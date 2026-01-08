Google TV krijgt allerlei nieuwe Gemini-upgrades om je tv slimmer te maken

Als eerste op TCL-tv's

Google TV Gemini
(Beeld: Google)

Google TV's krijgen binnenkort een Gemini AI-upgrade die allerlei nieuwe features zal introduceren. Google toonde de vernieuwde versie van Gemini voor Google TV tijdens CES dit jaar en geeft aan dat Gemini veel meer wordt dan alleen een manier om met spraakopdrachten naar series te zoeken. Google wil Gemini een wat spraakzamere partner maken die je kan helpen met wat je op je scherm ziet.

De update wordt als eerste uitgerold naar sommige TCL-tv's. De nieuwe versie van Gemini is iets meer visueel en interactief. Je kan uitgebreidere antwoorden krijgen op vragen, inclusief afbeeldingen en video's. Er is zelfs een nieuwe 'Deep Dive'-ervaring voor lastigere vragen die AI-narratie en interactieve beelden bevat.

Gemini TV

Google wil schijnbaar dus dat Gemini doorheeft wat je aan het doen bent op je tv, zodat het je kan helpen om het sneller en beter te doen. In de praktijk betekent dat voor de gemiddelde gebruiker misschien gewoon dat je snel en gemakkelijk scores van sportwedstrijden te weten kan komen of lastige vragen kan laten beantwoorden zonder dat je eerst zelf door allerlei menu's moet scrollen of apps moet openen.

De techgigant wil duidelijk dat Gemini straks echt overal aanwezig is, op al je schermen, en dat het dus een AI-tool is die je op elk moment om hulp kan vragen. Nu dus ook wanneer je gewoon televisie aan het kijken bent. Het verwerken van Gemini in tv's is ook een goede test voor hoe goed dit soort AI-assistenten kunnen werken op de achtergrond in je huis.

We zullen zien of Gemini inderdaad het handige tv-hulpje wordt die Google hiermee probeert te creëren, maar het lijkt er in ieder geval dus op dat het grootste scherm in je huis ook een nieuwe plek wordt waar AI-assistenten en smart home-platforms de strijd met elkaar aangaan voor je aandacht.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

