet meer de naam zijn van Apple's duurste iPhone. In plaats daarvan krijgen we misschien te maken met de iPhone 17 Ultra. Dat gerucht is schijnbaar gebaseerd op informatie vanuit investeerders en bronnen binnen de toeleveringsketen.

Als het toestel dat we tot nu toe steeds de iPhone 17 Pro Max hebben genoemd ook echt een naamsverandering krijgt, zou dit de eerste Ultra-telefoon van Apple zijn. Natuurlijk heeft het bedrijf wel vaker 'Ultra' in de titels van zijn producten en onderdelen gebruikt, zoals bij sommige van zijn M-serie chips en natuurlijk bij de Apple Watch Ultra-serie.

We hebben dit gerucht vaker voorbij zien komen, bijvoorbeeld ook bij de iPhone 15 en de iPhone 16. In die gevallen werd de naam van het duurste toestel dus uiteindelijk niet gewijzigd. Misschien wordt dit echter het jaar dat Apple eindelijk wel de namen voor de verschillende modellen in zijn line-up aanpast.

Hardware en software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De nieuwe line-up van dit jaar zou dus kunnen bestaan uit de iPhone 17, de iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Ultra. Op zich heeft het wel iets als elk model een unieke benaming heeft, maar we vragen ons wel af of de Ultra dan ook wel meer zal verschillen van het Pro-model dan bij de Pro- en Pro Max-modellen van de afgelopen paar generaties.

Dezelfde leaker heeft overigens ook gesuggereerd dat de iPhone 17 Air-naam nog niet per se vaststaat. Dit superdunne model moet de iPhone 16 Plus vervangen en is al in veel verschillende leaks verschenen. Misschien weet Apple dus nog niet zeker wat voor naam het zijn extra dunne model moet geven.

De iPhone 17 Ultra (als dat inderdaad de naam van een van de nieuwe modellen wordt) schijnt ook over een kleiner Dynamic Island, een vapor chamber voor extra koeling (en verbeterde prestaties) en een extra grotere batterijcapaciteit beschikken. Al die verbeteringen zouden hem wel dikker maken.

We hebben ook al gehoord dat iOS 19 flink vernieuwd wordt. Het lijkt er dus op dat dit een belangrijk jaar wordt voor Apple op het gebied van hardware én software. We krijgen iOS 19 misschien voor het eerst te zien in juni tijdens Apple's WWDC 2025-evenement.