Google Assistant stopt ermee: dit zijn de gevolgen voor jou
Het Gemini-tijdperk is aangebroken
Google Assistant gaat iets meer dan 10 jaar mee en dat is blijkbaar de pensioenleeftijd. Gemini is de toekomst en heeft Assistant stelselmatig vervangen op smartphones, smartwatches, slimme speakers en meer. Nu weten we ook wanneer Assistant definitief verdwijnt.
Volgens e-mails die naar gebruikers van Google Assistant zijn verstuurd (via 9to5Google), begint de stopzetting op Android en Wear OS op vrijdag 4 september. Vanaf dat moment kan het enkele weken duren voordat alle gebruikers en hun apparaten zijn bereikt.
Dit betekent dat je Google Assistant helemaal niet meer kunt gebruiken op telefoons, tablets en wearables. Dit geldt ook voor Android Auto, hoewel Google Assistant in auto’s met ingebouwde Google-functionaliteit nog iets langer zal blijven werken.