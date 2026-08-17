Gemini laat je nu het zichtbare watermerk op AI-creaties uitschakelen

Als je Google Gemini gebruikt om AI-afbeeldingen, muziek of video’s te maken, dan weet je waarschijnlijk dat Gemini daar standaard een logo aan toevoegt om duidelijk te maken dat de content met AI is gegenereerd. Daar komt nu verandering in: je krijgt voortaan de optie om dat zichtbare watermerk uit te schakelen.

Zoals Google-topman Josh Woodward bekendmaakte, kun je de watermerken nu uitschakelen voor afbeeldingen die zijn gemaakt met het Nano Banana-AI-model, video’s die met Omni zijn gegenereerd en muziek die met Lyria is gemaakt. In landen waar zichtbare watermerken wettelijk verplicht zijn, waaronder China, blijft het logo wel aanwezig.

Google gaf geen specifieke reden voor de wijziging. Woodward omschreef de aanpassing als een opgeloste "papercut", waarmee hij lijkt te suggereren dat de zichtbare logo’s een kleine maar vervelende ergernis waren voor gebruikers die hun AI-content zonder extra beeldmerk wilden maken.

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Met de wijziging komt Gemini op dit vlak op gelijke hoogte met ChatGPT, dat eveneens geen zichtbare watermerken op gegenereerde afbeeldingen plaatst. Beide diensten voegen echter nog altijd metadata aan bestanden toe waarmee kan worden vastgesteld dat de content met AI is gemaakt. Dat is dus iets om rekening mee te houden wanneer je je creaties deelt.

Zo haal je de watermarks weg

✅ Papercut fixed: You can now toggle visible watermarks on or off in Gemini and Flow, with Search coming next.This applies to watermarks on all images (Nano Banana), videos (Omni), and songs (Lyria) except in countries where it’s required by law to keep them. pic.twitter.com/utHN0yDmD3August 14, 2026

"We proberen hier een balans te vinden tussen creatieve vrijheid en veiligheid. Hoewel de zichtbare watermerken nu optioneel zijn, blijven we voor transparantie gebruikmaken van onzichtbare SynthID-watermerken en C2PA-metadata", aldus Woodward.

De makkelijkste manier om te controleren of iets met AI is gemaakt, is door het aan AI zelf te vragen. Upload bijvoorbeeld een afbeelding in de Gemini-app. Dankzij de onzichtbare watermerken in het bestand zou Gemini moeten kunnen aangeven of de afbeelding met AI is gegenereerd.

Om watermerken van je AI-creaties te verwijderen in de webversie van Gemini, klik je linksonder op het tandwiel en kies je vervolgens Media watermark. In de mobiele apps lijkt de schakelaar voorlopig nog niet beschikbaar te zijn, maar die zou binnenkort ook in de instellingen moeten verschijnen.

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Daarmee wordt het natuurlijk lastiger dan ooit om te herkennen of iets met behulp van AI is gemaakt. Misschien is het inmiddels zelfs verstandiger om ervan uit te gaan dat alles AI is, tenzij je goede redenen hebt om het tegendeel te geloven.