"Ik ben zo klaar hiermee": vervelende bug in Berichten-app wordt eindelijk erkend door Google

Bij een app die zo essentieel is (of in ieder geval kan zijn) als Google Berichten zijn bugs natuurlijk al gauw nog vervelender dan normaal. Inmiddels heeft Google zo'n bug net erkend en wordt er aan een oplossing gewerkt. Het gaat om een bug waar gebruikers al een aantal weken last van hebben.

De bug in kwestie (via Android Authority) zorgt ervoor dat groepschats ineens gesplitst worden tot losse groepen. Iemand kan bijvoorbeeld reageren in de groepschat en vervolgens wordt er automatisch ineens een nieuwe groepschat gecreëerd met dezelfde deelnemers, maar zonder de chatgeschiedenis.

Volgens meldingen op het Google Berichten-supportforum kunnen groepschats dus gesplitst worden tot meerdere losse gesprekken, waardoor het erg lastig wordt om bij te houden wat er nou overal gezegd wordt en waar mensen op reageren. Het is een erg vervelend probleem voor dit soort groepschats.

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Gebruikers zijn er logischerwijs ook niet blij mee dat ze nu al weken met dit probleem te maken hebben. "Ik ben zo klaar met dit gebeuren!" schreef een gefrustreerde gebruiker op Reddit, terwijl andere gebruikers het probleem ook vooral omschrijven als "frustrerend", "irritant" en gewoon "vreemd".

Laat van je horen

"We zijn ons bewust van het probleem waarbij groepschats gesplitst worden tot losse gesprekken, en ons team is het actief aan het onderzoeken," kondigde een Google-vertegenwoordiger aan op Reddit. Gebruikers die last hebben van dit probleem worden daarnaast aangespoord om een feedback-verslag te delen via de Google Berichten-app.

Om dat te doen open je Google Berichten op je telefoon, tik je op je profielfoto in de app (rechtsboven) en kies je vervolgens Hulp en feedback > Feedback sturen. Tik vervolgens op Aan de slag en je kan je probleem omschrijven. Voeg vervolgens nog '#splittingthreads' toe ergens in je tekst en dan weet Google meteen waar het om gaat.

Aangezien de eerste meldingen van dit probleem al drie weken geleden verschenen, heeft het dus wel een tijdje geduurd voordat Google het probleem officieel erkend heeft. Meerdere telefoonmodellen lijken er overigens last van te hebben, maar veel van de meldingen zijn van gebruikers die recent van telefoon gewisseld zijn.

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Helaas lijkt er voor getroffen gebruikers nog geen goede tussenoplossing te zijn. Je kan zelf momenteel dus ook niet veel meer doen dan simpelweg aan Google laten weten wat er aan de hand is via de feedback-optie. Nu is het een kwestie van wachten op een fix vanuit Google. Hopelijk duurt het wachten niet lang meer.