Google TV krijgt allerlei nieuwe Gemini-upgrades om je tv slimmer te maken

Google TV's krijgen binnenkort een Gemini AI-upgrade die allerlei nieuwe features zal introduceren. Google toonde de vernieuwde versie van Gemini voor Google TV tijdens CES dit jaar en geeft aan dat Gemini veel meer wordt dan alleen een manier om met spraakopdrachten naar series te zoeken. Google wil Gemini een wat spraakzamere partner maken die je kan helpen met wat je op je scherm ziet.

De update wordt als eerste uitgerold naar sommige TCL-tv's. De nieuwe versie van Gemini is iets meer visueel en interactief. Je kan uitgebreidere antwoorden krijgen op vragen, inclusief afbeeldingen en video's. Er is zelfs een nieuwe 'Deep Dive'-ervaring voor lastigere vragen die AI-narratie en interactieve beelden bevat.

Dankzij de upgrade moet Gemini je ook kunnen helpen met het oplossen van sommige van je dagelijkse irritaties bij het tv-kijken. Als je scherm bijvoorbeeld te donker voelt of dialogen worden overstemd door muziek, kan je dit laten weten aan de AI en kan deze het geluid of de helderheid automatisch aanpassen. Dat klinkt dus als een geweldige feature, want hierdoor hoef je niet meer een film of serie te pauzeren om vervolgens de menu's met instellingen te doorzoeken tot je de juiste instellingen hebt gevonden.

Gemini kan dankzij de upgrade ook vanaf je tv je Google Foto's-bibliotheek doorzoeken, zodat je bepaalde foto's of albums gemakkelijk kan laten weergeven op je tv. De 'Remix'-feature van Google Foto's zal ook beschikbaar zijn als je je foto's door een AI-filter heen wil halen voor leuke effecten.

Als je ook graag afbeeldingen volledig wil kunnen laten genereren door AI, dan is het goed om te weten dat Gemini op Google TV's ook toegang krijgt tot het nieuwe Nano Banana-model. Je kan de tv ook gewoon met je stem vragen om foto's te genereren of bewerken. Hetzelfde geldt voor het genereren van korte video's met Google Veo. Dit is dus in principe dezelfde tool die je ook op je telefoon of computer kan gebruiken.

Gemini TV

Google wil schijnbaar dus dat Gemini doorheeft wat je aan het doen bent op je tv, zodat het je kan helpen om het sneller en beter te doen. In de praktijk betekent dat voor de gemiddelde gebruiker misschien gewoon dat je snel en gemakkelijk scores van sportwedstrijden te weten kan komen of lastige vragen kan laten beantwoorden zonder dat je eerst zelf door allerlei menu's moet scrollen of apps moet openen.

De techgigant wil duidelijk dat Gemini straks echt overal aanwezig is, op al je schermen, en dat het dus een AI-tool is die je op elk moment om hulp kan vragen. Nu dus ook wanneer je gewoon televisie aan het kijken bent. Het verwerken van Gemini in tv's is ook een goede test voor hoe goed dit soort AI-assistenten kunnen werken op de achtergrond in je huis.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zullen zien of Gemini inderdaad het handige tv-hulpje wordt die Google hiermee probeert te creëren, maar het lijkt er in ieder geval dus op dat het grootste scherm in je huis ook een nieuwe plek wordt waar AI-assistenten en smart home-platforms de strijd met elkaar aangaan voor je aandacht.