Android 17 veroorzaakt problemen met touchscreen bij Pixel-telefoons: zo los je het op

Android 17 maakt een moeilijker start: sommige gebruikers die de update al vroeg hebben geïnstalleerd, meldden problemen met wifi- en 5G-verbindingen. Nu is er weer een nieuwe bug aan het licht gekomen met gevolgen voor het touchscreen.

Volgens verschillende Reddit-gebruikers (via Android Authority) heeft de update naar Android 17 gezorgd voor problemen met het touchscreen. Problemen gaan van scrollen in de foute richting, aanrakingen die niet geregistreerd worden en "dode zones" waarin gewoon niet wordt geregistreerd.

Het is moeilijk te zeggen hoe wijdverspreid dit probleem is, maar er zijn meerdere Reddit-discussies en het staat in de issue tracker van Google. Als je nog niet hebt geüpdatet naar Android 17, kun je dat misschien beter nog even uitstellen. De enige smartphones die (voorlopig) buiten schot blijven, zijn de toestellen in de Pixel 6-serie.

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Het goede nieuws is dat Google op de hoogte is van de bug. Een officieel Google-account heeft reeds gereageerd op een van de Reddit-posts en een aantal oplossingen voorgesteld.

Drie mogelijke oplossingen

Hieronder viel onder meer het wissen van de cache, door naar Instellingen > Apps > Alle apps weergeven > Pixel Launcher-app > Opslag en cache > Cache wissen te gaan. Als dat niet werkt, was de andere suggestie om je telefoon in de veilige modus op te starten en te kijken of het probleem daarmee is opgelost.

Om dit te doen op een Pixel 6 of nieuwer die momenteel is ingeschakeld, houd je de aan/uitknop een paar seconden ingedrukt en tik je vervolgens op de optie ‘Uitschakelen’ of ‘Opnieuw opstarten’ en houd je deze ingedrukt, waarna je op ‘OK’ tikt. Als je telefoon is uitgeschakeld, druk je eerst op de aan/uitknop en houd je, zodra de animatie begint, de knop voor het verlagen van het volume ingedrukt totdat de animatie is afgelopen.

In beide gevallen verschijnt onderaan het scherm veilige modus zodra je telefoon opstart. Als dit het probleem oplost, ligt de oorzaak bij een app van een derde partij. Verwijder deze apps dan tijdelijk één voor één, te beginnen met de meest recente, totdat je de boosdoener hebt gevonden.

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Hoewel dit het officiële advies van Google is, lijkt het voor velen niet te werken. Wat meer succes heeft, is de suggestie om de functie voor een driedubbele tik op het scherm uit te schakelen. Ga hiervoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Vergroting en schakel vervolgens ‘Snelkoppeling voor vergroting’ uit. Dit zou echter standaard al uit moeten zijn en de driedubbele tik is ook een geavanceerde optie die je niet meteen ziet staan. Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, zul je helaas moeten wachten tot Google met een officiële oplossing komt.