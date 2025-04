Android 16 zal Identiteitscontrole beschikbaar maken op nog meer smartphones

Android 16 brengt een nieuwe beveiligingsfunctie naar een groter aantal toestellen, na de eerdere toevoeging aan Samsung Galaxy- en Google Pixel-telefoons. Het gaat om Identiteitscontrole (Identity Check), dat biometrische authenticatie vereist om toegang te krijgen tot belangrijke instellingen en opties. Die functie werd gespot op een OnePlus 13 met een bètaversie van Android 16 door Android Authority.

Identiteitscontrole vergrendelt de belangrijkste instellingen van je telefoon. Zelfs als je telefoon al ontgrendelt is, zal je nogmaals biometrie (vingerafdruk of gezichtsherkenning) moeten gebruiken om bepaalde acties uit te voeren.

Dit is vooral handig als je telefoon wordt gestolen, omdat de dieven meestal geen toegang hebben tot je vingerafdruk of gezichtsscan. Soms kan gezichtsherkenning om de tuin geleid worden met een foto van de persoon, maar Google geeft aan dat smartphones minstens biometrische gegevens van klasse 3 moeten ondersteunen om compatibel te zijn met Identiteitscontrole.

De functie werd voor het eerst uitgerold naar Google Pixel-telefoons in december 2025, terwijl Samsung de functie heeft opgenomen in One UI 7, voor het eerst te zien op de Galaxy S25-serie die in februari werd uitgebracht. Het is een logische uitbreiding van de Vergrendeling bij Diefstaldetectie, dat met Android 15 werd toegevoegd. Die functie gebruikt een combinatie van AI, gyrometrische metingen en bewegingsdetectie om te bepalen of je telefoon gestolen is om dieven buiten te sluiten.