Google werkt aan Nano Banana 2 voor geavanceerde AI-beelden

Google bereidt zich voor op een nieuwe stap in geavanceerde AI-beeldgeneratie met Nano Banana 2. Deze opvolger van het oorspronkelijke Nano Banana-model zal deel uitmaken van de Gemini-app, volgens een preview die onverwacht opdook en werd gedeeld op X.

Nano Banana 2 lijkt meer controle over hoeken en perspectieven van beelden te bieden, met nauwkeurigere kleurtinten. Er komt bovendien een optie om tekst in een afbeelding te corrigeren zonder dat dit de rest van het resultaat aantast.

Nano Banana 2 is dus meer dan alleen een resolutie-upgrade. De grootste verandering zit waarschijnlijk in de manier waarop het model “denkt”. Volgens de gelekte previews gebruikt het nu een uitgebreidere werkwijze: het plant eerst het beeld, analyseert het daarna op fouten, corrigeert die en herhaalt het proces tot het resultaat klaar is.

Die ingebouwde zelfcorrectie is nieuw voor Google’s beeldtools. Achter de speelse fruitnaam lijkt Google AI-beeldgeneratie nu te benaderen als een echte ontwerpassistent: eentje die eerst ruwe schetsen maakt, fouten opspoort, en je pas het eindresultaat geeft wanneer alles klopt.

De beelden die werden gedeeld door mensen met toegang tot de preview tonen strakkere lijnen, scherpere hoeken en minder van de typische fouten die vaak bij AI-afbeeldingen voorkomen.

Daarnaast is “Nano Banana Pro” opgedoken in GitHub-commits en codereferenties, en dat wijst erop dat Google al werkt aan een meer geavanceerde, premiumversie van het model, bedoeld voor zwaardere of hogeresolutietaken.

Aantrekkelijke AI-beelden

In het wild duikt Nano Banana 2, intern bekend als GEMPIX 2, inmiddels ook op buiten de hoofdapp van Gemini. Testers hebben sporen van het model gevonden in experimentele tools zoals Whisk Labs, onderdeel van Google’s voortdurende poging om AI-creativiteit in al zijn toepassingen te verweven. Als het verleden een indicatie is, zal deze multiplatform-uitrol hetzelfde verloop kennen als bij de eerste Nano Banana waarbij gebruikers plots merken dat hun foto’s er beter uitzien.

Het feit dat Nano Banana 2 een zelfcorrectie-loop doorloopt voordat de uiteindelijke afbeelding wordt afgeleverd, markeert een verschuiving. Het model reageert niet langer enkel op fouten, maar leert ze zelf op te merken en te verbeteren. Dat lijkt misschien een kleine stap, maar het benadert het menselijke creatieve proces beter dan eerdere AI-tools deden.

Dankzij beter begrip van scènes, meer controle over perspectief en duidelijkere tekstweergave, krijg je voortaan vaker het beeld dat je echt wilt. En gezien het feit dat de eerste Nano Banana viraal ging met actiefiguren van mensen die leken op echte producten, wordt het interessant om te zien hoe goed Nano Banana 2 soortgelijke realistische beelden weet neer te zetten.